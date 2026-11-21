Anca Serea nu exclude varianta de a deveni din nou mamă, chiar dacă se bucură deja de o familie numeroasă și de experiența frumoasă a maternității. Vedeta a vorbit deschis despre dorințele sale și despre felul în care vede următorii ani alături de cei dragi. Ce a dezvăluit despre posibilitatea apariției unui nou membru în familie!

Anca Serea se bucură de o familie numeroasă, fiind mama a șase copii: David și Sarah, din relația cu regretatul om de afaceri Filip Poplingher, respectiv Noah, Ava, Moise și Leah, pe care îi are alături de soțul său, artistul Adrian Sînă. Cei doi și-au unit destinele în 2015. Vedeta vorbește frecvent despre experiența maternității, atât despre momentele frumoase, cât și despre provocările pe care le implică creșterea a șase copii, o responsabilitate care necesită multă organizare, răbdare și dedicare.

Anca Serea nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mama

Anca Serea mărturisește că își dorește în continuare un bebeluș în familie și nu exclude varianta de a deveni din nou mamă, dacă așa îi va fi dat. Vedeta spune că își dorește foarte mult să ajungă și bunică, însă, până la acel moment, dorința de a avea un copilaș în preajmă a făcut-o să adopte un cățeluș, pe care să îl răsfețe cu toată dragostea și atenția sa.

Anca Serea a dezvăluit și povestea lui Crispy, cățelușul care a devenit recent parte din familia lor, după ce copiii și-au dorit multă vreme un animal de companie. Chiar dacă, la început, vedeta a fost reticentă în privința unui nou suflet în casă, mai ales că aveau deja două pisici salvate de pe stradă, în cele din urmă s-a lăsat înduplecată. Cățelușul s-a acomodat foarte repede, ajungând chiar să doarmă între Anca și Adi, iar numele i-a fost ales de copii.

Articolul continuă după reclamă

Deși inițial nu a fost de acord să mai aducă un animal de companie în casă, Anca Serea recunoaște că între timp s-a atașat foarte mult de Crispy și îl însoțește aproape oriunde merge. Vedeta mărturisește că îi acordă o atenție deosebită și are grijă să nu îl lase niciodată singur sau nesupravegheat, chiar dacă acest lucru implică un efort în plus din partea întregii familii.

Anca Serea a povestit că îl ia pe Crispy cu ea peste tot, mai ales că patrupedul este încă foarte mic și nu a încheiat schema completă de vaccinare, motiv pentru care nu îl lasă momentan să atingă solul în timpul ieșirilor. Vedeta l-a obișnuit deja să o însoțească în brațe la plimbări, însă dorințele copiilor pentru Crăciun au luat-o prin surprindere: aceștia și-ar mai dori un cățeluș, care să îi fie companion lui Crispy.



Citește și: Sarah, fiica Ancăi Serea, pleacă la facultate în Italia! Cât o costă pe vedetă visul fiicei sale: „Pentru noi nu va fi simplu”