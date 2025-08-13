Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile incendiare ale Andrușcăi despre visul pe care l-a avut. Ce au comentat Marius și Oana

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile incendiare ale Andrușcăi despre visul pe care l-a avut. Ce au comentat Marius și Oana

În episodul 10 de Insula Iubirii Plus, atmosfera s-a încins în vila băieților, pe terasă, atunci când ispita Andreea Aurică a început să își povestească visul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 09:37 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 11:10
Galerie
Marius a spus de mai multe ori că o place pe ispita Andreea Aurică pentru că e atrăgătoare și îl incită, iar pe Oana o place pentru faptul că e calmă, îl ascultă și îi oferă sfaturi. | Antena 1

Trio-ul format din ispitele Oana Monea, Andreea Aurică și Marius este mereu unul efervescent, pus pe glume și se vede că toți trei se distrează de minune împreună.

Ispitele feminine încearcă să îl ațâțe mereu pe Marius, să îl atingă cu fiecare ocazie și să îl ispitească cu întrebări provocatoare și scenarii sexy. De această dată, pe terasă, chiar lângă piscină, cei trei au stat împreună la masă.

Ispita Andrușca a dezvăluit ce vis incitant a avut

În timp ce Oana îi arăta lui Marius că are umerii arși de soare și îi spunea că îi poate aduce ea o cremă pe care să o aplice,ispita Andreea Aurică a spus că a avut un vis ciudat când a adormit pe canapea.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și Cătălin

Ispita Andrușca a evidențiat de mai multe ori că există tensiuni sexuale între ea și Marius și se pare că de această dată ele s-au transpus și în vis.

Andreea Aurică le-a povestit celor doi că a visat că se săruta cu cineva pe canapea, dar nu a vrut să spună despre cine e vorba, a vurt să fie misterioasă.

Marius și Oana au început să râdă, înțelegând ceea ce Andrușca a vrut să le transmită cu subînțeles. Tachinările dintre cele două ispite feminine și Marius continuă, iar el nu se sfiește să dea frâu liber imaginației și să le completeze ideile provocatoare.

Marius a spus de mai multe ori că o place pe ispita Andreea Aurică pentru că e atrăgătoare și îl incită, iar pe Oana o place pentru faptul că e calmă, îl ascultă și îi oferă sfaturi.

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Spuma party a scos la iveală gândurile ascunse ale concurenților. Ce a urmat în vile

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj andrusca, oana si marius
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Radu Vâlcan a întrerupt petrecerea băieților pentru o discuție în privat. Cum a reacționat Marius

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Observatornews.ro Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii Plus, sezonul 9.
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Insula Iubirii, 12 august 2025. Spuma party a scos la iveală gândurile ascunse ale concurenților. Ce a urmat în vile
Insula Iubirii, 12 august 2025. Spuma party a scos la iveală gândurile ascunse ale concurenților. Ce a urmat în vile
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x