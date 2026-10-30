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Mira și Jaguarul, ipostaze neașteptate în piscina de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Eu mă las ispitit”

Mira și Jaguarul au fost surprinși în ipostaze tandre în piscină, la Insula Iubirii. Concurenta l-a sărutat pe față și pe gât, iar George a făcut o declarație neașteptată despre ce intenționează să facă în continuare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 22:18 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 22:18
Mira și Jaguarul, ipostaze neașteptate în piscina de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Eu mă las ispitit” | Antena 1
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Mira nu-și mai ascunde dorința de a fi cât mai aproape de Jaguar, iar imaginile surprinse la Insula Iubirii arată că apropierea dintre cei doi devine tot mai evidentă. Concurenta a intrat în emisiune pentru a-și testa relația cu Ian, însă, pe parcursul experienței, a început să caute tot mai mult atenția și afecțiunea ispitei.

Mira, gesturi fără perdea în piscină

De această dată, camerele de filmat i-au surprins pe Mira și Jaguar în piscină, într-un moment de tandrețe. Concurenta l-a luat în brațe, apoi a început să-l sărute pe față și pe gât, fără să pară deranjată de prezența camerelor. Gesturile sale au arătat că nu mai încearcă să ascundă atracția pe care o simte față de George, cunoscut în emisiune drept Jaguarul.

Apropierea dintre cei doi pare să îi ofere Mirei momentele de afecțiune pe care spune că le-a simțit tot mai rar în relația cu Ian. În timp ce concurenta se lasă purtată de emoțiile pe care le trăiește alături de ispită, Jaguarul pare pregătit să vadă până unde poate ajunge această conexiune.

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Ce s-a întâmplat între cei doi: „Eu mă las ispitit”

Întrebat la testimoniale ce intenționează să facă în continuare, George a lăsat de înțeles că nu va încerca să oprească apropierea, ci se va lăsa dus de val, în funcție de deciziile Mirei.

„Eu sunt Jaguar, dar cu supremație inteligență”, a spus George la testimoniale.

Ulterior, acesta a făcut o remarcă prin care a sugerat că lucrurile ar putea deveni și mai intense dacă își va lăsa deoparte reținerile: „Jaguarul dacă se trezește”, a spus el.

Între timp, Mira a continuat să îi ofere atenție. În timp ce se aflau în piscină, concurenta l-a sărutat pe față și pe gât, iar Jaguarul nu a părut să respingă gesturile acesteia. Imaginile au surprins o apropiere care pare să depășească simpla joacă dintre o concurentă și o ispită.

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Rămâne de văzut dacă Mira va continua să-și urmeze atracția față de Jaguar și dacă această apropiere va influența decisiv relația pe care o are cu Ian. Experiența de pe insulă pare să o pună în fața unor alegeri tot mai dificile, iar gesturile din piscină ar putea fi încă un semn că sentimentele ei se schimbă.

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