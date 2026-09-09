Jaguarul a analizat concurentele de la Insula Iubirii 2026 după prima petrecere de la Coastal Escape. Ce a spus ispita masculină despre Armina, Nattasha și celelalte fete.

Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii! Ce le-a spus băieților despre ele: „Sunt acel tip de femei” | Antena 1

După ce s-au prezentat și au făcut cunoștință cu concurentele, ispitele masculine au venit la Coastal Escape pentru a petrece timp alături de fete. Concurentele au ieșit să socializeze cu băieții, iar atmosfera s-a încins rapid. După o petrecere care a durat o noapte întreagă, fetele s-au retras treptat în vilă pentru a se odihni.

Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii

Bianca Iutu a fost singura concurentă care a rămas trează până la răsărit pentru a petrece mai mult timp în compania ispitelor masculine. În timp ce fetele se retrăgeau în vilă, băieții au profitat de momentele de liniște pentru a discuta despre concurentele din acest sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Jaguarul, una dintre ispitele masculine, și-a exprimat părerea despre femeile care au acceptat provocarea show-ului de la Antena 1. Într-o discuție purtată cu Cătălin, acesta a analizat dinamica dintre concurente și modul în care relațiile dintre ele s-ar putea schimba pe parcursul experienței din Thailanda.

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„Ții minte că și anul trecut, după vreo 10 zile, după 14 zile, încep să aibă contactul ăla cu tine. Încep să te vadă ca pe un frățior ori ca te place. Știi cum era, mă dai cu cremă. Prietenia între ele deja există. Armina cu Nattasha, ele două, ai văzut că sunt mereu împreună. Sunt și mai mari și sunt alt stil de femei, să zicem așa. Astealalte sunt puțin mai micuțe. Asta blondă e drăguță, dar o văd o Francesca 2”, a spus Jaguarul, în timp ce vorbea cu Cătălin.

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Declarațiile sale au venit după primele interacțiuni dintre ispite și concurente, într-un moment în care fiecare dintre participanți începe să-și formeze primele impresii. Pe parcursul emisiunii, aceste apropieri pot căpăta o cu totul altă dimensiune, mai ales în contextul testului la care sunt supuse relațiile de cuplu.

Imaginile care nu au fost difuzate la televizor pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY, în cadrul „Insula PLUS”, unde telespectatorii pot vedea momente suplimentare din timpul filmărilor „Insula Iubirii”.

Pentru fanii emisiunii, aceste imagini oferă o perspectivă diferită asupra interacțiunilor dintre concurenți și ispite și dezvăluie momente care nu au ajuns în ediția televizată.

Fanii „Insula Iubirii” pot urmări sezonul 10 de două ori pe săptămână, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Emisiunea este difuzată în fiecare vineri, de la ora 20:30, și sâmbătă, de la ora 20:00. Prima ediție a sezonului 10 a avut premiera pe 4 septembrie 2026.