Insula Iubirii, 6 august 2025. Maria Avram a văzut imagini cu Marius, la bonfire! S-au aflat detalii despre infidelitatea lui

În ediția 9 din 6 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, concurentele au continuat să vadă imagini cu partenerii lor, în cadrul unui bonfire. Pentru Maria Avram, această ceremonie a focului a fost una neașteptată și a scos la iveală detalii dureroase despre trecutul cuplului și despre infidelitatea concurentului.

„Eu când veneam acasă, venea și ea, stătea lângă mine zece sau douăzeci de minute, vorbea, ce vorbeam, apoi se arunca în duș și somn de voie. A doua zi trebuia să fie iar acolo. Și cred că treaba asta m-a făcut să fiu infidel. Să găsești pe cineva nu e greu deloc. În 2022 făceam patru ani de la nuntă, ea lucra și am rugat-o să facă rezervare de masă la un local cu stele Michelin de aniversarea noastră, mai ales că lucra acolo, putea să facă asta în timpul jobului. Eu în ziua aia am plecat la film cu grupul ăsta în care era și persoana cu care am înșelat-o. A zis că vine, că vine...Până nu a mai venit. Nu a mai vrut și m-a deranjat foarte mult. Ăștia m-au chemat la party seara. Nervos, eu m-am dus. Ea făcea rezervări pentru restaurantul ăla, putea să facă singură rezervarea sau să sune, era foarte simplu!”, a povestit concurentul pentru ispite.

„Într-adevărat, am uitat, dar nu zice și de ce am uitat. El a plecat la petrecerea aia și a venit târziu, spre dimineață. Noi aveam un plan de terminat, faptul că eu lucram mult nu era o scuză. Când am vorbit să contruim acea casă a fost un plan făcut împreună. Faptul că eu am urmat planul și el s-a rupt undeva, nu a fost vina mea. Nu a venit niciodată să vină să îmi spună să ne oprim, că avem casă și nu ne trebuie altceva, să rămân cu un job”, a mărturisit concurenta.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.