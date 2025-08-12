Antena Căutare
Seara tensionată de la bonfire a captat atenția celor de acasă într-o ediție Insula Iubirii, lider de audiență!

Diseară, petrecerea din vila băieților va fi întreruptă de sosirea lui Radu!

Diseară, petrecerea din vila băieților va fi întreruptă de sosirea lui Radu!

Publicat: Marti, 12 August 2025, 12:29
O flacără aprinsă care a lăsat loc tuturor vulnerabilităților. Un moment care a schimbat totul și a dus încrederea la limita dezamăgirii și siguranța la răscrucea cu neliniștea. O ediție în care imaginile au vorbit mai mult decât orice cuvânt pronunțat.

Diseară la Insula Iubirii, Spuma Party

Aseară, Insula Iubirii a fost lider de audiență, reușind să le aducă celor de acasă cele mai intense trăiri de la startul sezonului și până-n prezent. Repercursiunile tuturor acțiunilor se văd astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe un bilet

Dacă focul s-a aprins pentru Andrei, iar imaginile văzute de acesta în care partenera lui se apropia de Teo, l-au făcut să-și scadă total încrederea în actuala lui relație, nici ceilalți băieți nu au fost deloc încântați. Marian a văzut cu dezamăgire cum partenera lui discută aspecte intime din viața lor cu celelalte fete, iar Marius a sesizat că Maria nu a reușit să facă anumite schimbări în comportamentul ei, pe care el le aștepta.

Prima ediție din această săptămână a fost una privită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:25 – 00:03, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 5.2 puncte de rating şi 24.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating şi 15.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 4 puncte de rating şi 14% cota de piaţă, PRO TV, postul secund 3.5 rating şi 12.1% cota de piaţă. La nivel național, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4.3 rating și 14.9% cotă de piață! În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:35, aproape 1 milion de telespectatori se bucurau de conținutul emisiunii.

Ce decizii au luat băieții după cel mai intens bonfire. Maria Avram, gest pe ascuns pentru Cătălin

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4.3 puncte de rating și 21.4 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.4 puncte de audiență și 16.9 cotă de piață.

În doar câteva ore, de la 20:30, totul merge mai departe. Apropierile devin tot mai vizibile și mai discutate de către ceilalți din vilă, cuvintele spuse sau scrise sunt tot mai relevante, iar neliniștea clocotește în fiecare! Într-un moment de maximă distracție, la petrecerea cu spumă, Radu își va face apariția în vila băieților cu o veste care îi va șoca total.
Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile: 21-54 Urban, Urban ALL și Național
Perioada: 11 august 2025

colaj insula iubirii
Andrei Lemnaru, reacție bizară la imaginile cu Ella și Teo. Ce a spus despre nuntă

Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe...
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii
