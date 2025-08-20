Antena Căutare
Home Iubire cu parfum de lavanda Stiri Alexia Caras, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare: „Mi-a lipsit ritmul”

Alexia Caras, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare: „Mi-a lipsit ritmul”

Alexia Caras se pregătește să revină în fața camerei și promite un sezon în care Alma va continua să surprindă. Publicul o va putea revedea în noul sezon din Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, începând cu 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 11:10 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 11:19
Galerie
Alexia Caras, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare | Arhivă personală

După un sezon intens de filmări pentru serialul original Iubire cu parfum de lavandă, difuzat de Antena 1, Alexia Caras a petrecut vara într-un mod diferit: încetinind ritmul, redescoperindu-se și permițându-și să se bucure de lucruri simple. Actrița care o interpretează pe Alma spune că această pauză i-a adus un fel de realiniere, un echilibru între muncă, viață personală și timp pentru sine.

Citește și: Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu familia”

Alexia Caras, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare: „Mi-a lipsit ritmul platoului, energia aia alertă care mă trezește mai bine decât orice cafea”

„A fost o vară care m-a realiniat și m-a reacomodat cu mine. Mi-am permis să mă odihnesc, să respir și să simt acel dolce far niente. E plăcut să nu te grăbești să simți soarele”, mărturisește Alexia, subliniind cât de rar este pentru un actor să trăiască fără presiunea programului încărcat.

Articolul continuă după reclamă

Pentru ea, cel mai important exercițiu al verii a fost să învețe să stea locului.

„E mai greu decât pare, mai ales când ești obișnuită să trăiești în flux continuu. Am descoperit că liniștea nu e gol, ci spațiu de creștere. Am mai descoperit una-alta despre prietenie, despre ce-i bun pentru mine și ce nu”, a mărturisit Alexia.

Actrița spune că această vacanță a fost un amestec de liniște, distracție și descoperire, în doze echilibrate.

„Am citit, am stat, m-am lăsat purtată de oameni și povești care au apărut în mod neașteptat. Descoperirile au venit atunci când nu le ceream, prin locuri, prin întâlniri, prin mici întâmplări care m-au bucurat fără să le caut”.

Citește și: Când e premiera celui de-al treilea sezon al serialului original „Iubire cu parfum de lavandă”, de la Antena 1

Chiar dacă a evadat și s-a relaxat, Alexia recunoaște că Alma a rămas prezentă, chiar și în vacanță:

„Nu ai cum să te desprinzi complet de un personaj pe care îl construiești și îl porți de peste un an. A fost revelatoriu pentru mine să aflu că Alma a devenit parte din natura mea. Chiar dacă i-am dat vacanță, tot e curioasă să se strecoare prin mintea mea. Mă trezesc random gândindu-mă: Oare cum ar fi reacționat Alma în situația X?”

Dacă ar fi să își imagineze o vacanță pentru Alma, Alexia o vede într-un loc vibrant, plin de viață și energie:

„Alma ar fi fugit undeva cu vibe clar, Ibiza, Mykonos, un loc cu muzică, modă, oameni interesanți și nopți lungi. Cred că s-ar hrăni din energia locurilor și a vieții care pulsează.”

Privind spre noul sezon, actrița spune că intră pe platou cu o stare specială, amestec de curiozitate și încredere:

„Mă fascinează necunoscutul, mai ales când vine cu potențial de creștere. Simt că urmează ceva bun, nu știu exact ce, dar intenția e acolo. Am și puțină nerăbdare, dar și încredere că povestea continuă exact cum trebuie. Și sincer… abia aștept!”

Totuși, vara i-a adus și un dor constant de colegi și de atmosfera de la filmări:

„Mi-a lipsit ritmul platoului, energia aia alertă care mă trezește mai bine decât orice cafea. Ah, și rutina de filmare, care, paradoxal, e haotică, dar e o formă de stabilitate creativă. Mi-a lipsit acel moment în care toți ne conectăm ca să spunem o poveste împreună și să redevenim o diversitate în unitate.”

Alexia Caras se pregătește să revină în fața camerei și promite un sezon în care Alma va continua să surprindă. Publicul o va putea revedea în noul sezon din Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, începând cu 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Alexia Caras
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Ella Prodan, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și filmări: ”Mi-am lăsat personajul la plajă în Podișor”

Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu familia”
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte...
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Când e premiera celui de-al treilea sezon al serialului original „Iubire cu parfum de lavandă”, de la Antena 1
Când e premiera celui de-al treilea sezon al serialului original „Iubire cu parfum de lavandă”, de la Antena 1
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x