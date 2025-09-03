Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat

Antena Căutare
În ediția 20 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, Bianca și Marian s-au întâlnit la primul lor Bonfire, după cele 21 de zile în care au stat departe unul de celălalt, dar aproape de ispitele din vilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 00:40 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 21:17

Acum, a venit clipa în care concurenții trebuie să dea explicații, să ia decizii și să se gândească la viitor. După ce, în ediția de ieri, Marian Grozavu a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, stând de vorba cu Mattia, ispita masculină de care iubita lui s-a apropiat cel mai tare în ultimele zile, iată că a venit momentul în care cei doi parteneri stau față în față și află toate răspunsurile de care au nevoie.

La scurt timp după apariția lui Marian, a sosit și Bianca. Apogeul a fost atins în clipa în care Radu Vâlcan i-a anunțat că este seara lor decisivă, în care vor stabili dacă se vor întoarce acasă împreună sau separat: „Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului!”.

Radu Vâlcan i-a lăsat să vorbească, iar Bianca a fost cea care a luat prima cuvântul.

„Ce ai făcut tu am făcut și eu. Am făcut testul. Și tu te-ai apropiat de cineva și eu am avut o conexiune cu cineva. M-a ajutat să-mi dau seama ce mi-a lipsit, cred că și Teodora la fel. Te comportai cu ea exact cum te comportai cu mine la început. Ai luat-o la toate date-urile (...) Poate ei doi ne-au făcut să ne dăm seama ce ne lipsește, dacă putem avea chestia asta în relație, dacă nu o putem avea. (...) Eu cred că totul a fost în beneficiul nostru și o să ne ajute”, a declarat ea, iar Marian a intervenit: „Dar noi mai avem un viitor?”

Bianca i-a dezvăluit că ea nu a fost la Dream Date, cu toate că l-a ales pe Mattia pentru această întâlnire, întrucât nu a vrut să îi îndeplinească condiția și să îl sărute.

„Eu a trebuit să sărut ca să merg la Dream Date și nu am sărutat (...) Am văzut în el tot ce mi-a lipsit la tine, am văzut unele gesturi la el, care mie-mi plac foarte mult la un bărbat: curaj, ambiție, determinare. (...) Mi-am dat seama prin el ce îmi doresc. Mi-am dat seama că eu nu am văzut lumea și sunt închisă efectiv și nu mă bucur de viață. Mi-am dat seama că eu niciodată în viața asta nu m-am pus pe primul loc, am pus doar oamenii (...) I-am spus că aleg pentru ultima oară, din respect pentru Marian, să-l pun pe el pe primul loc și să nu fac nimic greșit”, a mărturisit concurenta, în timp ce Marian insista pe imaginile cu „pupicuri” și atingeri.

Bianca i-a mai oferit partenerului ei lămuriri despre apropierea de pe plajă, de ziua ei. Aceasta i-a explicat lui Marian că gesturile ispitei Mattia au fost făcute cu scopul de a o face pe ea să se simtă mai bine, întrucât cu o zi în urmă a fost tristă.

„(...) A fost lângă mine și m-a făcut să îmi doresc să vreau mai mult de la viață, nu doar să stau să mă plafonez și mi-a zis că oamenii trebuie să fie egali”, afirmație care l-a făcut pe Marian să reacționeze: „Și eu nu te-am pus pe primul plan? (...) Ce ți-a lipsit?”.

Bianca a răspuns cu lacrimi în ochi că i-au lipsit multe, dar alege să nu le zică acum, însă a ales să rămână lângă el pentru toate lucrurile pe care el i le-a oferit, dar și pentru sentimentele pe care le are.

După ce Marian i-a mărturisit că imaginile pe care le-a văzut au avut un impact „psihic” asupra lui, Radu Vâlcan a propus să le vadă împreună și să discute pe seama lor. Primul material îl surprindea pe Marian, care era, mai mereu, grijuliu cu Teodora. Bianca nu s-a putut abține să nu comenteze de pe margine.

Marian i-a explicat că a simțit să stea mai mult cu Teodora și cu Diandra, pentru că erau mai mature și că, spre deosebire de el, imaginile cu ea alături de Mattia sunt mult mai greu de privit.

„(...) Îmi doresc să ajungem acasă, să vezi emisiunea, să vezi prin ce stări am trecut, că nu-i doream nici dușmanului meu”, a comentat Marian, dezvăluindu-i, totodată, Biancăi că a vrut să o ceară de soție, însă, acum, și-a schimbat părerea despre ea.

Întrebată de Radu Vâlcan, Bianca a răspuns că apropierea dintre ea și Mattia nu s-a produs ca o răzbunare față de imaginile pe care le-a văzut cu Marian: „(...) A știut exact ce am nevoie. Mi-am dat seama ce-mi lipsește în relația cu Marian datorită lui (...) Marian nu vrea să înțeleagă că nouă ne lipsește ceva. Pe el îl deranjează ce vede, dar nici măcar nu întreabă de ce am făcut asta”.

Surpriza a fost și mai mare când Radu Vâlcan a invitat-o la ceremonia specială și pe Teodora. Ispita a vorbit despre comportamentul lui Marian pe insulă, fiind de părere că el a avut o strategie de imagine.

„A încercat de la început o strategie. Ține foarte mult la imaginea lui și cumva a încercat să mascheze atracția lui față de mine. (...) Tu ai spus că ai văzut-o ca pe o relație de prietenie, dar, din toate experiențele mele, niciodată un bărbat nu a făcut gesturile pe care le-ai făcut tu pentru mine fără să aibă o altă intenție sau să își dorească mai mult. Tot timpul ai încercat să manipulezi situația în favoarea ta și cred că, atunci când ai recunoștință pentru un prieten/prietenă, nu faci gesturile pe care le-ai făcut tu”, a declarat Teodora.

Simțindu-se încolțit, Marian a negat că ar fi fost vorba de o atracție. Teodora a continuat șirul acuzațiilor și dezvăluirilor.

„ (...) Încerca cumva să le spună băieților pe cine să aleagă la date. El a încercat mereu să manipuleze totul în favoarea lui și să îi pună pe ceilalți într-o lumină proastă. Asta a încercat să facă și cu mine, pentru că la alegerile de Dream Date mi-a repetat, două zile la rând, să-l refuz, dar nu am refuzat și i-am spus motivul”, a adăugat Teodora, iar Marian a mărturisit că se simte dezamăgit.

Surpriză de proporții pentru Bianca! Mattia și-a făcut apariția la ultima Bonfire dintre ea și Marian

După plecarea Teodorei, Radu Vâlcan a trecut la materialele cu Bianca și Mattia. Pe parcursul imaginilor, concurenta zâmbea. Marian, în schimb, a vrut să afle de la iubita sa ce scria pe bilețelele pe care și le dădea cu Mattia, fiind de părere că ea „a căzut în ispită”.

Bianca a explicat că apropierea dintre ea și Mattia s-a produs din cauza lipsurilor pe care le simte în relația cu Marian. La ceremonie și-a făcut apariția și ispita masculină. Din cauză că exista o contradicție, Marian a dorit să afle de la Mattia ce scria pe biletul de la Bianca.

„Aseară ți-am zis ce a fost scris pe al meu: <<Te vreau>>”, i-a răspuns Mattia.

Totodată, Marian a vrut să afle de la Bianca și Mattia dacă și-au făcut planuri împreună după insulă. După mai multe afirmații, Radu Vâlcan i-a dat cuvântul Biancăi.

„I-am spus că nu știu ce va fi. Eu îl respect foarte mult pe Marian și va trebui să ajung mai întâi să discut cu el ca să pot lua o decizie. Inclusiv înainte să plece m-a întrebat ce decizie am luat și am zis că nu știu. (...) Nu spui greșit, am zis că nu știu ce va fi, inclusiv când m-ai întrebat ce o să aleg. Am fost foarte confuză de când am început să am conexiunea cu tine, când vedeam imagini cu el. Uneori aveam tendința să fiu fericită și să descopăr lumea și uneori aveam tendința să rămân acolo unde sunt”, a mărturisit concurenta.

Afirmația Biancăi l-a făcut pe Mattia să simtă că fata este neasumată. El a precizat că Bianca i-a dat de înțeles că avea intenția să se vadă afară și să discute: „(...) Mi-ai și promis că nu vei avea niciun raport. Că nu o să faci nimic mai departe, cu el. (...) Chiar i-am zis că, dacă vrea, o aștept la aeroport, când ajunge. Asta a fost discuția dintre noi, după, poate, Bianca a schimbat ideea între timp, dar asta este ceea ce a spus”.

După discuțiile legate de ceasul lui Mattia, pe care Bianca încă îl purta la mână, dar și după mai multe imagini în care concurenta se lăsa atinsă de ispită, fără să riposteze, Marian a izbucnit.

„Tu ai văzut așa ceva cu Teodora?! Ai văzut vreodată să mă atingă cineva pe mine? Uite ce te lua în brațe acolo! Nu păreai deranjată!”, i-a reproșat el iubitei sale.

„Se vede că sunt niște atingeri acceptate de Bianca (...) Și-a dorit să fie acolo. Din toate conversațiile care se deduc, că aveau planuri să se întâlnească, să o ia de la aeroport, să se despartă de mine, e clar, din planurile lor, că eu nu mai participam în viitorul ei”, a adăugat Marian, extrem de deranjat atât de imagini, cât și de explicațiile primite.

Continuarea se va vedea în episodul de mâine, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

Platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA, abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

