Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți au mai văzut lupta

Lupta de MMA dintre Marian Grozavu și ispita Mattia Carnessali a stârnit interes inclusiv în rândul altor participanți ai emisiunii. Iată cine a mai participat la eveniment și cum au fost surprinși foștii iubiți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 12:49 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:40
Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. | Antena 1, captura Instagram

Lupta de MMA dintre concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9, Marian Grozavu, și ispita Mattia Carnessali s-a încheiat cu un final pe care foarte mulți fanii ai emisiunii l-au anticipat. Cei doi au intrat în ring într-un meci al „orgoliilor”, conform spuselor iubitului Biancăi Dan, iar, la final, Mattia a demonstrat că a putut să se țină de cuvânt așa cum a promis, reușind să câștige partida încă de la cea de-a doua repriză a luptei.

La eveniment au participat zeci de susținători ai celor doi, iar printre aceștia s-au numărat Ella Vișan, Andrei Lemnaru, ispita Andrușca, dar și alți concurenți și ispite care au participat de-a lungul a mai multor sezoane ale reality-show-ului fenomen.

Descoperă în rândurile de mai jos cum au fost filmați foștii iubiți și ce alte nume cunoscute au mai participat la eveniment!

Ella, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți de la Insula Iubirii au mai văzut lupta

Aseară a avut loc o luptă pe care foarte mulți fani ai emisiunii Insula Iubirii au așteptat-o, mai ales în contextul în care Marian Grozavu a fost cel care l-a provocat pe Mattia să se lupte în ring.

Conflictul dintre cei doi s-a aprins în ultimele zile de filmări ale reality-show-ului, atunci când iubita lui Marian s-a apropiat din ce în ce mai mult de ispită, iar concurentul și-a dat seama că ar putea să o piardă definitiv. Totuși, se pare că iubirea lor a fost mai presus decât orice, iar Bianca și Marian sunt acum împreună și mai fericiți ca niciodată.

Cu toate acestea, concurentul nu a uitat de promisiunea pe care a făcut-o în emisiune, drept dovadă fiind faptul că l-a provocat pe pretendentul Biancăi la o luptă de MMA, dar pe care a pierdut-o încă de la cea de-a doua repriză.

Amândoi au fost susținuți de alți participanți de la Insula Iubirii, sala fiind plină de oameni care le strigau numele în cor.

Ceea ce a surprins pe toată lumea a fost prezența unor foști iubiți care s-au revăzut în cadrul evenimentului ce i-a adus împreună după mai mult timp. Este vorba despre Ella Vișan, Andrei Lemnaru și despre ispita Andrușca, cea care a fost și ea iubita concurentului pentru o scurtă perioadă de timp.

Cei trei au fost surprinși într-o filmare, însă privind meciul din locuri diferite ale sălii de luptă, dând de înțeles că nu mai au absolut nicio legătură.

Pe lângă cei trei, la meciul de MMA au mai fost prezente și ispitele feminine Teodora Racoș, Naba Salem, Andreea Crăciun (sezonul 9), Anamaria Vaida (sezoanele 6 și 8), și Maria Iloiu (sezoanele 2, 3, 4, 5 și 7), dar și ispitele masculine: Ahmad Daas (sezonul 7), Romeo Vasiloni (sezoanele 7 și 8), George Jaguarul (sezonul 9).

Printre concurenții prezenți s-au regăsit: Maria Avram, Marius Avram, Claudiu Borca, Ionela Coșa, George Vornicu, Cristina Rancov, Iulian Clonț, dar și Claudiu Dragotă

Marian Grozavu și Mattia Carnessali în ringul de luptă
