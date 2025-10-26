Cum arată mama actriței Victoria Răileanu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă seamănă leit cu mama ei

Victoria Răileanu, frumoasa actriță din Iubire cu parfum de lavandă, are o familie minunată care îi oferă tot sprijinul și energia de care are nevoie.

Victoria Răileanu sau Vichi, așa cum îi spun prietenii, se poate considera extrem de norocoasă atât pe plan personal, fiind mereu înconjurată de persoane dragi, cât și pe plan profesional, muncind la proiecte pe care le adoră.

Cum arată mama Victoriei Răileanu, actrița din Iubire cu parfum de lavandă

Frumoasa actriță în vârstă de 37 ani este mămica mândră a doi copii minunați, Carol și Maria. Victoria trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Ștefănescu, soțul ei. Cei doi s-au cunoscut în 2022 și de atunci sunt de nedespărțit.

Citește și: Cine e și cum arată soțul Victoriei Răileanu. Actrița și Adrian Ștefănescu au împreună o fetiță

Articolul continuă după reclamă

Ei o au împreună pe micuța Maria, iar Carol este fiul Victoriei din prima ei căsnicie. Actrița, care are adesea un program încărcat, primește sprijinul familiei ei și uneori este ajutată chiar de mama ei atunci când programul ei devine extrem de solicitant.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Victoria postează foarte rar imagini cu mama ei și puțini știu cum arată cea care i-a dat viață. Cu toate acestea, actrița se mândrește cu ea și chiar îi seamănă leit. În urmă cu mai bine de un an, Victoria povestea într-o postare pe contul ei de Instagram că și-a făcut curaj să plece cu fetița ei Maria, care pe atunci avea doar câteva luni, și cu mama ei în vacanță în Vama Veche.

Vichi a povestit experiența minunată de care au avut parte toate trei, fiind 3 generații diferite de femei din familie. Actrița s-a mândrit cu faptul că a reușit să îi facă o surpriză mamei ei care își dorea foarte mult să ajungă în Vamă.

Citește și: Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei

La descrierea postării cu mai multe imagini în care apare mama ei, Victoria a scris: „Acum câteva zile am dus fetele în vamă pentru prima dată în viața lor.

Mama mi-a zis într-o dimineață că dacă tot suntem la Mangalia, ar vrea foarte mult să ajungă și ea, măcar o dată-n viață, în Vama Veche.

I-am povestit despre Stuf și Bolero-ul de la răsărit, i-am arătat unde eram când am primit primul telefon pentru Daria, iubirea mea, i-am arătat unde stăteam cu cortul atunci când ne-au furat portofelele, am mers să vedem rulotele din capăt, am văzut și Cherhanaua din capătul celălalt și după aia am mâncat și-o hamsie și-o clătită-n scutec că altfel nu se numea c-am fost în Vamă. Mama s-a declarat foarte fericită. Maria a dormit aproape tot timpul așa că, pentru ea, tre să mai mergem o dată”.

Mama Victoriei este o bunică tânără și modernă, iar internauții nu au avut cum să nu observe că și Carol, fiul actriței, seamănă foarte bine cu bunica lui, moștenind aceleași trăsături.

În prezent, Victoria Răileanu lucrează la un proiect de suflet, după ce a primit Rolul Teodorei în sezonul 3 din serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Citește și: Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol