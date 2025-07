Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, declarații fără perdea față de ispita Naba. Ce propunere i-a făcut fetei

Marius Avram i-a făcut o propumere ispitei Naba de la Insula Iubirii 2025, înainte de a dormi împreună pe terasă. Ce au discutat, de fapt, cei doi.

După o noapte lungă de petrecere, Marius Avram și ispitele de la Insula Iubirii 2025, Naba și Mihaela, s-au culcat împreună pe terasă. Cei trei au depănat amintiri, iar soțul Mariei a făcut mai multe dezvăluiri din trecutul său.

Ce propunere i-a făcut Marius Avram ispitei Naba de la Insula Iubirii 2025, înainte de a dormi împreună

Între Marius Avram și ispita Naba s-a creat o chimie încă de la început. Cei doi stau seară de seară împreună și petrec până la răsărit, iar de data aceasta au hotărât să aștepte dimineața împreună pe terasă.

Printre multe râsete și glume cu subînțeles, Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 i-a propus ispite să se întâlnească și după ce se vor întoarce acasă.

„Vai, cât mă bucur că v-am cunoscut! Sunteți superbe! Și în interior și în exterior! Eu așa vă văd. Pe toate! Și pe băieți la fel. Pentru că eu sunt o persoană foarte închisă, nu foarte sociabilă și acum că v-am cunoscut și vă descopăr. M-ați văzut și pe mine, eu sunt așa...liniștit, nu scot un cuvânt, dar îmi dați un vibe pozitiv”, a spus acesta.

„Cu tine, cred că avem muuult de discutat și aș vrea să ieșim și în București”, i-a mai spus soțul Mariei ispitei.

Citește și: Cum a arătat Maria, soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii 2025, în rochie de mireasă. Cei doi sunt căsătoriți de 6 ani

În continuare, ei au vorbit despre unde ar putea ieși împreună după întoarcerea din Thailanda, iar când Naba a sugerat să meargă la lăutari, bărbatul a avut o reacție vehementă. În plus, el a dezvăluit detalii din trecutul său.

„La lăutari, ești nebună. Nu că-mi dau mașina, dau casa. Ești nebună! Când mă îmbăt și văd lăutari sunt prost. Am fost naș, am dat darul de nuntă (n.r. la lăutari). A doua zi a trebuit să completez. Cred că îmi zisese Maria: << Dă-mi să țin eu banii că te știu>>. Am zis << Băi, pana mea. Sunt și eu matur >>. De unde?! Am fost șmecher până mi-am golit buzunarele”

„Te văd să rămâi cu 50 de lei în buzunar și să zici << Pe ăștia îi mai am. Bagă o piesă >>”, a completat ispita Naba de la Insula Iubirii 2025.

„Da, sunt! Recunosc! Atât de prost sunt câteodată”, a mai mai adăgat el.

Deși conștient că Maria va fi deranjată de aceste imagini, Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 a adormit apoi în brațele ispitei. Nu înainte de a avea și un schimb de replici cu tentă intimă.

„Când o să vadă Maria chestiile astea o să zică: << Gata, prostu' meu a picat!>>”, a mai menționat el râzând.

Vezi clipuri exclusive, nedifuzate la televizor, din Insula Iubirii sezonul 9, doar în AntenaPLAY

Show-ul care îi ține pe telespectatori în fața televizoarelor, îi face să discute cu prietenii ore întregi la telefon și să comenteze cele mai importante întâmplări a revenit.

Și asta nu e tot! Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Destăinurile neașteptate ale Ellei către Narcis despre discuția cu o clarvăzătoare

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Timp de 21 de zile, concurenții vor locui separat de partenerii lor, dar aproape de ispite mai seducătoare ca oricând. Zeci de camere de filmat vor fi gata să surprindă şi cele mai mici gesturi ale curajoşilor care au decis că doar Insula Iubirii le poate aduce răspunsurile căutate legate de relațiile lor.