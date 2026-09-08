Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii! „Trăirile au fost mult mai intense”

Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii! „Trăirile au fost mult mai intense”

Narcis Bujor a revenit la Insula Iubirii, sezonul 10, și a dezvăluit ce s-a schimbat pentru el. Ispita promite un sezon mai intens ca niciodată.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 09:11 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 09:13
Galerie
Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii! „Trăirile au fost mult mai intense” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Narcis Bujor a făcut primele declarații despre revenirea sa la Insula Iubirii, sezonul 10. Ispita masculină a făcut câteva schimbări importante pentru a se implica mai mult în experiența din acest an. În exclusivitate pentru Spynews, Narcis a povestit ce a fost diferit în noul sezon al unuia dintre cele mai urmărite show-uri de la Antena 1.

Narcis Bujor, schimbare radicală după revenirea la Insula Iubirii

Narcis Bujor a revenit mai pregătit ca niciodată și le-a promis telespectatorilor o experiență de neuitat. Ispita susține că sezonul 10 a fost cu totul diferit față de cel anterior și că trăirile au fost mult mai intense.

„Când vine vorba de Insula Iubirii, nu alegi tu, te alege ea pe tine. Să zicem că m-a ales din nou să trăiesc această experiență. Diferită! Zici că am fost în altă emisiune, altceva anul ăsta, o să vedeți și voi”, a spus Narcis pentru Spynews.

Articolul continuă după reclamă

Cum s-a schimbat Narcis Bujor față de sezonul trecut

Narcis a dezvăluit că, în acest sezon, a fost mult mai deschis decât în ediția precedentă. Ispita masculină spune că s-a simțit mai în largul său și că a reușit să se apropie mai mult de concurentele venite pe insulă pentru a-și testa relațiile.

Citește și: Cine e ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce meserie inedită are și care sunt pasiunile lui

De această dată, Narcis și-a propus să fie mai implicat și să le ofere sprijin celor care au avut nevoie să vorbească despre problemele lor. Ispita susține că a întâlnit persoane cu care a putut avea discuții sincere și profunde.

„A fost mai complicat, mai intens, mai obositor. Am fost mult mai implicat, am încercat anul ăsta să mă deschid mai mult și am și găsit persoanele față de care să mă deschid, persoane care să mă asculte, persoane care să se deschidă față de mine. Unde am putut, am încercat să ajut, unde am putut mai mult, am încercat mai mult. Da, o să fie un sezon cu de toate. Cred că adunate toate sezoanele nu fac cât ăsta”, a mai spus Narcis pentru publicația menționată.

Când se difuzează Insula Iubirii, sezonul 10

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a început pe 4 septembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Noul sezon aduce pe insula din Thailanda noi cupluri și ispite pregătite să pună la încercare relațiile concurenților.

Telespectatorii pot urmări cele mai noi ediții ale show-ului la Antena 1, conform programului de difuzare, vineri de la 20:30 și sâmbătă de la 20:00, dar și online, în AntenaPLAY. Experiența cuplurilor continuă, iar fiecare episod aduce noi întâlniri, petreceri, apropieri și momente tensionate.

Cum a reacționat Armina după valul de jigniri. Ce mesaj a transmis soția lui Marcel de la Insula Iubirii... Cristina Petre de la Insula Iubirii, pe patul de spital! Urmează să fie operată: „Faceți-mi o rugăciune!”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Satul în care o gospodărie cu 2 case se vinde la 15.800 €. Se află la 10 km de oraş Satul în care o gospodărie cu 2 case se vinde la 15.800 €. Se află la 10 km de oraş
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Cum a reacționat Armina după valul de jigniri. Ce mesaj a transmis soția lui Marcel de la Insula Iubirii
Cum a reacționat Armina după valul de jigniri. Ce mesaj a transmis soția lui Marcel de la Insula Iubirii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fratele Biancăi de la Insula Iubirii a răbufnit după criticile primite de concurentă. Ce mesaj a transmis
Fratele Biancăi de la Insula Iubirii a răbufnit după criticile primite de concurentă. Ce mesaj a transmis
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață
Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Propunerea care a stârnit reacții: NEW AMERICA...
Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Propunerea care a stârnit reacții: NEW AMERICA... Kudika
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze Redactia.ro
Filmul prinderii fugarului moldovean, găsit pe un câmp din Dolj. Folosea o identitate falsă în România
Filmul prinderii fugarului moldovean, găsit pe un câmp din Dolj. Folosea o identitate falsă în România Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x