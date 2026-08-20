În acest episod din Insula Iubirii: Reuniuni, Cristina a încercat să demonstreze că este mai puternică, însă lacrimile au năpădit-o imediat ce a revăzut imaginile cu Andrei din Thailanda. Ce emoții au încercat-o pe fosta concurentă.

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Cristina a început să plângă la imaginile cu Andrei. "Nici eu nu sunt bine emoțional" | antena 1

Cristina a izbucnit în lacrimi când a revăzut imaginile cu Andrei: „Încă am sentimente pentru el”

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Cristina a început să plângă la imaginile cu Andrei. "Nici eu nu sunt bine emoțional"

Revederea imaginilor din emisiune s-a dovedit extrem de dificilă pentru Cristina, care a avut o reacție emoționantă atunci când a retrăit, prin intermediul filmărilor, momentele pe care le-a împărtășit cu Andrei. Deși cei doi au divorțat și au încercat să privească despărțirea cu mai multă luciditate, sentimentele nu par să fi dispărut complet.

Cristina a recunoscut că nu s-a simțit pregătită să revadă toate acele secvențe și că întreaga experiență a destabilizat-o. Pentru ea, imaginile au însemnat mai mult decât o simplă întoarcere în trecut. Au readus la suprafață emoții pe care încerca să le gestioneze.

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„Nu sunt ok și el nu e ok”, a spus Cristina, în timp ce Andrei a mărturisit că imaginile au fost dureroase și că, privind acum lucrurile, înțelege mai bine prin ce a trecut fosta lui soție.

Unul dintre cele mai puternice momente a fost cel în care Cristina a recunoscut că încă are sentimente pentru Andrei. Tocmai acesta a fost motivul pentru care a refuzat să asculte anumite discuții purtate despre relația lor. A considerat că, într-un moment atât de fragil, nu i-ar fi făcut bine să audă tot ce avea de spus fostul partener.

Cristina a explicat că a venit în emisiune și pentru a-și înfrunta o teamă și pentru a putea asculta, în sfârșit, povestea și din perspectiva ei. Chiar dacă a recunoscut că s-a destabilizat, spune că este mai echilibrată și mai matură decât în trecut și că încearcă să meargă mai departe.

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La rândul său, Andrei a privit cu regret relația și a recunoscut că încă și-ar dori o împăcare. El spune că nu a reușit să renunțe complet la Cristina și că iubirea rămâne, pentru el, una dintre cele mai importante surse de motivație.

Totuși, declarațiile celor doi arată cât de complicată este situația. Cristina consideră că șansa lor s-a consumat și că are nevoie să își continue viața, în timp ce Andrei pare să fie încă prins între dorința de a repara trecutul și nevoia de a-și reconstrui propriul drum.

Ce vor Cristina și Andrei de acum înainte?

Deși emoțiile sunt încă puternice, Cristina pare hotărâtă să privească spre viitor. Ea spune că s-a schimbat, că este mai independentă și că nu se mai simte vinovată pentru deciziile luate.

Andrei, în schimb, recunoaște că are nevoie să își găsească motivația pentru viață și să înceapă să construiască pentru el. Chiar dacă spune că încă ar accepta o împăcare, admite că trebuie să învețe să trăiască și fără această relație.

Astfel, între cei doi rămân sentimente, amintiri și multe întrebări, însă, cel puțin pentru moment, drumurile lor par să se îndrepte în direcții diferite.