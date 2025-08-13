Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și Cătălin

În episodul 10 de Insula Iubirii Plus, în vila fetelor s-au încins spiritele după ce ispita Andrew ar fi tras-o la răspundere pe Maria pentru faptul că a dormit pe plajă cu Cătălin.

În ziua 13 pe insulă, cât au stat afară pe terasă, Andrew le-a spus Mariei și lui Cătălin că se va aprinde flacăra ispitei pe insula băieților pentru că ea a dormit cu o seară înainte pe plajă cu Cătălin.

Motivul pentru care Andrew și Cătălin s-au certat

Maria a spus că nu crede că e adevărat pentru că nu a existat o apropiere fizică între ea și Cătălin, ei au dormit pe șezlonguri separate și nu s-au atins în timpul somnului.

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Radu Vâlcan a întrerupt petrecerea băieților pentru o discuție în privat. Cum a reacționat Marius

Andrew i-a amintit Mariei că pe insula lor s-a aprins flacăra ispitei după ce Marius dormise afară în baldachin cu Naba și că sigur și acesta ar fi un motiv pentru care să fie invitați băieții la bonfire.

Cătălin s-a supărat pentru observația lui Andrew despre care a spus ulterior că vrea să o pună într-o lumină proastă pe Maria.

Maria a încercat să îl împace pe Cătălin, i-a dat mai multe îmbrățișări și l-a rugat să nu își schimbe atitudinea față de ea pentru că ea simte conexiunea dintre ei.

Bianca a asigurat-o pe Maria că nu a făcut nimic exagerat și că nu trebuie să își facă mustrări de conștiință pentru că a dormit afară cu Cătălin. Mai mult decât atât, Bianca l-a rugat pe Cătălin să doarmă și cu ea afară pe șezlonguri tocmai pentru a demonstra că nu e nimic rău în a face asta.

Cătălin era în continuare supărat pe Andrew și deranjat de tot ceea ce a zis, dar Maria a zis că trebuie să fie mai indiferenți la răutățile celor din jur.

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Spuma party a scos la iveală gândurile ascunse ale concurenților. Ce a urmat în vile

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Fetele au ales ispitele cu care vor merge la date. Ce detaliu a ieșit la iveală abia acum