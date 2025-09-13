Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look. A renunțat la acidul din buze. Cum arată

Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look. A renunțat la acidul din buze. Cum arată

Nicoleta Balint, una dintre cele nouă ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a făcut o schimbare radicală de look. Descoperă cum arată acum blondina după ce a renunțat la acidul din buze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 15:02 | Actualizat Sambata, 13 Septembrie 2025, 15:33
Galerie
Descoperă cum arată în prezent ispita Nicoleta Balint | Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii au fost nouă ispite feminine, dornice să testeze fidelitatea concurenților veniți în Thailanda. Printre acestea s-a numărat și Nicoleta Balint, în vârstă de 28 de ani.

Recent, tânăra a ales să își facă o schimbare radicală de look. A filmat totul și a publicat imaginile pe pagina sa de TikTok. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii sezonul 9, după ce a renunțat la acidul din buze.

Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată după ce a renunțat la acidul din buze

În sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii am putut să o cunoaștem pe ispita Nicoleta Balint, în vârstă de 28 de ani. Încă de la început, aceasta s-a descris ca fiind o persoană calmă, loială și sinceră, pasionată de călătorii. Tânăra, de meserie specialist în marketing, a acceptat provocarea de a merge la emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 pentru a testa fidelitatea concurenților înscriși în show.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat

La primul date din sezon, Ella Vișan a ales-o pe ea pentru întâlnirea cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru. Deși date-ul a decurs bine, între cei doi nu a existat o anumită apropiere.

Ulterior, ispita chiar l-a criticat pe concurent pentru atitudinea sa, înncadrul emisiunii Insula Iubirii sezonul 9. Deși ispita nu a frânt inima vreunui concurent, aceasta a fost apreciată și a câștigat mulți fani în rândul telespectatorilor show-ului.

Recent, tânăra în vârstă de 28 de ani a decis să își facă o schimbare radicală de look. Mai exact, blondina a renunțat la acidul din buze, iar schimbarea este una cu adevărat impresionantă.

Aceasta nu a ezitat să arate totul și a publicat o filmare pe pagina oficială de TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„E prima oară după ani de zile când îmi văd buzele așa cum sunt ele…fără acid,fără intervenții.
Recunosc,e un pic ciudat. Mă uit în oglindă și parcă lipsește ceva, dar în același timp… nu e rău. E altfel. Ce părere aveți?✨”, a fost mesajul transmis de ispită.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au ajuns la concluzia că îi stă mult mai bine fără acidul din buze.

colaj foto cu ispita nicoleta balint de la insula iubirii

„Se vede mult mai bine așa,se vedea ciudat înainte cu acidul migrat 🤗”, „Felicitări pt decizia luată!!! tot timpul naturalul este mai apreciat!!🥰”, „Nici nu observam daca nu citeam descrierea ,iti sta foarte bine Nico💕esti foarte frumoasa ♥”, „prințesa! așa da, ești mult mai frumoasă! naturală, superbă❤❤❤❤💞🥰💞”, iată o parte dintre comentariile transmise de fani către ispită.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii. Ce business-uri deține...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Cum arată acum și cu ce se ocupă Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii. Ce business-uri deține
Cum arată acum și cu ce se ocupă Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii. Ce business-uri deține
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Iustian Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, noi detalii intime din relația cu Cornel. Ce a dezvăluit despre mariajul lor
Iustian Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, noi detalii intime din relația cu Cornel. Ce a dezvăluit despre...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x