Insula Iubirii, 21 iulie 2025. Adevărul care a ieșit la iveală despre Isabel și Claudiu la prima ceremonie a focului. Ce s-a aflat

Isabel și Claudiu au scos la iveală detalii neașteptate despre relația lor la prima ceremonie a focului, care a avut loc pe 21 iulie 2025. Aceștia i-au povestit lui Radu Vâlcan despre adevăratul motiv pentru care au venit la Insula Iubirii.

Isabel și Claudiu se numără printre cuplurile care s-au înscris la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația. După 19 ani de relație, aceștia s-au decis să vină în Thailanda dintr-un motiv bine întemeiat despre care au vorbit la casting, dar și la prima ceremonie a focului.

Concurenții au fost foarte tăcuți la sosirea pe insulă, motiv pentru care ceea ce au scos la iveală în fața camerelor de filmat a luat pe toată lumea prin surprindere. Se pare că Isabel și Claudiu s-au confruntat cu o „criză” în relația lor.

Cine a călcat strâmb în cuplul Isabel și Claudiu. Ce confesiuni neașteptate au făcut concurenți în primul episod din Insula Iubirii sezonul 9, de pe 21 iulie 2025

Cel care a luat decizia de a se înscrie la Insula Iubirii sezonul 9 a fost Claudiu, după ce Isabel a apelat la un gest neașteptat într-un moment delicat din viața lui. Aceasta a decis să iasă la o întâlnire cu un coleg de muncă, punând o pauză relației sale.

„Cred că lipsa de respect este cel mai grav lucru într-o relație și nu trebuie să tolerezi la infinit anumite lucruri. Până recent nu (n.r. nu i-a greșit cu nimic). Până în vară. A ieșit pe la cafele”, a dezvăluit Claudiu.

„Problema a fost că eu am ieșit cu un coleg de muncă pentru că nu mai suportam situația de acasă. Eu i-am cerut timp și m-am apropiat de cineva, asta a fost! Eu eram supărată și sătulă că era tot timpul nervos. Am vrut să mă despart. Nu știe să comunice. I-am spus că nu mai vreau să fiu cu el, că sunt cu altcineva, el mă asculta.”, a adăugat Isabel.

„Am avut o afacere cu un coleg de clasă și m-am simțit trădat. Am fost rănit în orgoliu și nu am putut să mă recuperez, pur și simplu. Am pierdut rațiunea. (...) Când mi-a cerut timp am stat puțin și am calculat lucrurile. Ne despărțim, dar eu voiam să știu lucrurile clare, eram puțin blocat. Mi-am plătit frustrările cu prieteni, familie și toate lumea cine era în jurul meu”, a mai punctat concurentul.

De asemenea, Isabel și Claudiu a dezvăluit că sunt părinți. Aceștia au o fată de 17 ani care îi așteaptă acasă împreună.

„Avem o fată, are 17 ani. E o fată cuminte și educată, vrea să lucreze la Poliție”, a zis el.

„Noi le-am făcut pe toate pe dos: copilul, casa. Ieșim la pensie și ne căsătorim!”, a mai punctat Claudiu.

Concurenții au mai scos la iveală că au avut o libertate deplină în relația lor. Isabel are parte de o ieșire anuală cu fetele, în vacanță, iar Claudiu revine în România în fiecare an.

