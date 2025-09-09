Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat

Antena Căutare
Marcel Andrei, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, și-a făcut o schimbare uriașă la înfățișare. Fanii nu l-au recunoscut și au reacționat imediat. Iată cum arată acum Maluma!

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 10:59 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 12:51
Ispita Marcel Andrei, care a făcut furori în adevăratul sens al cuvântului în sezonul 8 Insula Iubirii, a apărut în mediul online cu o schimbare de look care l-a transformat total, iar fanii au reacționat imediat.

Deși nu a trecut mult timp de la ultimul artificiu pe care l-a făcut la înfățișarea sa, bărbatul a decis să continue lista cu încă o schimbare, care nu doar că a stârnit zeci de reacții pe internet, ci care l-a făcut și de nerecunoscut.

Descoperă ce este diferit la înfățișarea sa și cum a făcut anunțul într-o filmare postată pe TikTok!

Marcel Andrei aka Maluma, așa cum s-a autointitulat la Insula Iubirii, continuă să își surprindă fanii și la un an distanță după ce sezonul în care el a apărut a fost difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Fosta ispită obșinuiește să posteze diferite momente din viața sa pe internet și găzduiește des transmisiuni live pe TikTok, acolo unde și-a format o comunitate uriașă după participarea sa la show-ul fenomen.

După toate momentele inedite din sezonul 8, Marcel a continuat să își ia fanii prin surprindere atât cu relația sa cu Armina, cât și cu mutarea lui înapoi în Spania, acolo unde cei doi locuiesc și muncesc împreună.

După căsătoria civilă care a avut loc în luna decembrie a anului trecut, el a dispărut pentru o scurtă perioadă din online, însă acum este din nou motivat să activeze în acest domeniu, prezentând aproape zilnic ceea ce face în Tenerife.

La fel s-a întâmplat și recent, când Marcel a decis să renunțe complet la barbă și la mustață pentru o senzație de reîmprospătare, iar fanii au reacționat neașteptat.

„Ia să-mi mai spuneți acum dacă mai sunt bătrân. Ia spuneți! Mi-am dat un refresh la barbă, mai trebuie puțin să mă mai bronzez. Dar o să fie bine!!!” a spus acesta cu zâmbetul pe buze, în timp ce era la job și pregătea o cafea.

Iată și videoclipul în care Marcel apare fără barbă și fără mustață!

„Mamă Marcele, să nu te recunosc”, „Ce-ai făcut măi nene?”, „Nici nu l-am recunoscut până nu am dat sunetul mai tare”, „După voce te-am recunoscut”, „10 secunde mi-a luat sa înțeleg ce se întâmplă”, „ne-am dezahardat ”, „Moș Tenerife” sunt doar câteva dintre comentariile celor care s-au amuzat prietenește de apariția fostei ispite.

„Important e să îți placă ție. Dacă tu te simți bine așa părerea celorlalți nu contează”, „Îți stă super”, „Altceva acum” , „Arăți muuult mai tânăr!” sunt și alte comentarii ale internauților care au apreciat schimbarea fără să glumească.

