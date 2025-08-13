Insula Iubirii, 12 august 2025. Radu Vâlcan a întrerupt petrecerea băieților pentru o discuție în privat. Cum a reacționat Marius

Antena Căutare
Marius a văzut noi imagini cu Maria în compania ispiteai Cătălin, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025. Bărbatul s-a declarat șocat de faptul că Radu Vâlcan și-a făcut apariția în casa pentru el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 00:00 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 22:35
În timp ce distracția era în toi, Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vila băieților și a întrerupt totul. El a dezvăluit că a adus o serie de imagini importante pentru unul dintre băieți. După ce și-au dat cu părerea despre cine ar putea fi vorba, gazda reality show-ului a anuțat că trebuie să îi arate ceva lui Marius și l-a invitat într-un loc retras pentru a discuta mai multe.

Inițial, Marius s-a declarat șocat după ce Radu Vâlcan a anuțat că el este cel pentru care a venit în vilă. „Pentru Marius sunt imaginile din seara asta. Aș vrea să ne retragem noi doi, o să vezi despre ce este vorba și o să discutăm mai multe”, a anunțat Radu Vâlcan.

„Nimeni nu ar vrea să fie în situația lui”, a comentat Marian.

„Cred că e vorba de vorba, nu de fapte. E atât de orgolioasă. Cum ar părea ea?”, a adăugat și Cristi.

Extrem de emoționat, Cristi a privit apoi imagini cu soția lui în compania ispitei Cătălin, apropierile dintre ei, dar și mesajul pe care ea i l-a transmis prin tabletă: „Te-aș fi sărutat acu”.

„Eu am mers pe principiul, de când sunt aici, că vreau să mă dezvolt pe mine, în relația cu Maria. Chiar dacă m-am și atașat de o persoană, aceea persoană mă ajută în continuare. Despre Oana vorbesc. Mă face să zâmbesc, îmi dă anumite sfaturi”, a ținut el să spună.

Marius a precizat apoi că probabil cel mai mult Mariei îi lipsea afecțiunea din partea lui. „Nu sunt o persoană foarte afcetuoasă și asta mi-a reproșat”, a spus el. La rândul său, spune că în relația cu soția lui nu îi este ascultat punctul de vedere.

După ce a vizionat imaginile, Marius a rămas fără cuvinte. „Am inima frântă. Inima mea e sfâșiată. Dureros... simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă. Insula îți arată adevărul, din fericire”, a mai spus el.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto radu valcan si marius avram insula iubirii 2025
+19
Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

