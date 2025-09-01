Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ispita Marcel Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8, schimbare de look care l-a făcut de nerecunoscut. Ce imagine a postat

Ispita Marcel Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8, schimbare de look care l-a făcut de nerecunoscut. Ce imagine a postat

Marcel Andrei, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, făcea furori anul trecut cu farmecul său, fiind una dintre cele mai carismatice și pline de umor ispite masculine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 16:36 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 17:16
Galerie
Tânărul s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie alături de soția lui, Armina și s-a întors în Tenerife, acolo unde s-au stabilit împreună. | Antena 1 & Instagram

Marcel a fost sezonul trecut ispita preferată a telespectatorilor când au vizionat Insula Iubirii sezonul 8. Între timp, s-au schimbat multe lucruri în viața lui Marcel.

Marcel Andrei a apelat la o schimbare de look

Tânărul s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie alături de soția lui, Armina și s-a întors în Tenerife, acolo unde s-au stabilit împreună.

Citește și: Ce mai face și cu ce se ocupă acum Marcel Andrei, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8

Articolul continuă după reclamă

Marcel a trecut prin multe schimbări și cea mai importantă dintre ele este cea legată de căsătoria cu Armina, când a simțit că și-a întâlnit marea dragoste.

Fosta ispită de la Insula Iubirii se bucură de o relație minunată alături de Armina, cea cu care trăiește o poveste de dragoste ca în filme. După experiența Insula Iubirii și mai multe proiecte pe care le-a avut în țară, Marcel s-a reîntors de câteva lui în Tenerife, la locul de muncă pe care îl avea înainte de participarea la emisiune.

Recent, fanii au observat în fotografiile lui că și-a pierdut pătrățelele de pe abdomen și că arată acum ca un bărbat însurat.

Între timp, Marcel se pare că a ales să se întoarcă la sală pentru a scăpa de câteva kilograme în plus și a apelat și la o schimbare de look neașteptată care a atras atenția urmăritorilor săi.

Marcel Andrei și-a lăsat mustață și s-a bărbierit diferit, arătând acum de nerecunoscut. În ultimul an, fosta ispită de la Insula Iubirii a trecut prin multe schimbări, adaptându-se mereu pentru a face față provocărilor atunci când s-a reîntors în Tenerife.

De câte ori are puțin timp liber, el și Armina postează adesea pe Instagram imagini împreună din scurtele escapade pe care le fac pentru a se relaxa.

Citește și: Armina, soția lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii, a trecut printr-o transformare radicală. Fanii abia au recunoscut-o așa

În 2024, el a făcut furori cu replicile sale amuzante și pline de tâlc cu care a reușit să câștige inimile a mii de telespectatori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În Tenerife, Marcel a revenit la jobul lui de barman și împreună cu soția lui duc o viață liniștită. Pe rețelele de socializare, cei doi tineri căsătoriți postează adesea imagini de la ieșirile lor, excursiile pe care le fac și ieșirile în club.

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a declarat în martie Marcel Andrei, potrivit fanatik.ro.

colaj marcel si armina
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Marcel de la Insula Iubirii, apariție surprinzătoare în serialul original Iubire cu parfum de lavandă

Ce a făcut Ella Vișan cu ghirlanda pe care a primit-o de la Teo Costache după Insula Iubirii. Simbolul atracției încă re...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Ce tatuaj comun și-au făcut trei dintre ispitele de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce semnificație au și cine le poartă
Ce tatuaj comun și-au făcut trei dintre ispitele de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce semnificație au și cine le...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Poza din copilărie cu ispita Octavian Grigorescu de la Insula Iubirii sezonul 9 în care tânărul este de nerecunoscut. Cum arăta
Poza din copilărie cu ispita Octavian Grigorescu de la Insula Iubirii sezonul 9 în care tânărul este de...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x