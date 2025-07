Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Cum au reacționat fetele după primele imagini cu partenerii lor. Au curs lacrimi și reproșuri

În ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025, concurentele au văzut primele imagini din vila băieților, iar în urma acțiunilor lor, reacțiile fetelor nu au întârziat să apară. Descoperă cine a plâns de la prima ceremonie a focului și cine nu a primit material cu partenerul ei.

Prima ceremonie a focului a venit la pachet cu multe emoții pentru concurente, dar și cu primele dezamăgiri. Fetele au urmărit imagini cu partenerii lor, însă nu au fost prea încântate de ceea ce au auzit și văzut la scurt timp după ce s-au separat.

Cele cinci concurente și-au dat seama că totul se poate schimba într-o secundă, mai ales că, încă de la primele imagini, băieții le-au pus pe gânduri serios.

Cum au reacționat concurentele după primele imagini cu partenerii lor. S-au vărsat lacrimi și s-au aruncat cuvinte grele în ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025

În episodul 4 din Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025, telespectatorii au putut urmări continuarea primei ceremonii a focului pentru fete, în cadrul căreia au ieșit la iveală multe detalii neașteptate despre concurenți.

Ella a fost dezamăgită de Andrei după ce acesta le-a povestit ispitelor despre cât de mulți bani a pierdut la jocurile de cazino, mărturisind că nici ea și nici părinții lui nu știau de suma despre care concurenta spunea că nu reușește să o câștige nici într-un an de muncă.

Ea a fost deranjată și de faptul că ispitele feminine au spus despre el că este „neînțărcat” și „copil”.

„E un pic jignitor. E deranjant să aud că o femeie spune de Andrei că nu este înțărcat. Este înțărcat, poate să stea liniștită. Andrei este mai copilăros, eu sunt mult mai matură. Probabil, copilăria sau adolescența noastră a fost ușor diferită, iar eu m-am maturizat un pic mai devreme. Lucru care nu neapărat este bun sau rău. Așa s-a întâmplat. Mă simt mai stabilă, mai cu picioarele pe pământ și mult mai rațională. Probabil caracteristicile acestea reprezintă o dominație în opinia lui, dar nu, nu îl domin. Sunt mai impunătoare. Eu sunt partea rațională. El e mai visător” a spus aceasta, vizibil demoralizată de imaginile pe care le-a văzut.

Ella a mai mărturisit că își dorește ca experiența Insula Iubirii să îl maturizeze pe partenerul ei, arătându-se chiar încrezătoare: „Poate fi un început aici, continuăm acasă restu!”.

Francesca, de asemenea, a scos la iveală detalii despre cum este Cristi în relație, dezvăluind că niciodată nu aveau parte de întâlniri romantice sau de experiențe în doi: „Eu simt puțin mai multă nevoie să avem momentele noastre”.

„Este exact cum este el când este în largul lui. E mișto și cu mine, dar nu e romantic. Ce să-i fac? O rezolv. O rezolvăm și pe asta. Am trecut peste multe. El știe ce dorințe am. I le spun, sunt cicălitoare, dar nu le bagă la cap sau... dacă le bagă, e doar pentru o săptămână”.

Radu Vâlcan, totuși, i-a amintit concurentei că există și posibilitatea ca partenerul ei să nu vrea să îi îndeplinească dorințele, iar ea a mărturisit că nu s-a gândit la acest aspect, dar că dacă nu voia să facă nu mai aveau o relație de 10 ani.

Bianca, care a urmărit cu mare atenție imaginile celorlalte concurente pentru a-l putea vedea pe Marian, a rămas ușor dezamăgită de faptul că ea nu primit un material cu partenerul ei.

Totuși, aceasta a menționat că nu și-ar dori să îl vadă în stare de ebrietate și a recunoscut că a macinat-o că, în urmă cu două zile, a vorbit cu ispitele despre fosta soție și nu de ea, așa cum s-ar fi așteptat: „Abia aștept să îl întreb. Încă mă gândesc la chestia asta. Au trecut două zile și eu tot mă gândesc la chestia asta. M-a deranjat”.

Isabel a urmărit imagini cu petrecerea de care a avut parte Claudiu de ziua lui, observând că acesta a purtat mai multe discuții cu ispita Cristina (cea căreia i-a oferit prima ghirlandă) în timp ce își descopereau pasiunile comune, se îmbrățișau și dansau împreună. Totuși, emoțiile cu adevărat puternice și-au făcut simțită prezența în momentul în care concurenta a văzut ce dans la bară i-a dedicat ispita partenerului ei.

„A primit un cadou foarte frumos de ziua lui și nimic mai mult. Privirile erau ... îi plăcea ce vedea. O chimie între ei, nu, nu cred, dar se poate simți atras de ea, sigur.” a spus aceasta, optând să rămână destul de rezervată pentru un moment.

Totuși, Radu Vâlcan și-a îndreptat din nou atenția spre Bianca, care a reușit să îl vadă pe Marian în imaginile pregătite pentru colegele ei, și care a rămas destul de dezamăgită de comportamentul partenerului ei.

Maria, de asemenea, a urmărit imagini cu soțul ei care s-a simțit foarte bine în prezența Nabei și care a început să facă glume cu tentă sexuală, despre care concurenta a recunoscut: „Nu m-a deranjat foarte rău, dar nu mi-a plăcut afirmația respectivă. Eu nu aș spune lucrul ăsta, dar voi vorbi cu el.”

Totuși, ea a spus că nu are de ce să își facă griji pentru un moment, cu toate că Andrei a afirmat că Marius a băut puțin mai mult. Ulterior, după ce Maria a văzut imagini cu soțul ei și Naba în piscină, lucrurile s-au mai schimbat:

„Și Naba trage destul de mult de el, nu știu exact contextul, vor mai fi și alte bonfire și voi vedea cu siguranța ce se întâmplă acolo. Într-adevăr imaginile nu sunt plăcut pentru mine, însă consider că și Naba a fost destul de insistentă. Ar fi fost frumos să îi explice că nu este ok ce se întâmplă plus că i-am spus că nu mi-aș dori să văd atingeri, iar Naba chiar s-a atins de el destul de mult și chiar a insistat să îl și pupe. Într-adevăr, el s-a tras de două sau de trei ori, dar el știe mai bine ce face (...) Știe foarte bine că riscă o căsnicie în momentul de față”.

Ulterior, după ce prima ceremonie a focului pentru fete s-a încheiat, acestea s-au îndreptat spre vilă. Ella a recunoscut că este copleșită, cu lacrimi în ochi: „Mă doare și el știe. Știe cum reacționez la șocuri”, iar celelalte concurente, de asemenea, au rămas cu un gust amar după cele întâmplate.

Și Bianca a vărsta lacrimi, fiind dezamăgită de comportamentul pe care l-a văzut la Marian în materialul pregătit pentru Isabel, mai ales că acesta era obișnuit să meargă în cluburi unde fetele fac streaptease, mărturisind că nu a înțeles ce l-a fermecat atât de tare la un dans, astfel încât să îi aduca complimente Cristinei.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

