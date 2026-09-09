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Insula Iubirii – fenomen absolut în streaming: AntenaPLAY rescrie recordurile pieței video on demand

Insula Iubirii – fenomen absolut în streaming: AntenaPLAY rescrie recordurile pieței video on demand și depășește 3.5 milioane de clienți unici în 2026.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:28 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 10:29
Insula Iubirii – fenomen absolut în streaming: AntenaPLAY rescrie recordurile pieței video on demand | Antena 1
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Debutul grilei de toamnă a stabilit noi standarde în industrie: weekendul 4–6 septembrie, marcat de premierele noilor sezoane Insula Iubirii (vineri, 4 septembrie) și Asia Express (duminică, 6 septembrie), a adus cel mai mare val de abonați noi înregistrat vreodată de un show românesc în primul weekend de prezență pe o platformă video.

Insula Iubirii – fenomen absolut în streaming: AntenaPLAY rescrie recordurile pieței video on demand

Mai mult, Insula Iubirii a atins un vârf fără precedent de atragere a audienței plătitoare, depășind cu 66% recordul stabilit în 2025.

Concret, platforma AntenaPLAY a atins:

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  • Record de consum: Peste 1.5 milioane de ore de vizionare doar în primul weekend pentru Insula Iubirii, cel mai consumat produs digital din istoria platformelor VOD cu plată din România.
  • Explozie de abonați: Insula Iubirii a generat un nou vârf istoric, atrăgând cu 66% mai mulți abonați noi comparativ cu recordul atins în 2025.
  • Cel mai puternic weekend de lansare: Startul simultan al show-urilor Insula Iubirii (vineri, 4 septembrie) și Asia Express (duminică, 6 septembrie) a înregistrat cel mai mare val de abonări din istoria platformei pentru conținut românesc.

Insula Iubirii, show-ul fenomen produs și transmis de Antena 1, este cel mai consumat produs digital de la introducerea platformelor video on demand cu plată în Romania. Prima săptămână a adus peste 1.5 milioane de ore consumate de utlizatorii platformei AntenaPLAY.

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2026 - Un an al bornelor istorice pentru AntenaPLAY

Succesul formatelor din această toamnă vine pe fondul unei creșteri accelerate a întregului ecosistem AntenaPLAY, care a depășit deja borna de 3.5 milioane de clienți unici în 2026. Un rol determinant în stabilirea acestui prag l-a avut transmisiunea în direct și în exclusivitate a turneului FIFA World Cup, desfășurat între 11 iunie și 19 iulie.

Potrivit datelor furnizate de adserverul Google:

  • Peste 2 milioane de clienți unici au urmărit competiția pe AntenaPLAY;
  • World Cup a atras cel mai mare număr de abonați asociat unui eveniment punctual din întreaga istorie a platformelor VOD locale.

“Antena este principalul producător de conținut românesc, iar cifrele atinse ne onorează și sunt pe măsura platformei de azi - AntenaPLAY aduce împreună canale și produse exclusive, de la cel mai bun entertainment, la știri şi sport live. AntenaPLAY este un produs mereu în transformare, am îmbunătățit experiența pe smart tv și lansăm produse exclusive în jurul marilor show-uri. În paralel, pregătim alte premiere pe care le vom anunța curând”, Mihai Ioniță, CEO Antena.

Inovație tehnologică și oportunități extinse pentru branduri

Dincolo de recordurile de audiență și portofoliul de conținut, AntenaPLAY investește constant în infrastructura de ad-tech. Începând cu decembrie 2025, platforma permite difuzarea campaniilor publicitare targetate în transmisiunile canalelor liniare, integrând tehnologia avansată Google Dynamic Ad Insertion (DAI). Aceasta le oferă partenerilor comerciali o livrare personalizată și scalabilă a mesajelor publicitare în medii premium de conținut live, cu măsurare integrată și siguranță de brand garantată.

Liderul conținutului românesc premium

Prin îmbinarea celor mai puternice show-uri de entertainment (Asia Express, Insula Iubirii, Chefi la Cuțite, Power Couple, Survivor) cu marile spectacole sportive globale și naționale (meciurile echipei naționale a României, World Cup, Formula 1), AntenaPLAY a devenit principala destinație digitală pentru noua generație de consumatori.

În prezent, AntenaPLAY este cea mai mare platformă de conținut video românesc, oferind zeci de mii de ore de conținut video în limba română, peste 60 de canale live și zeci de canale tematice dezvoltate in-house.

Despre AntenaPLAY

AntenaPLAY este principala platformă de streaming video din România axată pe producții originale locale, divertisment de calibru și competiții sportive de prim rang. Accesibilă pe toate dispozitivele inteligente (Smart TV, mobile, web), platforma oferă un mix complet de canale live, canale tematice exclusive și mii de ore de conținut video disponibil on-demand.

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