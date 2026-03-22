Simona Butură de la Insula Iubirii este însărcinată. Cum a anunțat că va deveni mamă: „Abia aștept tot ce urmează”

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezon 8, a anunțat că este însărcinată. Ea și Mădălin, logodnicul ei, se pregătesc să devină părinți.

La o lună de la cererea în căsătorie, Simona Butură de la Insula Iubirii a anunțat că este însrăcinată. Într-un clip în care ea și logodnicul ei apar alături de ecografia, botoșei de bebeluș și șepci pe care scrie Mom respectiv Dad, fosta concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii a anunțat că se pregătește pentru o nouă etapă în viața sa: aceea de părinte.

Iustina și Cristina, fostele colege de emisiune ale Simonei, au felicitat-o în comentarii. „Orice ar fi, băiețel sau fetiță, va fi cea mai mare bucurie și realizare”, i-a spus soția lui Cornel Simonei. VIitoarea mămică a precizat că va afla în curând sexul bebelușului și că abia așteaptă tot ce urmează.

Simona a publicat și un clip în care s-a afișat cu burtica de gravidă.

La Insula Iubirii Simona Butură a venit alături de Claudiu, fostul ei iubit. Relația lor a mai continuat și după emisiune, însă în cele din urmă cei doi și-au spus Adio. Acum, Simona și Mădălin se pregătesc să-și întemeieze o familie.

În luna februarie, Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei. Tânăra a fost cerută în căsătorie la Paris, după doar câteva luni de relație.

Tânăra nu se aștepta ca iubitul ei să facă marele pas în vacanța din Paris. Așadar, gestul acestuia a luat-o prin surprindere. Mădălin a reușit să-i readucă zâmbetul pe față și încrederea în bărbați.

„A fost un moment extrem de emoționant pentru mine. Nu m-am așteptat exact atunci, deși simțeam că relația noastră evoluează frumos și natural. Totul s-a întâmplat la Paris, pe malul Senei, într-un cadru de poveste și, sincer, m-a copleșit emoția. A fost unul dintre acele momente pe care le visezi, dar când le trăiești parcă nu-ți vine să crezi că sunt reale”, a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, potrivit spynews.ro.

De asemenea, Simona Butură a fost luată prin surprindere și de frumoasa bijuterie pe care acum o poartă pe deget. Se pare că tânărul a avut grijă să aleagă un inel pe gustul partenerei sale.

„Inelul este absolut superb și chiar mă reprezintă: simplu, elegant și foarte fin, exact cum îmi place mie. Se vede că mă cunoaște foarte bine și că a pus suflet în alegerea lui”, a mai adăugat tânăra.

