Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii! Ce le-a spus băieților despre ele: „Sunt acel tip de femei”

Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii! Ce le-a spus băieților despre ele: „Sunt acel tip de femei”

Jaguarul a analizat concurentele de la Insula Iubirii 2026 după prima petrecere de la Coastal Escape. Ce a spus ispita masculină despre Armina, Nattasha și celelalte fete.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 09:20 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 09:40
Galerie
Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii! Ce le-a spus băieților despre ele: „Sunt acel tip de femei” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ce s-au prezentat și au făcut cunoștință cu concurentele, ispitele masculine au venit la Coastal Escape pentru a petrece timp alături de fete. Concurentele au ieșit să socializeze cu băieții, iar atmosfera s-a încins rapid. După o petrecere care a durat o noapte întreagă, fetele s-au retras treptat în vilă pentru a se odihni.

Jaguarul, dezvăluiri rare despre concurentele de la Insula Iubirii

Bianca Iutu a fost singura concurentă care a rămas trează până la răsărit pentru a petrece mai mult timp în compania ispitelor masculine. În timp ce fetele se retrăgeau în vilă, băieții au profitat de momentele de liniște pentru a discuta despre concurentele din acest sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Jaguarul, una dintre ispitele masculine, și-a exprimat părerea despre femeile care au acceptat provocarea show-ului de la Antena 1. Într-o discuție purtată cu Cătălin, acesta a analizat dinamica dintre concurente și modul în care relațiile dintre ele s-ar putea schimba pe parcursul experienței din Thailanda.

Articolul continuă după reclamă

„Ții minte că și anul trecut, după vreo 10 zile, după 14 zile, încep să aibă contactul ăla cu tine. Încep să te vadă ca pe un frățior ori ca te place. Știi cum era, mă dai cu cremă. Prietenia între ele deja există. Armina cu Nattasha, ele două, ai văzut că sunt mereu împreună. Sunt și mai mari și sunt alt stil de femei, să zicem așa. Astealalte sunt puțin mai micuțe. Asta blondă e drăguță, dar o văd o Francesca 2”, a spus Jaguarul, în timp ce vorbea cu Cătălin.

Citește și: Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV

Declarațiile sale au venit după primele interacțiuni dintre ispite și concurente, într-un moment în care fiecare dintre participanți începe să-și formeze primele impresii. Pe parcursul emisiunii, aceste apropieri pot căpăta o cu totul altă dimensiune, mai ales în contextul testului la care sunt supuse relațiile de cuplu.

Imaginile care nu au fost difuzate la televizor pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY, în cadrul „Insula PLUS”, unde telespectatorii pot vedea momente suplimentare din timpul filmărilor „Insula Iubirii”.

Pentru fanii emisiunii, aceste imagini oferă o perspectivă diferită asupra interacțiunilor dintre concurenți și ispite și dezvăluie momente care nu au ajuns în ediția televizată.

Fanii „Insula Iubirii” pot urmări sezonul 10 de două ori pe săptămână, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Emisiunea este difuzată în fiecare vineri, de la ora 20:30, și sâmbătă, de la ora 20:00. Prima ediție a sezonului 10 a avut premiera pe 4 septembrie 2026.

Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Năstase, apărat de fosta soţie în scandalul cu Ioana: „Îl ameninţa. Minte, vă zic sigur” Ilie Năstase, apărat de fosta soţie în scandalul cu Ioana: &#8222;Îl ameninţa. Minte, vă zic sigur&#8221;
Observatornews.ro Amenzi de 100.000 de lei pentru gospodarii care fac ţuică acasă. Limita pe care nu au voie să o depăşească Amenzi de 100.000 de lei pentru gospodarii care fac ţuică acasă. Limita pe care nu au voie să o depăşească
Antena 3 Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil" Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV
Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Lorenzo de la Insula Iubirii se plânge de regulile Nattashei Black! „De ce îmi iei libertatea?” Ce nu îl lasă să facă
Lorenzo de la Insula Iubirii se plânge de regulile Nattashei Black! „De ce îmi iei libertatea?” Ce nu îl lasă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul!
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul! Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x