Insula Iubirii, 5 august 2025. Concurenții, apropieri periculoase de ispite! A urmat un bonfire dureros pentru fete

În ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, unii dintre băieți au fost afectați de imaginile văzute la bonfire cu iubitele lor. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 5 august 2025.

Ediția a 8-a din emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început cu imagini de la primul bonfire al băieților. În ediția trecută, concurenții au putut vedea câteva imagini cu partenerele lor, însă Andrei Lemnaru a fost cel care a avut parte de o descoperire dureroasă. Camerele de filmat au surprins momentul în care Maria și Bianca vorbeau despre faptul că Ella s-ar fi îndrăgostit de ispita Teo.

Descoperă ce s-a întâmplat mai departe, în ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, difuzată în data de 5 august 2025.

Ce s-a întâmplat în ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, difuzată în data de 5 august 2025

Andrei Lemnaru a privit imaginile și a spus că e normal ca fetele să vorbească și să își dea cu părerea, însă el consideră că o cunoaște foarte bine pe Ella și că nu consideră că aceasta a făcut ceva ieșit din comun.

„Eu o cunosc foarte bine pe Ella, știu cât ne-a lua nouă să fim iubit și iubită”, a explicat acesta, în ediția din 5 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

După bonfire, Andrei Lemnaru cu discutat cu ceilalți băieți și a zis că e fericit so o vadă pe iubita lui fericită. Între timp, la vila băieților a început o petrecere, căci ispitele s-au pregătit pentru a-i lua în primire.

„Când au venit de la bonfire, Andrei și Marian aveau fețele schimbate”, a fost de părere Naba.

Marian Grozavu și Andrei Lemnaru au părut că nu se simt în largul lor după imaginile văzute. Între timp, Bianca Dan a fost filmată în timp ce discuta cu ispita Teo și îi spunea: „Mie oricum îmi e mai bine singură. Nu am încredere în Marian, în fiecare seară mă aștept să facă ceva. Mereu când am avut o relație am trecut dintr-o relație în alta, nu am stat singură”.

„Îi trebuie un bărbat care să se impună”, a zis Teo la testimonial.

În cealaltă parte, băieții au cam uitat de supărări atunci când trei ispite i-au luat prin surprindere cu un dans senzual pe piesa „Candy Shop” a lui 50 Cent.

„A fost foarte plăcut, și-au dat și ele silința să ne facă să ne simțim bine”, „Un gest foarte frumos, ne-au mai scos din gândurile noastre”, au zis băieții.

Nici fetele nu au stat degeaba, ci au ales să joace „Adevăr sau provocare” cu shot-uri de alcool. Nu puține au fost detaliile îndrăznețe ce au ieșit la iveală. Petrecerea a continuat până la ore târzii. La un moment dat, Andrei Lemnaru și Marian Grozavu au simțit nevoia să se rertagă ca să stea puțin pe gânduri.

A doua zi, cei doi concurenți au părut tot pierduți pe gânduri și nu s-au ferit să arate acest lucru. Ella a încercat să intre în discuție cu Teo, fiindcă a observat atitudinea schimbată a acestuia. Cătălin Brînză a fost rugat de Maria să î idea chiar un tricou de la el, semn că cei doi încep să se apropie mai mult unul de celălalt. Nu de puține ori aceasta a avut cuvinte de laude la adresa acestuia.

A venit și timpul pentru a merge la întâlnire, lucru ce i-a bucurat pe toți cei care și-au dorit să facă ceva inedit și să descopere locuri noi. Astfel, concurenții au mers să se plimbe cu skijet-ul, iar concurentele s-au distrat de minune la o plimbare cu ATV-ul, în ediția din 5 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

Au fost moment de distracție, dar și momente în care ispitele au reușit să descoase concurenții și concurentele, dar și să îi determine să facă tot felul de confesiuni îndrăznețe.

„Maria? A fost o dulceață de fată! Eu am simțit-o super natural, super happy. S-a deschis atât de mult și a fost atât de naturală și de zâmbăreață. Cred că a început să înțeleagă motivul pentru care ea este aici”, a zis ispita Cătălin Brînză.

„Sincer nu mă așteptam să râd atât de mult, mă așteptam să fiu puțin mai serioasă”, a recunoscut concurenta la testimonial.

La date, Maria Avram nu s-a ferit să spună că își dorește un copil cu soțul ei, însă așteaptă ca și el să demonstreze acest lucru și să se reconecteze din nou. La un moment dat, tânăra i-a dat chiar și un pupic pe cap, la final de date, promițându-i totodată faptul că vor mai ieși la date.

„Se vede cu ochiul liber apropierea dintre ei doi, conexiunea dintre ei doi, înțelegerea dintre ei doi”, a zis Teo, când cei doi s-au întors la date.

Între timp, la vila fetelor, Bianca Dan a avut iar un moment de sinceritate și a zis că simte că Marian Grozavu, iubitul ei, nu se mai simte la fel de atras de ea ca la început și că simte că lucrurile s-au schimbat.

Seara, ispitele s-au pregătit din plin pentru o petrecere tematică numită „golden party”. Ispitele au arătat mai senzual ca niciodată și atmosfera s-a destins iemdiat. În vila fetelor, ispitele masculine au pregătit o surpriză: un show dedicat fetelor.

Acesta a fost momentul în care Narcis Bujor a făcut spectacol cu focul. Au urmat dansurile senzuale.

„Băieți au fost top! A fost super!”, a fost de părere Francesca.

Dincolo, la vila băieților, petrecerea a fost de pomină și mai toată lumea a râs, s-a distrat și s-a aruncat în piscină.

Show-ul a continuat cu vorbe speciale adresate în italiană de ispitele Mattia și George.

„A fost un moment pe care noi l-am apreciat foarte mult”, au zis concurentele, care apoi au primit flori și pupici, dar și versuri recitate de Sorin Encică.

Un detaliu observat de mulți a fost faptul că Maria Avram a stat cu ochii pe Cătălin Brînză și pe numărul de pahare consumate de acesta. La un moment dat, ispitele masculine și concurentele au mers în mare și acolo Teo s-a apropiat de Ella.

A venit apoi momentul ca fetele și băieții să decidă cu cine vor să meargă la date de data aceasta și decizii neașteptate s-au făcut în ediția 8 din data de 5 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 2025.

Ella l-a ales pe Tavi, Francesca a hotărât să îl aleagă pe Cătălin, în timp ce Andrew a fost ales de Ionela. Maria a stat puțin pe gânduri și a decis să meargă cu George Jaguarul, iar Bianca a ales să meargă cu Teo la date.

A fost apoi rândul băieților să aleagă cu cine vor să meargă la date! Andrei a ales-o pe ispita Andreea, Cristina Scarlveschi a fost aleasă de Cristian, Maria Grozavu a ales-o pe Teodora Racoș, în timă ce Marius a ales-o pe Oana Monea. George, în schimb, a zis că el vrea să încheie testul de la Insula Iubirii sezonul 9, din cauza problemelor digestive și a căldurii insuportabile. Totuși, el a ales-o pe Diandra.

Apoi, Radu Vâlcan a anunțat: „Date-ul de mâine e foarte așteptat de voi, pentru că este un date de noapte în Phuket. Veți merge ca să luați contact cu viața de noapte din Phuket. A doua veste este că și voi, fetelor, veți merge alături de ei”.

A urmat apoi o ceremonie a focului pentru concurente, în ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, din data de 5 august 2025.

La ceremonia focului, Ella a avut ocazia să vadă imagini cu partenerul ei, care nu s-a sfiit să fie mai apropiat cu ispita cu care a fost la date, la masaj, dar și cu ispita Andreea Aurică.

„Există clar o apropiere între el și ispita Andreea”, a zis Ella, vizibil rănită de faptul că Andrei Lemnaru a dezvăluit detalii despre trecutul lui, despre implantul ei, despre problemelor lor din relație.

„E corpul meu și nu toată lumea cunoaște detalii. Nu aveam nevoie să știe o țară întreagă situația mea”, a mai zis aceasta.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.