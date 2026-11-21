Un nou cutremur s-a produs în România, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în primele ore ale dimineții. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în România, pe 21 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut

Potrivit datelor publicate de INCDFP, cutremurul s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la ora 05:26:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Seismul a avut magnitudinea de 3,4 ML și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, fiind clasificat drept un cutremur slab.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe:

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* 34,3 km vest de Focșani

* 69,5 km nord de Buzău

* 76,2 km est de Sfântu Gheorghe

* 87,2 km sud-vest de Bârlad

* 89,1 km sud de Bacău

* 90,5 km est de Brașov

De ce se produc frecvent cutremure în Vrancea

Zona Vrancea este cea mai importantă regiune seismică din România, fiind cunoscută pentru cutremurele produse la adâncimi intermediare.

Activitatea seismică este determinată de procese tectonice care au loc în interiorul Pământului, unde acumularea și eliberarea tensiunilor din roci generează cutremure.

Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în Vrancea

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a stârnit numeroase discuții.

Directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) a explicat că, în ultimii ani, cutremurele cu magnitudini de peste 5,5 grade au fost înregistrate la intervale de aproximativ doi ani. Acesta a vorbit și despre posibilitatea producerii unor replici după seismul care a fost resimțit în România și în țările vecine.

„Ultimul cutremur care s-a produs înaintea acestuia, cu magnitudine similară, a fost în 2024, cu magnitudine de 5,6, în 2022 și există așa un fel de periodicitate, dar nu declarată, că la 2 ani sunt cutremure cu magnitudini peste 5,5, în jur de 6 grade”, a spus directorul INFP pentru România TV.

Așadar, potrivit observației prezentate de directorul INFP, cutremurele cu magnitudini de peste 5,5 grade s-au produs la intervale de aproximativ doi ani în ultima perioadă. Totuși, acesta a precizat că nu este vorba despre o periodicitate declarată.

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