Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, dans la bară în parcare, chiar în toiul zilei. Trecătorii au făcut ochii mari

Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a fost filmată în timp ce face un dans la bară, chiar într-o parcare.

Una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii sezonul 9 este Cristina Scarlevschi, aceasta reușind să se facă remarcată prin frumusețea sa încă din primele minute. Senzuală și cu un trup de invidiat, nu puține au fost privirile pe care a reușit să le întoarcă încă din primele ediții ale emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

Descoperă în rândurile de mai jos filmarea care a devenit virală.

Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a fost filmată în timp ce face un dans la bară, chiar într-o parcare. Trecătorii au fost uimiți

Tânăra are 31 de ani, vine din Republica Moldova și este pasionată călătorii, dans și sport. Ispita are o ocupație surprinzătoare: este instructor de pole dance și are peste 65 de mii de urmăritori doar pe Instagram. Îi place să fie mereu în mișcare și să creeze, așa că reușește mereu să încerce lucruri noi și să își depășească limitele. Mai mult decât atât, ea zice că doar atunci când dansează sau face sport se simte liberă cu adevărat.

Despre ea, ispita Cristina Scarlevschi a recunoscut faptul că este o fire pătimașă și energică, adică o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”.

Încă din primele ediții ale emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, aceasta a reușit să întoarcă numeroase priviri.

La fel s-a întâmplat și când a decis să facă un dans la bară într-o parcare, chiar în toiul zilei. Îmbrăcată într-o ținută sexy, cu cizme lungi peste genunchi și tocuri amețitoare, ispita Cristina Scarlevschi a făcut senzație cu formele senzuale ale trupului său. Trecătorii au fost impresionați de priveliște și unii au rămas cu gurile căscate. Filmarea a adunat mii de aprecieri și numeroase comentarii laudative.

„M-am abținut cît am putut să nu-l pun…Dar l-am pus 😁🙈”, a fost mesajul scris de ispită în dreptului filmării.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Superbisssiimmaaaaa!😍🔥”, „Ești Cosmos!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, „🔥🔥🔥🔥👏👏👏❤️😍😍😍 ujaaaas de frumos👏👏”, „🔥🔥🔥 ești bombă 👏👏👏”, „Deci munca pe care-o faci la bară este de nedescris în cuvinte. Eu adesea abia îmi țin corpul pe două picioare iar tu poți să-ți controlez corpul- suspendată în aer. Bombă 💣”, „Cea mai bună🔥❤️”, iată doar o parte dintre numeroasele comentarii transmise de fanii tinerei.

