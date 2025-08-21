Insula Iubirii, 20 august 2025. Marius Avram a mers în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu cine s-a întâlnit

O premieră a avut loc la Insula Iubirii în ediția 15 a sezonului 9, de pe 20 august 2025. Un concurent a primit ocazia de a merge în vila fetelor. Radu Vâlcan l-a anunțat pe Marius Avram că urmează să plece într-o scurtă plimbare pentru a-și răspunde la întrebările care îl macină.

Ceremonia focului la care au participat Marius Avram, Marian Grozavu și Andrei Lemnaru a adus imagini neașteptate și o mulțime de semne de întrebare. Concurenții au văzut că partenerele lor au depășit limitele impuse încă de acasă.

Soțul Mariei Avram a fost cel mai afectat de filmulețele vizionate. Acesta nu se aștepta cu partenera lui să pice în „ispită” și să nu își asume conexiunea profundă cu Cătălin Brînză.

Odată ajunși la vilă, cei trei concurenți au vorbit cu ispitele feminine despre situațiile neașteptate de la bonfire. Acestea au rămas fără cuvinte când au aflat că Ella Vișan a avut parte de o noapte fierbinte alături de Teo Costache.

De asemenea, toate au rămas uluite când au văzut că Marius Avram a renunțat la verighetă. Soțul Mariei a fost dezamăgit de tot ce a văzut în cealaltă vilă, motiv pentru care a apelat la gestul uimitor.

Flacăra ispitei s-a aprins la vila fetelor în ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Cum au fost surprinși Bianca Dan și ispita Mattia Carnessali

Seara fetelor a fost întreruptă de un eveniment neașteptat. Flacăra ispitei s-a aprins, iar concurentele au fost anunțate că trebuie să meargă la o nouă ceremonie a focului.

Tensiunile și emoțiile au atins cote maxime înainte de întâlnirea cu Radu Vâlcan. Acestea și-au făcut o mulțime de scenarii, iar gândurile negative nu le-au dat pace.

„Mi-a picat cerul în cap! Simți că se prăbușește totul, poate fi oricând pentru tine. De ce m-ai adus Marius aici? E pentru mine! (...) Sunt emoționată, trebuie să fiu încărcată pozitiv pentru a primi un astfel de șoc”, a spus Maria Avram.

„Ne-am panicat toate! Maria spunea că o înțeapă inima. Sunt bine, fetele mi-au spus că au un sentiment că nu este pentru mine. M-a luat panica un pic!”, a mai dezvăluit Bianca Dan.

„Probabil Andrei a văzut apropierea mea de Teo și a pus capăt relației”, a punctat și Ella Vișan.

După ce s-a aprins flacăra ispitei, Bianca Dan și Mattia Carnessali au fost surprinși în ipostaze apropiate. Tânăra s-a lăsat filmată în timp ce îl ținea în brațe pe acesta.

„Nu mi s-a părut că Bianca a fost prea tensionată!”, a evidențiat Teo Costache.

Pentru cine s-a aprins flacăra ispitei în ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Ce au văzut fetele la ceremonia focului

Radu Vâlcan le-a dat concurentelor o vestea neașteptată la bonfire-ul de miercuri, 20 august 2025. Se pare că flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca Dan, iar acest lucru a luat-o prin surprindere.

După ce le-a fost atrasă atenția pentru discuțiile codificate din vilă, fetele au avut ocazia să vadă câteva imagini cu partenerii de viață.

Francesca Sarao a fost deranjată de apropierea dintre iubitul ei, Cristi Pungă, și ispita Cristina Scarlevschi. De asemenea, Ionela Coșa a văzut că partenerul său nu se simte prea bine în experiența Insula Iubirii.

Maria Avram s-a bucurat foarte mult când a observat că soțul ei, Marius Avram, a refuzat-o pe Oana Monea la ieșirea în club. Filmulețele cu acesta au făcut-o mândră, dându-i de înțeles că face un efort pentru căsnicia lor.

„Sunt chiar mândră de comportamentul lui, Oana chiar a insistat”, a dezvăluit concurenta.

Și Ella Vișan a avut șansa de a viziona câteva imagini cu Andrei Lemnaru, însă acestea nu au îngrijorat-o prea mult.

Cea mai afectată a fost Bianca Dan, după ceremonia focului din ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Aceasta și-a stăpânit cu greu lacrimile când l-a văzut pe Marian Grozavu în compania ispitei Teodora Racoș.

Premieră la Insula Iubirii! Marius Avram a avut ocazia de a merge în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu cine s-a întâlnit în ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025

Telespectatorii și concurenții au avut parte de o premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vila băieților pentru a le da o veste uluitoare. Acesta l-a anunțat pe Marius Avram că urmează să plece la o scurtă plimbare cu mașina.

„Nu o să vă țin foarte mult! Sunt aici pentru unul dintre voi, iar acela este Marius. În această seară, insula îți oferă un privilegiu unic! Acela de a veni cu mine chiar acum în vila fetelor. Nu s-a mai întâmplat asta la Insula Iubirii!”, l-a anunțat prezentatorul TV.

„Noi am rămas șocați!”, a spus Cristina Scarlevschi.

„Nu mai știa ce să facă!”, a dezvăluit Naba Salem.

„E dureros! Inima mea este sfâșiată de două zile! Sunt distrus!”, a reacționat Marius Avram.

După ce a ajuns în vila fetelor, concurentul a mers direct în camera soției lui pentru a căuta scrisoarea pe care i-a dat-o ispitei Cătălin Brînză. Situația a luat o întorsătură neașteptată atunci când a fost pus față în față cu cel alături de care partenera lui și-a petrecut timpul.

„Panică totală! Aleră!”, a spus Cătălin Brînză când a aflat că rămâne în casă.

Deși a căutat în toate colțurile camerei, Marius Avram nu a găsit bilețelul.

„Unde l-a ascuns? Nu-l găsesc! Unde ar putea să fie? Nu reușesc să-l găsesc, poate l-a aruncat!”, a zis concurentul.

„Căutam ca disperatul, pentru că așa eram! Îți dai seama, este soția mea sau a fost... Parcă eram turbat! Am căutat peste tot! Și nu l-am găsit”, a mai adăugat el.

