Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut

Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut

Oana Monea, ispita supremă de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit pe rețelele de socializare despre clipele dificile prin care a trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 14:35 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 15:30
Galerie
Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut | Captură TikTok/Captură Instagram

Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la Insula Iubirii, și-a făcut curaj și a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut, în urma unui șoc. Ispita supremă a dezvăluit, în cadrul unui clip distribuit pe TikTok, că iarna trecută a ajuns de urgență la medic, după ce a făcut „o ușoară semipareză”.

Citește și: Oana Monea, reacție acidă după ce Speak și Florin Ristei au ironizat-o. Ce replici au făcut-o pe ispită să răbufnească

Oana Monea a dezvăluit că a făcut o semipareză în urma unui șoc: „Întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii”

Participarea Oanei Monea la Insula Iubirii a fost mereu unul dintre cele mai așteptate momente din cadrul show-ului, iar revenirea ei pe micile ecrane, în calitate de ispită supremă, i-a bucurat pe mulți dintre fanii emisiunii.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul s-a petrecut în timpul vacanței de iarnă de anul trecut, atunci când Oana Monea a dezvăluit că a suferit un șoc la locul de muncă. Fiind singură în acel moment, fără suport din partea celor din jur, ispita de la Insula Iubirii a fost nevoită să ajungă de urgență la medic, după ce a experimentat simptomenele unei semipareze, potrivit declarațiilor ei.

După două săptămâni de tratament, Oana Monea spune că s-a simțit excelent de bine, iar acel episod a determinat-o să participe din nou la Insula Iubirii.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic, într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă și, din cauza acelui șoc, eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola sau cu care să pot sta de vorbă, să-mi atragă atenția, am făcut o ușoară semipareză. Am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani”, a dezvăluit Oana Monea, într-un clip distribuit pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: De ce Oana Monea nu a mai participat la Insula Iubirii ca ispită. Ce a făcut-o să renunțe la acest gând

Cum ar trebui să arate bărbatul care să o cucerească pe ispita Oana Monea

Oana Monea a dezvăluit ce caută la un bărbat. Spre surprinderea multora, ispita de la Insula Iubirii nu are un tipar, dar spune că pune mare preț pe compatibilitate, înțelegere și comunicare.

+7
Mai multe fotografii

„Vreau să mă înțeleagă, să îl înțeleg, să ne potrivim, cam atât, nu am un tipar, poate să fie blond, brunet, să fie român, să nu fie, nu contează”, a dezvăluit Oana Monea, potrivit Spynews.

Cum arată Ema Oprișan fără acid în buze. La ce intervenție a apelat fosta concurentă de la Insula Iubirii: „De nerecunos...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să îmbunătățească la înfățișarea sa
Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să...
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Reacția Ellei Vișan din mediul online după episodul Insula Iubirii în care ea s-a apropiat de ispita Teo
Reacția Ellei Vișan din mediul online după episodul Insula Iubirii în care ea s-a apropiat de ispita Teo
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal cu fostul președinte
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri și fără recunoștință
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri... Kudika
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x