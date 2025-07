Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Prima ceremonie specială a focului s-a lăsat cu lacrimi. Ce oportunitate unică a refuzat Francesca

În ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025, Francesca a fost nevoită să ia o decizie dificilă cu privire la parcursul lor în emisiune. Descoperă ce a făcut-o să plângă la bonfire și ce spunea despre experiența lui Cristi până la acel moment.

Episodul 4 din Insula Iubirii sezonul 9 le-a surprins pe fete în timp ce erau încercate de zeci de emoții contradictorii. În timp ce acestea vedeau imagini cu partenerii lor în compania ispitelor, având reacții deranjante pentru ele, fetele au încercat totuși să nu exagereze și să nu se pripească încă de la început. Totuși, ceremonia focului s-a încheiat cu lacrimi, dezamăgiri și multe reproșuri la adresa baieților.

Tot în cadrul acestui episod, concurenții au petrecut momente de neuitat la date-uri și activitățile de grup, însă nimic nu avea să anunțe prima ceremonie specială pentru unul dintre cuplurile acestui sezon.

Descoperă în rândurile de mai jos ce oportunitate a primit una dintre concurente și ce decizie grea a fost nevoită să ia încă din primele seri.

Concurentele, dezamăgite de băieți încă de la prima ceremonie a focului. Ce le-a făcut să ajungă la reproșuri în ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025

În episodul 4 din Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură continuarea primei ceremonii a focului pentru fete, în cadrul căreia concurentele și-au văzut partenerii în compania ispitelor.

Ella s-a arătat pentru prima dată dezamăgită de Andrei după ce acesta a vorbit cu nonșalanță despre cât de mulți bani a pierdut la cazino, însă a fost deranjată și de faptul că ispitele feminine spuneau despre el că este „neînțărcat” și „copil”.

„E deranjant să aud că o femeie spune de Andrei că nu este înțărcat. Este înțărcat, poate să stea liniștită” a spus aceasta, vizibil afectată.

Francesca s-a bucurat să îl vadă pe Cristi atât de deschis, petrecând până la răsărit, exact așa cum îl știe ea, însă a recunoscut că motivul pentru care sunt aici e că el nu pun accent pe relația celor doi și că întotdeauna sunt înconjurați de alți oameni: „E mișto și cu mine, dar nu e romantic. Ce să-i fac? Îl rezolv eu. O rezolvăm și pe asta. Am trecut peste multe”.

Ea nu a trăit o dezamăgire la fel de mare ca a Ellei, însă faptul că partenerul ei pare că se distrează fără să se gândească la ea, a pus-o puțin pe gânduri.

Bianca a urmărit imaginile cu ceilalți băieți cu mare atenție cu scopul de a-l vedea pe Marian, fapt care s-a dovedit eficient, deoarece Radu Vâlcan a decis că pentru ea încă nu a venit momentul să vadă un material. Totuși, ea a povestit că nu ar vrea să îl vadă în stare de ebrietate, deoarece „atunci se deschide prea mult”.

Isabel a avut oportunitatea de a-și vedea partenerul, dar nu în orice fel de ipostază, ci într-una destul de neașteptată. Ispita Cristina i-a pregătit un dans la bară cu ocazia zilei de naștere, iar potrivit concurentei lui „îi plăcea ce vedea”. Totuși, ea a decis să rămână destul de rezervată în declarații, iar după ce a văzut îmbrățișari, dansuri și mai multe discuții cu ispita căreia i-a oferit prima ghirlandă a recunoscut că ar putea exista o atracție din partea lui Claudiu față de Cristina.

Maria, de asemenea, a fost ușor demoralizată de comportamentul soțului său, mai ales că a aflat că a băut puțin cam mult și că a petrecut mai mult timp decât s-ar fi așteptat în prezența Nabei. Imaginile cu cei doi din piscină au deranjat-o destul de tare, considerând că ispita a insistat mult prea mult, mai ales în contextul în care concurenta a specificat că nu își dorește să vadă atingeri.

„Într-adevăr imaginile nu sunt plăcute pentru mine, însă consider că și Naba a fost destul de insistentă. (...) Chiar s-a atins de el destul de mult și a insistat să îl și pupe. (...) Știe foarte bine că riscă o căsnicie în momentul de față”.

Ulterior, după ce prima ceremonie a focului pentru fete s-a încheiat, acestea s-au îndreptat spre vilă, discutând despre ceea ce au văzut. În timp ce Maria spunea că Marius are divorțul pregătit în cazul în care pică în ispită, Bianca a realizat că Marian a mințit-o în legătură cu alcoolul.

Între timp, partenerii fetelor se distrau la petrecere alături de ispitele feminine, dansând și trăind momente de neuitat. Claudiu a atras atenția fetelor, deoarece uneori prefera să stea singur și să observe tot ce se întâmplă. Totuși, la un moment dat el s-a dus în cameră, iar Cristina i-a făcut o vizită cu pretexul că ar avea nevoie de o cremă.

După ce fetele au ajuns înapoi în vilă, acestea le-au povestit băieților despre sentimentele intense pe care le-au trăit la prima ceremonie a focului. În timp ce fetele au rămas alături de ispitele masculine, Ella a intrat în cameră și a început să plângă din nou din cauza comportamentului iubitului ei.

Dacă Maria le povestea băieților despre ce a văzut, Marius era cu gândul departe de ea, mai ales că era ocupat să o dea pe Naba cu ulei pe corp.

Cristi le-a mărturisit un lucru dureros Nicoletei și Andreei Aurică, și anume că, timp de 10 ani, el și Francesca nu au fost niciodată într-un concediu doar ei doi. Concurentul s-a deschis în fața lor, recunoscând că trebuie să primească o „palmă” pentru a realiza de fapt cât de importantă este relația pe care o are cu iubita lui.

După multe discuții, băi în piscină și momente de distracție, seara băieților s-a încheiat într-o notă pozitivă, ceea ce nu s-a putut aplica și în cazul fetelor. Cei care s-au dus ultimii la somn au fost Andrei și Andreea Crăciun, care au rămas pe terasă aproape până la răsărit.

Ce confesiuni extrem de dureroase s-au făcut la primele date-uri, în ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025. Ella și ispita Cristina au trecut prin experiențe care le-au marcat pe viață

Dimineața, concurenții s-au pregătit pentru date-uri, acolo unde au fost dezvăluite unele dintre cele mai dureroase experiențe din viața lor.

Ella a simțit că îi poate povesti lui Teo despre o operație estetică din cauza căreia a fost la un pas de moarte, însă fără să intre foarte mult în subiect, deoarece este un subiect extrem de sensibil, care încă o macină.

„Important este că sunt în viață” a spus aceasta, încercând să schimbe atmosfera și să ajungă la o notă mai pozitivă.

Între timp, Andrei, care se afla la date cu Nicoleta, s-a lovit de un val de reproșuri din partea ispitei, deoarece aceasta a considerat că el păstrează distanța față de ea din momentul în care Ella a ales-o drept un potențial pericol pentru relația lor.

Confesiunile dureroase au continuat, pentru că și ispita Cristina a simțit să se deschidă în fața lui Claudiu, care fără să își dea seama a atins un punct extrem de sensibil. Deși nimeni nu se aștepta ca prima lor întâlnire să fie una cu lacrimi și emoții extrem de puternice, se pare că totul a mers într-o direcție dureroasă.

Mai exact, aceasta i-a recunoscut concurentului că a luat-o foarte tare atunci când a întrebat-o dacă are copii, deoarece ea nu se aștepta la o astfel de întrebare, în contextul în care, în urmă cu doar 10 luni, aceasta își înmormântase fiul.

„Chiar am uitat pentru un moment. Nu m-am așteptat să mă întrebi. A fost ceva oribil, am trecut niște perioade foarte, foarte grele. Eu lucrez asupra mea, lucrez să fiu puternică și să merg înainte, doar că știi... acest sentiment când tu m-ai întrebat și eu am uitat că nu e... Înțelegi?” i-a spus aceasta, izbucnind în plâns.

„Mă jur, în secunda aia eu am uitat. Eu i-am spus <<da>>, dar eu de fapt nu am copil. Adică am avut (...) N-am vrut să deschid subiectul aici pentru că nu este vorba despre drame (...) Dar uite că m-a întrebat atât de rapid și eu am răspuns << Da, am copil >>. Eu atunci m-am blocat, << băiețel, dar din păcate, cu 10 luni în urmă eu l-am înmormântat >>” a mai povestit ispita la testimonial.

Dacă cele două date-uri s-au dovedit a fi pline de dezvăluiri triste, ceilalți concurenți au reușit să se mai destindă și să se bucure de momentele petrecute alături de ispite.

Maria și Narcis, Cătălin și Bianca s-au plimbat cu ski jet-ul și au recunoscut că experiențele au fost chiar benefice, în timp ce Marius și Mihaela au abordat subiectul divorțului pentru ca el să înțeleagă mai bine prin ce stări trece o femeie în astfel de situații.

Naba a fost deranjată de atitudinea lui Cristi la date, deoarece el amintea de fiecare dată de iubita lui, Francesca, dar în cele din urmă totul s-a încheiat într-o notă pozitivă.

Întors înapoi în vilă, Marius și-a îndreptat atenția către Andreea Aurica, admirându-i minute în șir tatuajul de sub bust, mărturisind inclusiv la testimonial că: „Andrușca e ce trebuie!”.

Spre seară, concurenții se pregăteau să petreacă din nou, însă Radu Vâlcan și-a făcut apariția și le-a schimbat instant starea tuturor concurenților.

Prezentatorul i-a anunțat pe rând că va avea loc prima ceremonie specială a focului, urmând ca Francesca și Cristi să fie cei care participă separat la bonfire-ul difuzat în această seară.

Prima ceremonie specială a focului s-a lăsat cu lacrimi. Ce oportunitate unică a refuzat Francesca în ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025

Primul care a avut parte de întâlnirea cu Radu Vâlcan a fost Cristi, care s-a destăinuit în fața prezentatorului cu privire la relația lor, aducând în discuție inclusiv detalii despre perioada în care au stat despărțiți.

„Am trecut și prin momente mai puțin bune. A avut niște episoade cu atacuri de panică, era fadă, nu mai avea nicio emoție, nu reușea să se stăpânească, nu înțelegea de ce i se întâmplă asta, eu nu știam cum să o ajut. Pentru o bună perioadă de timp am recurs la tratament medicamentos și multe ședințe de terapie. În perioada în care am fost despărțiți încă țineam legătura, aflam despre stările ei, mă interesau și ulterior, ne-am împăcat și am început să lucrăm la vindecarea ei” a mărturisit acesta.

Cât despre participarea lor la emisiune, acesta a explicat: „Aceasta este palma despre care vorbea Francesca la ceremonia de separare. Probabil n-aș fi luat atitudine dacă nu se întâmpla asta. Eu trăiesc cu un sentiment de risc să o pierd pentru că eu trebuie să îi demonstrez ei faptic.”

Concurentul a susținut că el și-a aflat răspunsul chiar și doar după câteva zile, însă Radu Vâlcan i-a mărturisit că vrea să discute și cu iubita lui, fără să îi arate imagini din vila fetelor.

După ce Cristi a plecat înapoi în casa băieților, Francesca și-a făcut apariția la bonfire-ul special, urmând să afle că are de luat o decizie extrem de grea.

Aceasta a urmărit câteva imagini extrem de emoționante cu iubitul ei, care i-a transmis un mesaj prin intermediul unui videoclip filmat în cabina confesiunilor.

„E despre tine, baby! Am intrat aici la apus și știu cât de mult ți-ai fi dorit să ne bucurăm doar noi de asta și e ciudat rău că nu pot să mă bucur deloc. Nu știu.. eu sper că tu poți să te bucuri de tot, de mare, de plajă, de tot ce îți place, dar mie mi-ar fi plăcut să ne bucurăm împreună. Tot ce s-a întâmplat a fost numai în defavoarea noastră (...) Îmi dau seama cât de important e și știu cât de puternică ești și știu că dacă m-ai vedea așa te-aș demoraliza, dar sunt bine... aș fi fost și mai bine dacă eram în contextul ăsta să ne bucurăm de treaba asta. Cum ai zis, aveam nevoie de o palmă ca să îmi dau seama că trebuie să schimb ceva la mine sau să adaug ceva în plus relației și anume atenția și timpul petrecut împreună și tot. În fine, te iubesc. Te iubesc mult. Te iubesc x2. Te iubește Cristache!” a spus iubitul Francescăi cu lacrimi în ochi și vizibil afectat de lipsa acesteia.

„Mi se rupe sufletul, Radu! Mi se rupe sufletul. Mă așteptam să ia altfel experiența asta. Mă așteptam să îl văd și pe el, că da, că are momentele lui în care cade, dar nu mă așteptam să îl văd așa dărâmat. (...) Aș vrea să ne bucurăm de experiența asta, cu suferință, cu dor, dar să ne și bucurăm de locul ăsta magic.” a spus și concurenta emoționată până la lacrimi.

Francesca a primit o oportunitate unică în această searaă, și anume de a pleca alături de Cristi înapoi în România, însă ea a decis că cel mai bine pentru relația lor ar fi să continue testul pe insulă.

„Eu îmi doresc să rămânem. Eu nu cred că și-a învățat lecția. Îi mai trebuie puțin. Eu cred că de asta avem nevoie. Să trecem prin tot testul cu adevărat” a spus aceasta.

