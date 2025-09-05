Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”

După Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9, nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru a fost anulată. Iată ce a dezvăluit artista care trebuia să întrețină atmosfera la eveniment.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au acceptat provocarea Insula Iubirii sezonul 9. Cei doi erau logodiți și așteptau nunta în această toamnă. În ciuda gândurilor și sentimentelor cu care au plecat la drum în Thailanda, deznodământul a fost altul.

Ella și Andrei au profitat de acest test, s-au redescoperit, au descoperit și noi trăsături unul la celălalt, au cunoscut oameni deosebiți, iar la final au luat-o pe drumuri separate.

Ce detalii a dat artista care trebuia să cânte la nunta Ellei și a lui Andrei

Deși cei doi s-au despărțit după Insula Iubirii sezonul 9, show-ul fenomen arătându-le problemele din relație, multe dintre pregătirile pentru nunta din această toamnă erau deja puse la punct, printre care și formația care să întrețină atmosfera la petrecere.

Recent, Loredana Sotea, a mărturisit pe TikTok că ea era artista care trebuia să cânte la nunta celor doi.

„După postarea mea cu date disponibile, data de 13 septembrie 2025, efectiv am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula Iubirii, Ella și Andrei.

Ei bine, da. Noi eram formația care cânta la nuntă. Îmi pare foarte rău atât pentru ei, cât și pentru noi (...) pentru că am rămas fără eveniment. Dar, în același timp, este de înțeles când doi oameni se despart.

Am primit mesaj de la Ella, probabil atunci când s-a terminat emisiunea, cum că nunta nu se va mai ține. Nunta se ținea la Vâlcea. (...)

Sincer să vă spun, atunci când am primit mesaj de la Ella, eu nici măcar nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu două săptămâni, cam așa, că evenimentul de pe 13 care s-a anulat era, de fapt, la ei.

Am văzut un story postat pe Whatsapp, mi-a arătat colega mea (...), și mi-a zis: <<Uite, de fapt, unde aveai tu eveniment pe data de 13!>> și apoi am început să mă uit mult mai des la Insula Iubirii pentru că efectiv nu aveam timp și pierdeam din sezoane. (...)

Îmi pare rău pentru cei doi concurenți, dar știți cum e, atunci când doi oameni efectiv nu se mai înțeleg nu are rost să faci un eveniment atât de mare și de important”, a relatat artista, anunțând că formația este în continuare disponibilă pentru data de 13 septembrie.

În cadrul show-ului fenomen Insula Iubirii, atât Ella, cât și Andrei au căzut în ispită. Ella s-a apropiat de Teo, iar Andrei de Andrușca. Aceste apropieri au scos la iveală mai multe probleme din relația celor doi concurenți. Timpul petrecut în Thailanda le-a dat oportunitatea de a se regăsi, de a se dezvolta individual și mai multă forță pentru viața de după Insulă.