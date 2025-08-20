Ispita Teo, mesaj tranșant! A fost sau nu regizat momentul de pasiune petrecut între el și Ella în baie, la Insula Iubirii

Antena Căutare
După difuzarea imaginilor cu Teo și Ella în baie, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 a decis să transmită tuturor un mesaj prin care clarifică dacă a fost regizat sau nu momentul.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 10:21
Descoperă ce a dezvăluit ispita Teo despre momentele petrecute cu Ella în baie, la Insula Iubirii sezonul 9 | Antena 1

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, Ella și Teo au mers la un date special și acesta a fost momentul în care aceștia nu au mai ținut cont de nimic și au renunțat la inhibiții, crezând că nu sunt filmați. Momentele pasionale dintre cei doi au stârnit un val uriaș de reacții în rândul internauților, care au acuzat producătorii emisiunii de faptul că ar fi regizat momentul.

Recent, prin intermediul unui InstaStory, ispita Teo Costache a explicat ce s-a întâmplat și care este adevărul, de fapt.

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, doi concurenți au fost aleși de ispite pentru a merge la un date special. Fără să aibă nevoie de prea mult timp pentru gândire, Ella a fost aleasă de ispitele masculine pentru a merge la un date special, până a doua zi, cu Teo, „pentru a se cunoaște mai bine și pentru a petrece timp și singuri, departe de ceilalți din vilă”.

Citește și: Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul

Deși inițial a propus-o pe Maria în locul ei, Ella a acceptat să meargră la întâlnirea specială cu Teo. Cei doi s-au putut bucura de mult timp împreună și au fost cazați la o casă pe malul mării, cu peisaj feeric. Aceștia au servit masa împreună, s-au plimbat ca să descopere mai ine Thailanda, au stat la un pahar de vin și au ajuns, târziu în noaptea, să renunțe la inhibiții și să se lase cuprinși de pasiune.

O situație neașteptată a fost faptul că, după difuzarea momentului din baie dintre concurentă și ispită, mulți au acuzat producătorii emisiunii că ar fi regizat totul, aducând tot felul de argumente.

Se pare că Teo nu a rămas indiferent și a transmis un mesaj tranșant prin intermediul unui InstaStory, dorind astfel să clarifice lucrurile:

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am știut că sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să filmeze? Răspunsul este Da, noi am semnat în contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a dezvăluit ispita Teodor Costache.

