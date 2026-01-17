Antena Căutare
Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, de nerecunoscut pe rețelele de socializare. Cum a apărut

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 s-a fotografiat în ipostaze seducătoare, atrăgând atenția urmăritorilor ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 15:00 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 10:24
Tina Ulmeanu, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, arată acum de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice. | Antena 1

Tina Ulmeanu a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 8 și a făcut senzație atunci cu atitudinea ei dezinvoltă, cucerindu-i pe băieții veniți în cupluri.

Tina Ulmeanu, de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice

Tina Ulmeanu a pus pe jar imaginația bărbaților din sezonul 8 de la Insula Iubirii, dar și a telespectatorilor care au văzut-o în timpul emisiunii.

Cu o atitudine încrezătoare, lipsită de inhibiții, mereu sinceră și transparentă, Tina i-a atras atunci pe concurenți. Cu un fizic de invidiat, o siluetă suplă și o privire atrăgătoare, Tina a reușit imediat să îi citească atunci pe concurenți și să știe pe care poate încerca să îi cucerească.

După participarea ei la Insula Iubirii sezonul 8, frumoasa brunetă a devenit creatoare de conținut și are acum colaborări cu mai multe branduri.

Tina a ales să apeleze la mai multe schimbări de look până când a simțit că în sfârșit se simte ea însăși în propria piele. Fosta ispită și-a pus implanturi mamare, și-a făcut rinoplastie și a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a-și mări buzele.

Cu un trup de invidiat, Tina este acum încântată de rezultatele intervențiilor la care a apelat. Bruneta focoasă nu ezită să se fotografieze în cele mai senzuale ipostaze pentru urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, postând adesea video-uri și imagini în lenjerie intimă sau în ținute sexy.

Recent, ea a apărut și în videoclipurile muzicale ale mai multor artiști, fiind o prezență extrem de seducătoare.

Tina a postat recent mai multe imagini în lenjerie intimă de culoare burgundy cu care a atras atenția urmăritorilor ei. Cu bustul la vedere și atitudinea de divă, Tina Ulmeanu e de nerecunoscut.

„Ne-ai făcut ziua de luni mai bună”, „Mama mia”, „Ești topul de pe lume de frumoasă”, „Te ador fără să vreau”, „Foarte sexy ești” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care au admirat-o pe frumoasa brunetă.

Conștientă de atuurile sale fizice, Tina a pozat dezinvoltă, arătând ca un adevărat model de lenjerie intimă.

