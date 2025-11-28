Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 34, 35 și 36 din 28 noiembrie 2025. Albert s-a întors. Ce pățește Amalia

Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 32, 35 și 36 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 28 noiembrie 2025.

În episoadele trecute din Iubire cu parfum de lavandă, relația dintre Ștefan și Anda a ajuns într-un punct critic după ce Albert a intervenit din nou între ei. Bărbatul și-a amenințat fosta soție că îl va ucide pe Ștefan dacă aceasta se căsătorește cu el. Ioana refuză să se mute cu Filip la București, iar Floarea și nea Gumaru au rugat-o pe Teodora să se mute în casa lor alături de fiul ei.

Ce s-a întâmplat în episodul 32 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 28 noiembrie 2025. Ștefan și Anda se ceartă

Episodul 32 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 27 noiembrie 2025 începe cu discuția aprinsă dintre Anda și Maria, după ce fata și Ștefan l-au contruntat pe Albebrt în pădure.

„Puteam să îl prindem, mama”, a zis tânăra.

„În ce lume se lasă el prins?!”, a spus Anda nervoasă și supărată de faptul că era să se întâmple din nou o nenorocire.

Filip e acasă la fiul lui Dinu, căci nu mai poate dormi în aceeași casă cu Ioana, după ce aceasta a refuzat să meargă cu el la București. Între timp, mama băiatului și preotul cheamă polițistul, ca să discute despre dispariția acestuia.

Anda este supărată pe Ștefan, dar și Alma primește rău vestea drumului în pădure. Maria își dă seama că ceva în tăcerea lui Albert ascunde lucruri, iar asta începe să o îngrijoreze.

La primele ore ale dimineții, Amalia își găsește fiul în pat cu Filip și se sperie, dar băieții îi povestesc ce s-a întâmplat, însă femeia spune că nu poate ascunde acest lucru de Romanița.

Dinu, pădurarul și Ștefan s-au întâlnit și au pornit spre Albert, care stătea legat în clădirea părăsită.

„Care e planul? Ce o să faceți?”, a zis Albert.

Lăcrămioara e supărată fiindcă Chanela e prima în sondajele pentru alegerile pentru primărie.

„Nu m-am gândit nici în visele mele cele mai rele la așa ceva”, a zis femeia, extrem de înfuriată.

Ștefan are o imensă dilemă: ar vrea să scape de Albert pentru totdeauna, însă nu poate nici să îl omoare. Decide să îl cheme pe polițistul Cip.

Între timp, Ioana merge acasă la Dinu ca să îl convingă pe Filip să meargă acasă, la Romanița.

Amalia e distrusă după ce află că fătul din pântecul ei are o malformație congenitală cardiacă: „Fetița mea nu e bine”.

Anda încearcă să o liniștească pe prietena ei și îi spune că medicina a evoluat și că are motive să își păstreze speranța.

Albert îl provoacă pe Ștefan și, într-un moment de furie, acesta pune mâna pe pistol și dă să îl împuște, dar Andrei își face apariția la timp ca să îl oprească.

Filip se întoarce acasă, iar Romanița este din nou fericită.

„Măi, băiete! Mare sperietură ai băgat în noi! Dar mă bucur tare că ești bine!”, a zis preotul.

„Am venit să vă spun că sunt bine, dar că nu mă mai întorc. Te rog să nu încerci să mă convingi, ci să încerci să mă înțelegi”, a zis tânărul.

Ce s-a întâmplat în episodul 33 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 28 noiembrie 2025. Soacra Amaliei vine în vizită

Episodul 33 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 27 noiembrie 2025 îl surprinde pe Ștefan stând pe gânduri. Avocatul Vali vine să întrebe informații despre Albert acasă la Andrei și Ștefan, dar nu reușește să afle.

Amalia este cuprinsă de gânduri și pare copleșită de situație: „Cum ar putea să fie bine?!”.

Mama lui Dinu e în vizită și se sperie dimineața atunci când îl vede pe Filip. Dinu, Ștefan și pădurarul se întâlnesc din nou ca să se sfătuiască.

Anda vorbește cu Amalia despre șansele fătului, dacă face operația recomandată de medici, încercând să dea speranțe.

Ioana se întâlnește cu Filip și cei doi discută. Tânăra îi spune că nu vrea atât de mult deodată, iar Filip îi spune că vrea totul sau nimic, fiindcă nu vrea să fie doar o consolare.

Ștefan nu l-a ucis pe Albert, dar nici nu vrea să îl dea pe mâna poliție. Alma și Rocky se înțeleg de minune, chiar și când tânăra îi cere favorul ca el să discute cu Ioana despre Albert. Între timp, fetele au aflat de faptul că partenerii lor îl țin captiv pe Albert.

Mama lui Dinu află de sarcina cu probleme a Amaliei și decide să o ajute: „O să fie bine!”.

Rocky merge să discute cu Ioana: „Pot să zic ceva să nu te superi? Poate unele rele ți le faci și singură, că ești nehotărâtă! Nu vreau să te fac mai tristă!”.

„Niciodată nu știu să mă bucur de ce am, nici de mine și nici de voi!”, a zis tânăra.

Ioana vrea să îl sărute, dar Rocky o refuză și îi încearcă să îi spună că greșește, că nu ține la el, și că ea doar vrea pe cineva să fie acolo când vrea ea: „Nu vreau să o rănesc pe Alma. Iar pentru unde ești acum, e doar vina ta!”.

Andrei se vede cu Vali și cere să îi fie iertată datoria dacă îl dă pe Albert la schimb. Când Ștefan se întoarce la Albert, acesta a dispărut.

Ce s-a întâmplat în episodul 34 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 28 noiembrie 2025. Albert cere ajutor acasă la Chanela

Episodul 34 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 27 noiembrie 2025 îl surprinde pe Zamfir acasă la Ștefan.

„Vreau să știu unde e Albert. Dacă veneai mai repede la mine acum scăpai de el. Asta e, indecizia se plătește. Sper să nu te coste mult”, a zis bărbatul.

Ștefan se ceartă cu Andrei și chiar l-a dat afară din casă, după ce Albert a dispărut.

Romanița încearcă să o ajute pe Ioana să se mai liniștească.

Anda și-a pierdut vederea pentru câteva secunde, iar acest lucru a îngrijorat-o, motiv pentru care a cerut ajutorul Teodorei.

Alma merge acasă la Romanița și îi zice că Filip e acasă la Cristi și spune că băiatul are nevoie de militărie. Romanița merge să îl ia pe băiat acasă.

Andrei interacționează cu Teodora și cei doi ajung chiar să petreacă timp împreună.

Ioana învață niște lecții importante, în timp ce Amalia se pregătește să meargă la spital.

Albert merge acasă la Chanela să ceară ajutor. La final se află că Vali l-a eliberat pe Albert. Ștefan îl caută pe Andrei și îi spune să vină înapoi acasă, că e parte din familie, indiferent de gestul făcut: „Locul tău e lângă noi”.

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 3 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.