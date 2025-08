Insula Iubirii, 4 august 2025. Primul bonfire pentru băieți a adus o veste ce i-a amuțit pe toți. Alegeri neașteptate de date

Situații neașteptate s-au întâmplat în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii din data de 4 august 2025. Descoperă cu cine au ales să meqargă concurenții la date, dar și ce s-a întâmplat la ceremonia focului la care au participat băieții.

În ediția trecută a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, ispitele masculine au ales ce cuplu pleacă din Thailanda. S-a decis ca votul să se îndrepte spre Isabel Martinez Villa. Aceasta și-a revăzut soțul la o ceremonie a focului și acesta a fost momentul în care Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie. Apoi, un alt cuplu a decis să accepte provocarea de a-și testa iubirea la Insula Iubirii sezonul 9. Așa am ajuns să îi cunoaștem pe Ionela Coșa și George Vornicu.

Ediția a șaptea a show-ului a adus noi momente neașteptate, secrete dezvăluite și trăiri pe care concurenții nu credeau că le vor avea vreodată. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

Ce s-a întâmplat în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, difuzată în data de 4 august 2025

Conexiunile cu ispitele au evoluat în mod neașteptat și, în acest sezon, au primit chiar și nume de cod. De la o zi la alta au loc tot mai multe situații și momente neașteptate. Fetele au avut parte de o ceremonie a focului incendiară și în sufletele lor s-au născut tot felul de sentimente amestecate, greu de înțeles sau de stăpânit.

Ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, difuzată pe 4 august 2025, a debutat cu imagini de la bonfire.

„Ar trebui să mă aprecieze mai mult. Într-adevărat, sunt imagini cu impact emoțional foarte mare la prima vedere, dar mai sutn și alte zile în care pot înțelege mult mai multe lucruri. Momentan încerc să fiu destul de demnă și să mă mențin pe linia de plutire până la următoarele imagini”, a zis Maria Avram.

„Îmi pare rău că trebuie să vă arăt astfel de imagini, dar nu uitați că v-am spur mereu adevărul, oricât de dureros ar fi. Adevărul iese la iveală și nu vă face altceva decât bine, vouă și partenerilor, dar și relațiilor voastre. Am considerat pentru seara aceasta că este suficient, pentru Maria mai ales, care a trecut prin niște stări, nu aș vrea să vă ami răpesc din timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Puteți să vă întoarceți la voi în vilă, să discutați, să analizați, să comparați, să vă comportați cum știți voi mai bine. Noaptea încă este lungă. Abia începe pentru că asta e Insula Iubirii, nopțile par mai lungi decât sunt ele de fapt! Ciao!”, a zis Radu Vâlcan.

Ce gest neașteptat a făcut Maria Avram după ceremonia focului, în ediția 7 din 4 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9

Fetele s-au retras și Maria a recunoscut pentru Bianca faptul că a făcut tot ce a putut ca să îl facă pe soțul ei să renunțe la alcool. Furioasă, tânăra a rămas tăcută în drumul spre vilă. Concurentele au revenit la vilă și Ella a stins focul ispitei. Au urmat discuții la masa între ceilalți, însă Ella a ales să meargă la confessional.

„În seara aceasta s-a aprins flacăra ispitei la noi pe insulă. Îmi cer scuze că m-am îndoit de fidelitatea ta și de respectul pe care nu mi-l porți”, a fost confesiunea făcută de Ella în fața camerelor de filmat.

Între timp, în vila băieților, George Vornicu pare că intră în depresie și spune că locul acela nu e de el. Marius, în schimb, se bucură de tot ceea ce Insula Iubirii are de oferit.

La vila fetelor, Maria a dezvăluit că iubitul ei a întrecut limita cu alcoolul și că a depășit de mult limita bunului simț.

„El nu a avut problema asta nouă ani, dar în ultimii doi ani a început să vină beat acasă o dată la două săptămâni. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. I-am și zis că dacă păstrează limita de alcool o să fie ine. Nu a ajuns în punctul în care să nu mai știe de capul lui, dar era departe oricum. Era pe baldachin cu Naba și încă una și era destul de matol și a zis că ori pleacă împreună cu ele ori cu mine, tot pleacă acasă cu cineva. Nu a conștientizat că a dormit în baldachin cu ele”, a dezvăluit concurenta.

La vila băieților, George spune că nu bea și una dintre ispite crede că acesta ar deveni violent la băutură, acesta fiind motivul pentru care evită să fac asta.

La un moment dat, Marius a discutat cu ispita Naba despre o anumite neînțelegere și camerele de filmat au surprins totul.

„Mattias, la un moment dat să îmi povestești și mie povestea ta de viață, am înțeles că e foarte emoționantă”, a zis Bianca, dând senzația că e interesată de el.

„Îți zic. Am avut cancer, e ceea ce m-a schimbat complet în viață. Am intrat copil în oală și am ieșit bărbat. Am știut ce am vrut, 100% am câștigat și am atins ce am vrut, mi-am atins toate obiectivele după aia. Când ești cu spatele la perete ai două opțiuni, ori lupți, ori lupți. Ești titan când alegi să lupți, când intri în ring pentru că alegi să lupți, nu pentru că ești obligat să faci. Atunci ești luptător”, a mărturisit ispita.

„Nu mă așteptam, am descoperit un bărbat serios în el, matur. Cunoaște foarte multe lucruri despre viață și da, pot spune că sunt impresionată”, a zis Bianca ulterior la testimonial.

Andrei Lemnaru pare interesant de ispita Andrușca, lucru ce pare că a făcut-o geloasă pe Andreea Crăciun.

„E o joacă pentru că e în centrul atenției și lui îi convine”, a fost de părere Naba, în ediția 7 a emiisunii Insula Iubirii sezonul 9, din 4 august 2025.

Ella a făcut o confesiune neașteptată: „Mă așteaptă multe schimbări în Anglia. Mă așteptam să am altfel feeling-ul când am mers și eu și Andrei, el și-a luat costumul de mire și eu am probat rochia de mireasă. Mă așteptam să fie ceva ieșit din comun, dar mi s-a părut că doar îmi cumpăr o rochie și atât, ceva normal, zici că eram invitată la o nuntă și m-am dus să iau o rochie. Mă așteptam să plâng, să mă emoționez, să am poze în telefon, femeia aia de la magazin părea mai entuziasmată decât mine”.

Între timp, Andrei Lemnaru spune tuturor ce fidel este el, fiindcă „știe ce are acasă”.

„Nu știu de ce, dar la patru ani se încheie toate la mine, prieteni, relații…Și cam s-au făcut patru ani de când îl cunosc pe Andrei”, a fost dezvăluirea făcută de Ella.

Între timp, Maria pare foarte afectată de cele întâmplate și scutul pe care vrea să îl afișeze începe să cadă, potrivit ispitelor. Când a ajuns în camera, Maria și-a dat jos verigheta jos de pe mână. Acesta a fost momentul în care a recunoscut pentru Bianca faptul că nu e pentru prima oară când își dă jos verigheta de pe mână:

„Acum doi ani și jumătate am fost convinsă de faptul că vom divorța, când m-a dezamăgit foarte tare. S-a produs o rupture foarte mare atunci. M-a refăcut el să port verigheta la loc. I-am spus lui că nu voi dori să vărs o lacrimă pentru el din cauza alcoolului”, a zis Ella, care nu și-a putut opri lacrimile de data aceasta.

„Noi nu am avut probleme de genul cu alcoolul, pe mine asta mă doare cel mai tare”, a mai completat ea.

Aceasta s-a retras la malul mării, iar Sorin Encică a urmat-o. Inițial a zis că stă doar puțin, dar apoi Maria i-a dat voie să rămână în preajma ei. Ispita nu s-a ferit să recunoască celorlalți băieți din vilă faptul că simte că ar putea avea ceva mai mult cu Maria.

Concurenții au ales cu ce ispite vor să meargă la următorul date. Pe cine au preferat, în ediția 7 din 4 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9

A doua zi, concurenții s-au adunat să discute posibilele alegeri pentru date, atât la vila fetelor, cât și la vila băieților. A urmat apoi întâlnirea cu Radu Vâlcan.

George Ivănescu (Jaguarul) a pus ochii pe Ionela Coșa și a zis că „e de plimbat, de văzut lumea, de dăruit amore”. Concurentele au ales apoi cu cine merg la date.

Maria Avram a ales să meargă la date cu Cătălin Brînză: „Surprinzător, este cineva care mă înțelege foarte bine aici. O să cunoască mai multe despre mine”. Francesca a decis să meargă cu Teo la întâlnire, pe motiv că „îi e frică de el”.

Ella Vișan a ales să meargă la date cu George, spre marea surprindere a tuturor: „L-am judecat greșit, am văzut cum e cu adevărat”. Ispita a zis că „vede falsitate, semn că alegerea nu a fost una sinceră” din partea concurentei.

Ionela Coșa a ale să meargă la date cu ispita Liviu Trif: „Pare un bărbat liniștit, am interacționat puțin și vreau să îl cunosc”.

Bianca Dan a ales să meargă la date cu Andrei Vasile (Andrew), spre marea surpriză a tuturor.

„Fetele nu sunt sincere, nu au mers de două ori cu același băiat, clar s-au aranjat ele cumva acolo”, a fost de părere ispita Octavian Grigorescu.

„Am un anunț foarte important pentru voi. Astăzi, aici, în vizită, o să aveți parte de o activitate surpriză. O activitate care o să vă ajute să vă relaxați și să vă simțiți ca o gașcă. Distracție plăcută!”, a fost anunțul făcut de Radu Vâlcan.

A venit apoi rândul băieților să facă alegerile pentru date, în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, din data de 4 august 2025.

Marian Grozavu a ales să mearg la date cu ispita Amelia, deși toată lumea se aștepta să o aleagă pe Teodora Racoș. Aceasta a fost însă aleasă la date de Andrei Lemnaru, iubitul Ellei. George Vornicu a ales să meargă la date ispita Diandra Moldoveanu. Marius Avram a ales-o pe Andrușca, iar Cristian Pungă a ales-o pe Naba. Și aici, la băieți, deciziile au stârnit un val puternic de reacții și comentarii.

Camerele de filmat au surprins un dialog inedit între Maria Avram și ispita Teo Costache, dar și faptul că Ella a părut deranjată de această apropiere.

Teo i-a zis că el nu poate să privească multe secunde un om în ochi, că e un gest mai special, iar Maria a părut foarte intrigată de acest detaliu și a dorit să afle mai multe, ba chiar l-a descusut pe Teo. Acesta nu a părut deranjat și a dat curs conversației.

„Eu sunt singurul băiat lângă care se așează, nu știu dacă are vreun joc în capul ei, dar după comportament cu siguranță are o atracție față de mine”, a dezvăluit ispita.

Apoi a venit surpriza de la Radu Vâlcan: o masă plină cu praf colorat, numai bun de folosit pe plajă! Concurentele și ispitele s-au colorat, au râs, s-au distrat și au construit împreună o amintire de neuitat.

„A fost superb, superb”, a fost de părere Bianca Dan.

Teo a evitat-o pe Ella, iar Ella a părut deranjată de această atitudine a ispitei.

Concurenții au participat la primul lor bonfire. Ce veste neașteptată au aflat băieții la prima lor ceremonie a focului, în ediția 7 din 4 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9

Seara a urmat un bonfire dureros pe concurenți. A fost prima lor ceremonie a focului și emoțiile au fost mari. Pirmul care a văzut imagini cu partenera lui a fost Cristian Pungă. În filmare, Francesca a părut că se distrează de minune și că e complet lipsită de inhibiții. În alte imagini, concurenta a făcut dezvăluiri neașteptate despre cumnata ei, despre faptul că în sfârșit are ocazia să simtă dorul de partenerul ei și despre faptul că dorește ca el să facă testul până la capăt în loc să plece mai devreme din Thailanda.

Al doilea concurent care a avut ocazia să vadă imagini cu partenera sa a fost Marius Avram. Acesta a putut să descopere un dialog între Maria, soția lui, și ispita Narcis Bujor. Apoi, concurentul a văzut că partenera sa a decis să meargă la date cu el. În imaginile prezentate, Maria pare cea mai vocală dintre concurente și chiar susține că una dintre ispite a numit-o lidera concurentelor. Ella a reacționat și între ea și Maria au ieșit scântei. Camerele de filmat au surprins și o discuție între Maria și Bianca în care cele două vorbesc într-un limbaj codat, dând ispitelor tot felul de porecle.

„Nu înțeleg de ce nu își asumă. Nu știu dacă ce fac ele are sens, oricum va ieși totul la iveală. Mi se pare copilăresc jocul ăsta”, a fost de părere Marian Grozavu.

A venit rândul lui să vadă imagini cu iubita lui, Bianca Dan, la ceremonia focului din ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, ediția din 4 august 2025.

„Mă oftică blegul ăsta, mi se pare că nu s-a deschis. Și cu mine i-a trebuit multe luni să se deschidă. Dacă tot am venit hai să facem ceva, nu să stai așa”, „Îmi place un tipar, apoi văd pe altcineva și îmi place și așa, îmi place câte altceva și mi-aș dori să fie cineva să le aibă pe toate”, „Câteodată îmi vine să îi zic lui Marian să fie și el mai bombardier”, „știu că mergea la cluburi de striptease și nu îmi zicea”, iată doar o parte dintre replicile tinerei.

„Eu am trăit mulți ani la Miami și nu prea mi-a priit stilul ăsta românesc, nu prea ascutl eu manele, nu mă îmbrac cu glezna la vedere, sunt diplomat, nu e genul meu. Mi-a zis că sunt fraier, acest lucru chiar m-a deranjat. Asta crede ea, că mă refugiez în cluburile din striptease. E greșeala ei și suspiciunea ei. E cuvântul meu împotriva cuvântului ei”, a mărturisit Marian Grozavu.

Apoi, concurentul a văzut cât de bine s-a distrat Bianca la petreceri, stând mereu în compania ispitelor. La un moment dat, aceasta și-a pus capul pe umărul ispitei Octavian. Alte imagini au surprins-o când făcea acestuia confesiuni.

A fost rândul lui Andrei Lemnaru să vadă imagini cu Ella distrându-se, fiind melancolică sau discutând cu ispita Teo și căutându-i prezența: „E foarte amuzantă, îmi place că o văd bine, zâmbind, cee ace pe mmine mă bucură foarte mult. Să văd că se deschide și se acomodează mă face fericit”.

Ulterior, acesta a văzut imagini când Maria discuta cu Bianca și concluzia era că Ella s-ar fi îndrăgostit de Teo.

„E îndrăgostită. Știu cum se poartă o femeie îndrăgostită”, a zis una dintre concurente.

