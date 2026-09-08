Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii! „Trăirile au fost mult mai intense”

Narcis Bujor a revenit la Insula Iubirii, sezonul 10, și a dezvăluit ce s-a schimbat pentru el. Ispita promite un sezon mai intens ca niciodată.

Narcis Bujor a făcut primele declarații despre revenirea sa la Insula Iubirii, sezonul 10. Ispita masculină a făcut câteva schimbări importante pentru a se implica mai mult în experiența din acest an. În exclusivitate pentru Spynews, Narcis a povestit ce a fost diferit în noul sezon al unuia dintre cele mai urmărite show-uri de la Antena 1.

Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii

Narcis Bujor a revenit mai pregătit ca niciodată și le-a promis telespectatorilor o experiență de neuitat. Ispita susține că sezonul 10 a fost cu totul diferit față de cel anterior și că trăirile au fost mult mai intense.

„Când vine vorba de Insula Iubirii, nu alegi tu, te alege ea pe tine. Să zicem că m-a ales din nou să trăiesc această experiență. Diferită! Zici că am fost în altă emisiune, altceva anul ăsta, o să vedeți și voi”, a spus Narcis pentru Spynews.

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Cum s-a schimbat Narcis Bujor față de sezonul trecut

Narcis a dezvăluit că, în acest sezon, a fost mult mai deschis decât în ediția precedentă. Ispita masculină spune că s-a simțit mai în largul său și că a reușit să se apropie mai mult de concurentele venite pe insulă pentru a-și testa relațiile.

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De această dată, Narcis și-a propus să fie mai implicat și să le ofere sprijin celor care au avut nevoie să vorbească despre problemele lor. Ispita susține că a întâlnit persoane cu care a putut avea discuții sincere și profunde.

„A fost mai complicat, mai intens, mai obositor. Am fost mult mai implicat, am încercat anul ăsta să mă deschid mai mult și am și găsit persoanele față de care să mă deschid, persoane care să mă asculte, persoane care să se deschidă față de mine. Unde am putut, am încercat să ajut, unde am putut mai mult, am încercat mai mult. Da, o să fie un sezon cu de toate. Cred că adunate toate sezoanele nu fac cât ăsta”, a mai spus Narcis pentru publicația menționată.

Când se difuzează Insula Iubirii, sezonul 10

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a început pe 4 septembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Noul sezon aduce pe insula din Thailanda noi cupluri și ispite pregătite să pună la încercare relațiile concurenților.

Telespectatorii pot urmări cele mai noi ediții ale show-ului la Antena 1, conform programului de difuzare, vineri de la 20:30 și sâmbătă de la 20:00, dar și online, în AntenaPLAY. Experiența cuplurilor continuă, iar fiecare episod aduce noi întâlniri, petreceri, apropieri și momente tensionate.