Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, de nerecunoscut pe rețelele de socializare. Cum a apărut

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 s-a fotografiat în ipostaze seducătoare, atrăgând atenția urmăritorilor ei.

Tina Ulmeanu, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, arată acum de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice. | Antena 1

Tina Ulmeanu a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 8 și a făcut senzație atunci cu atitudinea ei dezinvoltă, cucerindu-i pe băieții veniți în cupluri.

Tina Ulmeanu, de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice

Tina Ulmeanu a pus pe jar imaginația bărbaților din sezonul 8 de la Insula Iubirii, dar și a telespectatorilor care au văzut-o în timpul emisiunii.

Citește și: Ce mesaj a transmis ispita Tina, după ce a fost eliminată de la Insula Iubirii! Ce a recunoscut Florentina Ulmeanu

Articolul continuă după reclamă

Cu o atitudine încrezătoare, lipsită de inhibiții, mereu sinceră și transparentă, Tina i-a atras atunci pe concurenți. Cu un fizic de invidiat, o siluetă suplă și o privire atrăgătoare, Tina a reușit imediat să îi citească atunci pe concurenți și să știe pe care poate încerca să îi cucerească.

După participarea ei la Insula Iubirii sezonul 8, frumoasa brunetă a devenit creatoare de conținut și are acum colaborări cu mai multe branduri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tina a ales să apeleze la mai multe schimbări de look până când a simțit că în sfârșit se simte ea însăși în propria piele. Fosta ispită și-a pus implanturi mamare, și-a făcut rinoplastie și a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a-și mări buzele.

Cu un trup de invidiat, Tina este acum încântată de rezultatele intervențiilor la care a apelat. Bruneta focoasă nu ezită să se fotografieze în cele mai senzuale ipostaze pentru urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, postând adesea video-uri și imagini în lenjerie intimă sau în ținute sexy.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8. Ispita Tina, de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice. Cum arată și ce au speculat fanii

Recent, ea a apărut și în videoclipurile muzicale ale mai multor artiști, fiind o prezență extrem de seducătoare.

Tina a postat recent mai multe imagini în lenjerie intimă de culoare burgundy cu care a atras atenția urmăritorilor ei. Cu bustul la vedere și atitudinea de divă, Tina Ulmeanu e de nerecunoscut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ne-ai făcut ziua de luni mai bună”, „Mama mia”, „Ești topul de pe lume de frumoasă”, „Te ador fără să vreau”, „Foarte sexy ești” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care au admirat-o pe frumoasa brunetă.

Conștientă de atuurile sale fizice, Tina a pozat dezinvoltă, arătând ca un adevărat model de lenjerie intimă.

Citește și: Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, arată acum de nerecunoscut. Puțini și-au dat seama cine e când au văzut-o