Ispita Marcel Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8, schimbare de look care l-a făcut de nerecunoscut. Ce imagine a postat

Marcel Andrei, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, făcea furori anul trecut cu farmecul său, fiind una dintre cele mai carismatice și pline de umor ispite masculine.

Tânărul s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie alături de soția lui, Armina și s-a întors în Tenerife, acolo unde s-au stabilit împreună. | Antena 1 & Instagram

Marcel a fost sezonul trecut ispita preferată a telespectatorilor când au vizionat Insula Iubirii sezonul 8. Între timp, s-au schimbat multe lucruri în viața lui Marcel.

Marcel Andrei a apelat la o schimbare de look

Tânărul s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie alături de soția lui, Armina și s-a întors în Tenerife, acolo unde s-au stabilit împreună.

Marcel a trecut prin multe schimbări și cea mai importantă dintre ele este cea legată de căsătoria cu Armina, când a simțit că și-a întâlnit marea dragoste.

Fosta ispită de la Insula Iubirii se bucură de o relație minunată alături de Armina, cea cu care trăiește o poveste de dragoste ca în filme. După experiența Insula Iubirii și mai multe proiecte pe care le-a avut în țară, Marcel s-a reîntors de câteva lui în Tenerife, la locul de muncă pe care îl avea înainte de participarea la emisiune.

Recent, fanii au observat în fotografiile lui că și-a pierdut pătrățelele de pe abdomen și că arată acum ca un bărbat însurat.

Între timp, Marcel se pare că a ales să se întoarcă la sală pentru a scăpa de câteva kilograme în plus și a apelat și la o schimbare de look neașteptată care a atras atenția urmăritorilor săi.

Marcel Andrei și-a lăsat mustață și s-a bărbierit diferit, arătând acum de nerecunoscut. În ultimul an, fosta ispită de la Insula Iubirii a trecut prin multe schimbări, adaptându-se mereu pentru a face față provocărilor atunci când s-a reîntors în Tenerife.

De câte ori are puțin timp liber, el și Armina postează adesea pe Instagram imagini împreună din scurtele escapade pe care le fac pentru a se relaxa.

În 2024, el a făcut furori cu replicile sale amuzante și pline de tâlc cu care a reușit să câștige inimile a mii de telespectatori.

În Tenerife, Marcel a revenit la jobul lui de barman și împreună cu soția lui duc o viață liniștită. Pe rețelele de socializare, cei doi tineri căsătoriți postează adesea imagini de la ieșirile lor, excursiile pe care le fac și ieșirile în club.

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a declarat în martie Marcel Andrei, potrivit fanatik.ro.

