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Remi a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii. Ce l-a făcut să cedeze emoțional: „Am simțit o furie”

Remi a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii, după confruntarea cu Narcis și petrecerea aniversară. Ce l-a copleșit pe concurent și cine a venit să vadă dacă este bine?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 21:30 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 21:35
Remi a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii. Ce l-a făcut să cedeze emoțional: „Am simțit o furie” | Antena 1
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După bonfire-ul tensionat pe care l-a avut cu Narcis și petrecerea aniversară, Remi a început să resimtă tot mai puternic gravitatea situației în care se află la Insula Iubirii.

Remi, momente pline de durere la Insula Iubirii

Concurentul a avut parte de un moment de vulnerabilitate, departe de ceilalți participanți. A ieșit afară, s-a retras în baldachin și a izbucnit în lacrimi în timp ce asculta mai multe melodii de dragoste.

Imaginile surprinse de camerele de filmat au arătat că Remi trece printr-o perioadă dificilă. În timp ce fredona versurile pieselor, concurentul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă. Momentul a fost cu atât mai surprinzător cu cât, după cum a mărturisit chiar el, Bianca nu l-ar fi văzut niciodată într-o asemenea ipostază în cei patru ani de relație.

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„Ea nu m-a văzut niciodată plângând. Niciodată, în patru ani de zile, ea nu m-a văzut o dată plângând în fața ei”, a spus Remi la testimoniale.

Ce l-a făcut să cedeze emoțional: „Am simțit o furie”

Concurentul a explicat că toate trăirile acumulate în această experiență au ajuns, la un moment dat, să îl copleșească. Tensiunile, întrebările fără răspuns și ceea ce a aflat despre relația sa par să fi avut un impact puternic asupra lui, iar lacrimile au devenit o modalitate de a elibera presiunea emoțională.

„Multitudinea de emoții se adună și, la un moment dat, trebuie eliberat”, a mai spus acesta la testimoniale.

În timp ce Remi încerca să își găsească liniștea, ispita Daniela l-a observat și a venit să vadă dacă este bine. Aceasta l-a întrebat dacă are nevoie de ceva, încercând să îi fie alături în clipele dificile. Gestul ei a venit într-un moment în care concurentul părea să aibă nevoie de sprijin și de cineva cu care să poată vorbi.

Momentul de vulnerabilitate vine după confruntarea de la bonfire cu Narcis, în care cei doi au făcut schimb de replici și au discutat despre Bianca și despre intențiile acesteia. Discuția pare să fi lăsat urme, iar Remi a avut nevoie de timp pentru a procesa tot ce s-a întâmplat.

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