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Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a ajuns Andrei Rotaru să fie internat. "Mă simt aruncat, abandonat"

Andrei Rotaru a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. S-a destăinuit în fața lui Radu, la Insula Iubirii: Reuniuni, într-un decor ca în Thailanda.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 20:03 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 20:50
Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a ajuns Andrei Rotaru să fie internat. "Mă simt aruncat, abandonat" | antena 1
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Andrei a ajuns internat după despărțirea de Cristina: „M-au aruncat în salvare, cu mâinile la spate”

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a ajuns Andrei Rotaru să fie internat. "Mă simt aruncat, abandonat"

Reîntâlnirea dintre Andrei și Cristina, unul dintre cuplurile care au marcat sezonul 8, se anunță una încărcată de emoții și amintiri dureroase. Pentru Andrei, această ediție specială a venit ca o ocazie de a retrăi sentimente pe care le credea rămase în trecut și de a avea, în sfârșit, discuția pe care simțea că nu a avut-o niciodată cu fosta sa parteneră.

„Chiar mi-a revenit sentimentul ăla pe care l-am trăit odată, cândva”, a mărturisit Andrei, explicând că, deși relația a avut și momente dificile, el alege să privească în urmă cu recunoștință. Își dorea să o revadă pe Cristina și simțea nevoia unei ultime conversații, poate chiar a unei cafele în care să lămurească lucrurile dintre ei.

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Cristina, în schimb, a recunoscut că nu era pregătită pentru această reîntâlnire și că avea emoții puternice. „Am pulsul 2000”, a spus ea.

Cei doi au fost singurul cuplu căsătorit din sezonul 8, iar relația lor a venit cu o miză importantă. Andrei povestește că începutul a fost frumos, însă ulterior au apărut probleme. El spune că Cristina și-a permis, la un moment dat, să fie prezentă în relație și să îl iubească, dar au urmat perioade în care cei doi au avut dificultăți în a se reconecta.

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După despărțire, situația lui Andrei a devenit și mai complicată. Acesta povestește că, într-o perioadă în care nu avea chef de muncă și își dorea să creeze aplicații pentru telefon, a plecat și a stat câteva ore privind soarele. Când s-a întors, poliția îl aștepta în fața porții.

Relația dintre Andrei și Cristina mai are vreo șansă?

Potrivit relatării lui Andrei, Cristina ar fi sunat la poliție după ce familia a crezut că acesta intenționa să își facă rău. El susține că telefonul îi rămăsese acasă și că nu înțelegea de ce autoritățile îl așteptau.

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Andrei spune că a fost imobilizat și dus cu ambulanța la spital, unde a fost internat și evaluat de medici. El consideră că diagnosticul și deciziile luate atunci s-au bazat și pe informațiile transmise de Cristina și de membrii familiei.

În ciuda tuturor celor întâmplate, Andrei spune că sentimentele sale nu au dispărut complet. „Eu sunt sigur că și ea mă iubește, dar este foarte influențată de cei din jur”, a afirmat el. Totuși, viitorul relației rămâne incert. Revederea celor doi ar putea aduce clarificări, însă rănile trecutului și neînțelegerile dintre ei fac ca o eventuală împăcare să fie departe de a fi sigură.

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