Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look. A renunțat la acidul din buze. Cum arată

Nicoleta Balint, una dintre cele nouă ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a făcut o schimbare radicală de look. Descoperă cum arată acum blondina după ce a renunțat la acidul din buze.

În sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii au fost nouă ispite feminine, dornice să testeze fidelitatea concurenților veniți în Thailanda. Printre acestea s-a numărat și Nicoleta Balint, în vârstă de 28 de ani.

Recent, tânăra a ales să își facă o schimbare radicală de look. A filmat totul și a publicat imaginile pe pagina sa de TikTok. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii sezonul 9, după ce a renunțat la acidul din buze.

Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată după ce a renunțat la acidul din buze

În sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii am putut să o cunoaștem pe ispita Nicoleta Balint, în vârstă de 28 de ani. Încă de la început, aceasta s-a descris ca fiind o persoană calmă, loială și sinceră, pasionată de călătorii. Tânăra, de meserie specialist în marketing, a acceptat provocarea de a merge la emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 pentru a testa fidelitatea concurenților înscriși în show.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat

La primul date din sezon, Ella Vișan a ales-o pe ea pentru întâlnirea cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru. Deși date-ul a decurs bine, între cei doi nu a existat o anumită apropiere.

Ulterior, ispita chiar l-a criticat pe concurent pentru atitudinea sa, înncadrul emisiunii Insula Iubirii sezonul 9. Deși ispita nu a frânt inima vreunui concurent, aceasta a fost apreciată și a câștigat mulți fani în rândul telespectatorilor show-ului.

Recent, tânăra în vârstă de 28 de ani a decis să își facă o schimbare radicală de look. Mai exact, blondina a renunțat la acidul din buze, iar schimbarea este una cu adevărat impresionantă.

Aceasta nu a ezitat să arate totul și a publicat o filmare pe pagina oficială de TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„E prima oară după ani de zile când îmi văd buzele așa cum sunt ele…fără acid,fără intervenții.

Recunosc,e un pic ciudat. Mă uit în oglindă și parcă lipsește ceva, dar în același timp… nu e rău. E altfel. Ce părere aveți?✨”, a fost mesajul transmis de ispită.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au ajuns la concluzia că îi stă mult mai bine fără acidul din buze.

„Se vede mult mai bine așa,se vedea ciudat înainte cu acidul migrat 🤗”, „Felicitări pt decizia luată!!! tot timpul naturalul este mai apreciat!!🥰”, „Nici nu observam daca nu citeam descrierea ,iti sta foarte bine Nico💕esti foarte frumoasa ♥”, „prințesa! așa da, ești mult mai frumoasă! naturală, superbă❤❤❤❤💞🥰💞”, iată o parte dintre comentariile transmise de fani către ispită.