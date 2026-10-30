Mira și Jaguarul sunt tot mai apropiați la Insula Iubirii! Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe canapea, iar declarațiile concurentei despre momentele petrecute alături de ispită ridică semne de întrebare despre relația cu Ian.

Jaguarul și Mira, tot mai apropiați la Insula Iubirii. Gesturile surprinse pe canapea și discuția dintre cei doi | Antena 1

Relația dintre Jaguar și Mira pare să devină tot mai apropiată pe zi ce trece, iar imaginile surprinse de camerele de filmat la Insula Iubirii scot la iveală gesturi tandre și momente de intimitate între cei doi.

Jaguarul și Mira, atingeri interzise pe canapea

Jaguarul a simțit că Mira are nevoie de atenție și afecțiune și a decis să facă tot ce îi stă în putință pentru a o cuceri pe concurenta intrată recent în emisiune.

Cei doi au petrecut timp împreună pe canapea, iar apropierea lor nu a trecut neobservată. Atingerile și gesturile tandre au arătat că între ei se conturează o legătură tot mai puternică. Jaguarul pare să fi înțeles de ce are nevoie Mira în această perioadă și nu a ezitat să îi ofere atenția pe care aceasta o caută.

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„Are nevoie de atenție, de mângâieri, de multe lucruri”, a spus Jaguarul la testimoniale, vorbind despre starea concurentei și despre felul în care a încercat să se apropie de ea.

La rândul ei, Mira a recunoscut că momentele petrecute alături de ispită au făcut-o să se simtă apreciată și în siguranță. Mai mult, declarațiile sale sugerează că tandrețea primită de la Jaguar este ceva ce îi lipsește în relația cu Ian.

Gesturile surprinse pe canapea și discuția dintre cei doi

„Simțeam că nu vreau să se mai termine, că acolo vreau să rămân. Mă simțeam iubită și mă simțeam iubită de cine iubesc, știi? Mă simțeam în siguranță cu el, mă simțea, nu știu, simțeam că vreau să stau numai cu el. Cu Ian nu sunt așa. Nu mai știu de când n-am mai avut momente de tandrețe cu Ian”, a mărturisit Mira la testimoniale.

Cuvintele concurentei arată cât de mult au impresionat-o clipele petrecute în compania lui Jaguar. Dacă la început apropierea dintre cei doi putea părea doar o joacă sau o modalitate de a evada din tensiunile relației, acum Mira pare să își recunoască tot mai des sentimentele.

În timp ce Jaguarul îi oferă atenție și afecțiune, comparațiile cu relația pe care o are cu Ian devin tot mai evidente. Concurenta a lăsat să se înțeleagă că îi lipsesc momentele de tandrețe din cuplu, iar experiența de pe insulă pare să o facă să privească diferit ceea ce trăiește alături de iubitul ei.

Apropierile de pe canapea și declarațiile făcute în fața camerelor ridică noi semne de întrebare despre viitorul relației dintre Mira și Ian.