Insula Iubirii, 11 august 2025. Andrei Lemnaru, reacție bizară la imaginile cu Ella și Teo. Ce a spus despre nuntă

Andrei Lemnaru a văzut imagini dureroase cu logodnica lui și ispita la bonfire-ul de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 10 din 11 august 2025. Cum a răspuns întrebat dacă planuruile lor de nuntă sunt în pericol.

Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut imagini cu Ella și Teo, la bonfire în ediția 10 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 11 august 2025 | Antena 1

Odată ajunși băieții la bonfire, Radu Vâlcan i-a dezvăluit lui Andrei Lemnaru că flacăra ispitei care s-a aprins pentru prima dată pe insula lor a fost pentru el. Tânărul a văzut imaginile cu Ella și Teo în ipostaze extrem de apropiate și de data aceasta, a fost convins că logodnica lui este atrasă de ispita de la Insula Iubirii 2025.

Cum a reacționat Andrei Lemnaru când a văzut imaginile cu Ella și Teo pentru care s-a aprins flacăra pe insula băieților

În ediția 10 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 11 august 2025, Andrei Lemnaru a luat parte de momente grele. La bonfire, el și-a văzut logodnica foarte apropiată de ispita Teo și a fost extrem de afectat.

„Andrei, la prima ceremonie a focului v-am întrebat despre limite, în cazul vostru, intenția. Ai spus că dacă vei vedea privirile ei, imediat îți vei da seama dacă există intenție și ai spus mai devreme că ai văzut trădează intenția”, a spus Radu Vâlcan.

„Nu că trădat, deja a trecut de bariera de intenție. Privirile ei spun multe. Este foarte atrasă de el. Îi place de el”, a fost concluzia trasă de Andrei Lemnaru când a văzut imaginile de la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 10 din 11 august 2025.

Logodnicul Ellei s-a declarat dezamăgit și cu greu a privit secvențele în care ea și ispia Teo vorbeau prin scris, pe un șervețel.

„Ce mai pot să zic, Radu? Ce mai pot să zic în situația de față. Face ce simte, este despre ea și ceea ce simte”, a fost tot ce a putut să mai spună el. „Normal că mă doare, că eu nu am cunoscut-o așa. Să venim aici, să aflu chestiile astea”, a mai adăugat concurentul.

Cu toate acestea, Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025 a avut o reacție bizară. A spus că este foarte bine și că în urma a ceea ce a văzut, este dezamăgit de el.

„Sunt foarte bine, Radu! Sunt o persoană care analizează și nu trebuie să mă enervez pe chestiile astea. Trebuie să mă enervez pe mine, că n-am reușit să îmi dau seama că am putea ajunge într-o ipostază ca asta”, a spus el.

„Sunt dezamăgit de mine. Din nou! Asta mă enervează cel mai tare, că sunt dezamăgit de mine. Pentru că mi-am pus toată încrederea în ea, am vorbit la toată lumea frumos despre ea, că eu am cea mai mare încredere. Am fost singurul cu zâmbetul pe buze în orice moment și prin asta îmi dovedești încrederea și respectul meu?”, a mai ținut să spună logodnicul Ellei.

Întrebat dacă planurile lor de nuntă sunt în pericol, Andrei Lemnaru a refuzat să dea un răspuns încă: „Cât timp are inel pe mână, pentru că sunt atent și la chestia asta, nu voi lua decizia că mă despart. Duc testul până la final, indiferent de imaginile pe care o să le văd”.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!