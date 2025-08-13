Antena Căutare
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și Cătălin

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și Cătălin

În episodul 10 de Insula Iubirii Plus, în vila fetelor s-au încins spiritele după ce ispita Andrew ar fi tras-o la răspundere pe Maria pentru faptul că a dormit pe plajă cu Cătălin.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 08:16 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 09:33
În ziua 13 la Insula Iubirii, spre seară au apărut tensiuni între ispitele Cătălin și Andrew. | Antena 1

În ziua 13 pe insulă, cât au stat afară pe terasă, Andrew le-a spus Mariei și lui Cătălin că se va aprinde flacăra ispitei pe insula băieților pentru că ea a dormit cu o seară înainte pe plajă cu Cătălin.

Motivul pentru care Andrew și Cătălin s-au certat

Maria a spus că nu crede că e adevărat pentru că nu a existat o apropiere fizică între ea și Cătălin, ei au dormit pe șezlonguri separate și nu s-au atins în timpul somnului.

Andrew i-a amintit Mariei că pe insula lor s-a aprins flacăra ispitei după ce Marius dormise afară în baldachin cu Naba și că sigur și acesta ar fi un motiv pentru care să fie invitați băieții la bonfire.

Cătălin s-a supărat pentru observația lui Andrew despre care a spus ulterior că vrea să o pună într-o lumină proastă pe Maria.

Maria a încercat să îl împace pe Cătălin, i-a dat mai multe îmbrățișări și l-a rugat să nu își schimbe atitudinea față de ea pentru că ea simte conexiunea dintre ei.

Bianca a asigurat-o pe Maria că nu a făcut nimic exagerat și că nu trebuie să își facă mustrări de conștiință pentru că a dormit afară cu Cătălin. Mai mult decât atât, Bianca l-a rugat pe Cătălin să doarmă și cu ea afară pe șezlonguri tocmai pentru a demonstra că nu e nimic rău în a face asta.

Cătălin era în continuare supărat pe Andrew și deranjat de tot ceea ce a zis, dar Maria a zis că trebuie să fie mai indiferenți la răutățile celor din jur.

