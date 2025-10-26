Cum arată mama actriței Victoria Răileanu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă seamănă leit cu mama ei

Antena Căutare
Victoria Răileanu, frumoasa actriță din Iubire cu parfum de lavandă, are o familie minunată care îi oferă tot sprijinul și energia de care are nevoie.

Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 08:00
Victoria Răileanu sau Vichi, așa cum îi spun prietenii, se poate considera extrem de norocoasă atât pe plan personal, fiind mereu înconjurată de persoane dragi, cât și pe plan profesional, muncind la proiecte pe care le adoră.

Frumoasa actriță în vârstă de 37 ani este mămica mândră a doi copii minunați, Carol și Maria. Victoria trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Ștefănescu, soțul ei. Cei doi s-au cunoscut în 2022 și de atunci sunt de nedespărțit.

Ei o au împreună pe micuța Maria, iar Carol este fiul Victoriei din prima ei căsnicie. Actrița, care are adesea un program încărcat, primește sprijinul familiei ei și uneori este ajutată chiar de mama ei atunci când programul ei devine extrem de solicitant.

Victoria postează foarte rar imagini cu mama ei și puțini știu cum arată cea care i-a dat viață. Cu toate acestea, actrița se mândrește cu ea și chiar îi seamănă leit. În urmă cu mai bine de un an, Victoria povestea într-o postare pe contul ei de Instagram că și-a făcut curaj să plece cu fetița ei Maria, care pe atunci avea doar câteva luni, și cu mama ei în vacanță în Vama Veche.

Vichi a povestit experiența minunată de care au avut parte toate trei, fiind 3 generații diferite de femei din familie. Actrița s-a mândrit cu faptul că a reușit să îi facă o surpriză mamei ei care își dorea foarte mult să ajungă în Vamă.

La descrierea postării cu mai multe imagini în care apare mama ei, Victoria a scris: „Acum câteva zile am dus fetele în vamă pentru prima dată în viața lor.
Mama mi-a zis într-o dimineață că dacă tot suntem la Mangalia, ar vrea foarte mult să ajungă și ea, măcar o dată-n viață, în Vama Veche.

I-am povestit despre Stuf și Bolero-ul de la răsărit, i-am arătat unde eram când am primit primul telefon pentru Daria, iubirea mea, i-am arătat unde stăteam cu cortul atunci când ne-au furat portofelele, am mers să vedem rulotele din capăt, am văzut și Cherhanaua din capătul celălalt și după aia am mâncat și-o hamsie și-o clătită-n scutec că altfel nu se numea c-am fost în Vamă. Mama s-a declarat foarte fericită. Maria a dormit aproape tot timpul așa că, pentru ea, tre să mai mergem o dată”.

Mama Victoriei este o bunică tânără și modernă, iar internauții nu au avut cum să nu observe că și Carol, fiul actriței, seamănă foarte bine cu bunica lui, moștenind aceleași trăsături.

În prezent, Victoria Răileanu lucrează la un proiect de suflet, după ce a primit Rolul Teodorei în sezonul 3 din serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

