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Prințul Marco a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii. Ce a mărturisit despre ispita Gabriela: „În multe seri mi-aș fi dorit…”

Prințul Marco a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre Gabriela, la Insula Iubirii. Ce a mărturisit și ce a făcut apoi cu fotografiile Biancăi?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 20:56 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 21:04
Prințul Marco a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii. Ce a mărturisit despre ispita Gabriela: „În multe seri mi-aș fi dorit…” | Antena 1
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Legătura dintre Prințul Marco și ispita Gabriella pare să devină tot mai profundă, iar concurentul nu își mai poate ascunde trăirile.

Prințul Marco, declarații în lacrimi la Insula Iubirii

În timpul testimonialelor de la Insula Iubirii, acesta a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre apropierea dintre ei și despre sentimentele pe care a început să le dezvolte. Declarațiile sale au scos la iveală o latură sensibilă și au arătat cât de mult a ajuns să conteze ispita în experiența sa din Thailanda.

Vizibil emoționat, Marco a recunoscut că au existat numeroase momente în care și-ar fi dorit să fie mai apropiat de Gabriella și chiar să o sărute. Concurentul a vorbit deschis despre felul în care se simte în preajma ei și despre lucrurile pe care aceasta pare să i le ofere din punct de vedere emoțional.

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„În multe seri mi s-a întâmplat să o văd pe Gabriella și să-mi doresc să o sărut”, a mărturisit acesta în fața camerelor.

Marco nu s-a oprit aici și a explicat că prezența ispitei îi aduce o stare de bine și îl face să simtă că anumite nevoi emoționale îi sunt împlinite. Declarațiile sale au fost însoțite de lacrimi, semn că experiența trăită pe insulă îl pune în fața unor sentimente pe care nu îi este ușor să le gestioneze.

„Mă face să mă simt bine, îmi umple multe lipsuri”, a mai spus concurentul.

Prințul Marco s-a uitat la fotografiile cu soția sa, Bianca

După momentul emoționant de la testimoniale, Marco s-a retras în cameră. Acolo, concurentul a privit fotografiile în care apare alături de soția sa, Bianca, un gest care a adus în prim-plan conflictul dintre sentimentele pe care le trăiește în prezent și relația cu care a venit în Thailanda.

Apropierea de Gabriella pare să îl pună într-o situație tot mai complicată. Pe de o parte, concurentul recunoaște că ispita îi oferă o stare de bine și că și-a dorit să o sărute, iar pe de altă parte, imaginile cu Bianca îi amintesc de legătura pe care o are în afara emisiunii.

Experiența de la Insula Iubirii scoate la suprafață întrebări importante despre viitorul relației lor. Rămâne de văzut dacă apropierea de Gabriella va depăși stadiul atracției sau dacă Marco va alege să-și clarifice sentimentele înainte de a lua o decizie.

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