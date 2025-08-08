Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut

Oana Monea, ispita supremă de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit pe rețelele de socializare despre clipele dificile prin care a trecut.

Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la Insula Iubirii, și-a făcut curaj și a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut, în urma unui șoc. Ispita supremă a dezvăluit, în cadrul unui clip distribuit pe TikTok, că iarna trecută a ajuns de urgență la medic, după ce a făcut „o ușoară semipareză”.

Citește și: Oana Monea, reacție acidă după ce Speak și Florin Ristei au ironizat-o. Ce replici au făcut-o pe ispită să răbufnească

Oana Monea a dezvăluit că a făcut o semipareză în urma unui șoc: „Întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii”

Participarea Oanei Monea la Insula Iubirii a fost mereu unul dintre cele mai așteptate momente din cadrul show-ului, iar revenirea ei pe micile ecrane, în calitate de ispită supremă, i-a bucurat pe mulți dintre fanii emisiunii.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul s-a petrecut în timpul vacanței de iarnă de anul trecut, atunci când Oana Monea a dezvăluit că a suferit un șoc la locul de muncă. Fiind singură în acel moment, fără suport din partea celor din jur, ispita de la Insula Iubirii a fost nevoită să ajungă de urgență la medic, după ce a experimentat simptomenele unei semipareze, potrivit declarațiilor ei.

După două săptămâni de tratament, Oana Monea spune că s-a simțit excelent de bine, iar acel episod a determinat-o să participe din nou la Insula Iubirii.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic, într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă și, din cauza acelui șoc, eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola sau cu care să pot sta de vorbă, să-mi atragă atenția, am făcut o ușoară semipareză. Am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani”, a dezvăluit Oana Monea, într-un clip distribuit pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: De ce Oana Monea nu a mai participat la Insula Iubirii ca ispită. Ce a făcut-o să renunțe la acest gând

Cum ar trebui să arate bărbatul care să o cucerească pe ispita Oana Monea

Oana Monea a dezvăluit ce caută la un bărbat. Spre surprinderea multora, ispita de la Insula Iubirii nu are un tipar, dar spune că pune mare preț pe compatibilitate, înțelegere și comunicare.

„Vreau să mă înțeleagă, să îl înțeleg, să ne potrivim, cam atât, nu am un tipar, poate să fie blond, brunet, să fie român, să nu fie, nu contează”, a dezvăluit Oana Monea, potrivit Spynews.