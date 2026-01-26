Antena Căutare
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor

Ema și Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7 au trăit o poveste de dragoste intensă și frumoasă timp de 4 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:59 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 14:43
Galerie
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7 au anunțat recent că au pus punct relației lor. | Antena 1

În urmă cu doar câteva ore, Răzvan Kovacs a anunțat că el și Ema au decis să pună punct relației și căsniciei lor, după 4 ani plini de suișuri de coborâșuri.

Chiar dacă nu le-a fost ușor și au trecut împreună prin momente dificile, Răzvan și Ema au luptat mult timp pentru iubirea lor.

Ce a postat Ema pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul despărțirii

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat

Articolul continuă după reclamă

Se pare, însă, că Răzvan a ajuns acum la capătul puterilor și spune că nu mai poate îndura reproșurile venite din partea soției sale.

După un parcurs tulburător la Insula Iubirii, când Răzvan a înșelat-o pe Ema cu una dintre ispitele feminine, Ema a ales să îl ierte, au plecat împreună din Thailanda, au ajuns acasă, ea a rămas însărcinată și au decis să se căsătorească.

La scurt timp după Insula Iubirii, Ema a devenit mama unei fetițe pe nume Luna, ea având încă un băiețel pe nume Noah dintr-o relație anterior. Răzvan și Ema au făcut eforturi pentru a menține fericirea în familia lor în timp ce își priveau copiii crescând.

Cu toate acestea, pare că iubirea nu a fost suficientă și nu au mai putut face compromisuri și sacrificii de dragul copiilor sau al relației lor.

Răzvan a anunțat despărțirea de Ema printr-o postare copleșitoare și emoționantă pe Instagram

Citește și: Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, portret de familie înduioșător, de Crăciun. Cât de mult a crescut fiica lor

„THE END. SALUT, sunt Răzvan și da … Am obosit, am obosit sa postez în omul perfect, sau în relația perfecta …Pentru ca încă de la început am fost un cuplu destul de îndrăgit chiar și înainte de insula, pentru cei care nu știu … ne-am cunoscut pe tiktok. 4 ani plini de încercări, o viață ca un rollercoaster, ne -a plăcut amândurora cine mai vrea monotonie. ?  Am crezut ca e menit sa fie așa, eram la mii de KM distanta, ea în Anglia eu în Turcia … când ne-am întâlnit prima data am sperat ca ea o sa fie pentru totdeauna …. Relatia noastră a început frumos, cu sacrificii, cu zboruri și ore întregi în apel video …. Dar toate astea au trecut repede pentru ca subsemnatul a dat-o de gard rapid …. Apoi a venit insula … despre asta nu mai povestesc … S-a întâmplat un degajament … din păcate pentru noi daunele au fost iremediabile, Luna a venit în perioada de difuzare … sarcina a fost una grea … dar nu din cauze medicale ci din cauza presiunii mediatice. Au fost multe reproșuri zile întregi de certuri și discuții pe aceasi tema , mascate de zâmbete și postări drăgălașe. Timpul a trecut, certurile au rămas , eu ispășit mi-am tot repetat “am greșit e normal, o sa treacă “. Puteam spune m-am mințit așa 3 ani, dar nu cred ca am fost singurul care se mintea. Mi-am dorit sa fim împreună toți 4 pentru ca credeam ca asta meritam. Speram sa putem depășii situația … din păcate reproșurile nu s-au oprit, din contra, acum aveam și altele, “nu poți sa culci copiii, când vii în camera dorm mai târziu, doar conduci … “.  Postarea asta nu are scopul de o face pe Ema o femeie rea, știu ca iubirea ei pentru copii și idealurile ei de familie sunt bune, din păcate noi am realizat greu ca nu suntem atât de compatibil precum credeam,
EMA , Stiu ca vei citii asta, ești un om minunat și sunt convins ca ceea ce ai tu de oferit este mult peste ceea ce am văzut eu. Îmi doresc atât de mult ca EI ( Noah și Luna) sa crească în armonie încât eu o sa mă sacrific … o sa dispar din viață voastră. Nu e cea mai buna varianta și cu siguranță nici cea mai ușoară … din păcate toate celelalte nu au funcționat.
Noah si Luna : Tati, va iubește !”, a scris Răzvan Kovacs pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tânărul a spus că singurul mod în care el crede că Ema și copiii ar fi fericiți ar fi dacă el ar dispărea complet din viețile lor. Prin urmare, el a decis să se îndepărteze, chiar dacă îi iubește enorm pe Luna și Noah.

La scurt timp după postarea lui, Ema a postat la Insta Stories mai multe imagini cu cei mici jucându-se și uitându-se la desene animate, cerându-le urmăritorilor ei idei de jocuri pentru cei mici.

Se pare că Ema a rămas acum cu cei doi copii ai ei, dar nu a menționat încă nimic în legătură cu postarea lui Răzvan.

colaj ema oprisan si razvan kovacs
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
