Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile incendiare ale Andrușcăi despre visul pe care l-a avut. Ce au comentat Marius și Oana

În episodul 10 de Insula Iubirii Plus, atmosfera s-a încins în vila băieților, pe terasă, atunci când ispita Andreea Aurică a început să își povestească visul.

Trio-ul format din ispitele Oana Monea, Andreea Aurică și Marius este mereu unul efervescent, pus pe glume și se vede că toți trei se distrează de minune împreună.

Ispitele feminine încearcă să îl ațâțe mereu pe Marius, să îl atingă cu fiecare ocazie și să îl ispitească cu întrebări provocatoare și scenarii sexy. De această dată, pe terasă, chiar lângă piscină, cei trei au stat împreună la masă.

Ispita Andrușca a dezvăluit ce vis incitant a avut

În timp ce Oana îi arăta lui Marius că are umerii arși de soare și îi spunea că îi poate aduce ea o cremă pe care să o aplice,ispita Andreea Aurică a spus că a avut un vis ciudat când a adormit pe canapea.

Ispita Andrușca a evidențiat de mai multe ori că există tensiuni sexuale între ea și Marius și se pare că de această dată ele s-au transpus și în vis.

Andreea Aurică le-a povestit celor doi că a visat că se săruta cu cineva pe canapea, dar nu a vrut să spună despre cine e vorba, a vurt să fie misterioasă.

Marius și Oana au început să râdă, înțelegând ceea ce Andrușca a vrut să le transmită cu subînțeles. Tachinările dintre cele două ispite feminine și Marius continuă, iar el nu se sfiește să dea frâu liber imaginației și să le completeze ideile provocatoare.

Marius a spus de mai multe ori că o place pe ispita Andreea Aurică pentru că e atrăgătoare și îl incită, iar pe Oana o place pentru faptul că e calmă, îl ascultă și îi oferă sfaturi.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

