Ispitele, dezvăluiri în exclusivitate înainte de marea premieră Insula Iubirii, sezonul 9: „Este mai tare decât anul trecut”

Patru dinte ispitele Insula Iubirii 2025 au făcut dezvăluiri în premieră despre noul sezon care începe pe data de 21 iulie 2025. La ce trebuie să se aștepte telespectatorii.

Doar un weekend îi mai desparte pe telespectatori de marea premieră Insula Iubirii, sezonul 9. După ce sezonul trecut a devenit un adevărat fenomen, noile ispite promit că acesta va fi și mai incendiar. În exclusivitate pentru Antena Stars, patru dintre ispitele Insula Iubirii 2025, două feminile și două masculine, au dat din casă.

Ispitele, dezvăluiri în exclusivitate înainte de marea premieră Insula Iubirii, sezonul 9

Invitate la Un show păcătos, cele patru ispite de la Insula Iubirii 2025 au făcut dezvăluiri incendiare. Deși nu au putut să dea prea multe detalii, atât fetele, cât și băieții au anuțat că urmează multe picanterii în noul sezon.

Invitații au declarat că sunt pregătiți pentru celebritatea care vine la pachet cu rolul de ispită în cel mai fierbinte reality show și au dezvăluit ce impact a avut asupra lor participarea.

„Mie îmi plac provocările și insula a fost nu doar o provocare, ci o schimbare majoră pentru mine. Nu mă așteptam să fie atât de frumos și să mă schimbe într-un fel atât de bun. Practic, m-am redescoperit la Insulă”, a spus ispita Andreea Aurica.

„Ai descoperit și un cetățean?”, a mai insistat moderatoarea Un show păcătos, Mara Bănică.

„Să zicem”, a răspuns zâmbind ispita de la Insula Iubirii 2025.

La rândul său, ispita Amelia a anunțat că a scris o piesă inspirată din întreaga experiență la Insula Iubirii. Aceasta chiar trebuie să filmeze clip, însă vijelia i-a dat planurile peste cap. Cu toate acestea, tânăra a fredonat câteva versuri din melodia sa.

„Este muzică pop și cumva am legat ce am trăit eu pe Insulă. Am pus pe foaie și apoi pe cântec”, a precizat ea.

„Mi-a plăcut că era o provocare și toată energia grupului care s-a format acolo. Orice lucru îl simțeai de trei ori mai intens”, a spus și ispita Sorin Encică despre cum s-a simțit pentru el perioada petrecută în Thailanda.

La rândul său, Narcis Brînză a „dat din casă” și a precizat că anul acesta, spre deosebire de sezonul trecut, cuplurile care erau împreună de mult timp „le-au dat greu”. „Au venit pregătiți. Știau deja ce se întâmplă și au încercat să înșele testul. S-au mințit pe ei. Fiecare vine acolo cu imaginea perfectă, dar chiar și pentru ei, ies la iveală problemele. Diferite infidelități, sau ce au avut între ei și încet încet, crapă”.

Toate cele patru ispite prezente în platoul Un show păcătos au fost de acord că au trecut printr-o serie de experiențe care i-au shimbat și din care au învățat foarte multe.

De asemenea, Mara Bănică a dezvăluit că știe că anul acesta „va fi mai tare ca anul trecut. Nu îmi imaginam că se poate, dar credeți-mă așa e”.

Premieră Insula Iubirii, pe 21 iulie, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Vino să vezi primul episod în avans

Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

„În fiecare an, înainte de premiera primului episod, atât prietenii, cât și cei din social media au o singură întrebare pentru mine: când se lansează Insula?! Niciodată nu mi-e ușor să țin acest secret și mă bucur când vine clipa în care le putem dezvălui! Acum, în sfârșit, putem vorbi despre data lansării sezonului 9 și sunt extrem de încântat", a spus Radu Vâlcan.

„Vă garantez că serile voastre vor deveni, încă o dată, oportunitatea perfectă pentru a vă strânge cu apropiații și a petrece vreme în fața televizoarelor. Abia aștept să vedeți trăirile puternice ale concurenților și să rezonați, să comentați, dar mai ales să vă implicați, alături de noi în poveștile acestui an, petrecute în Thailanda!", spune Radu Vâlcan, prezentatorul formatului fenomen!

Ca în fiecare an, AntenaPLAY aduce surprize fanilor emisiunii și le arată imagini nedifuzate lunea, marțea și miercurea la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe nedifuzate de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, iar pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral.