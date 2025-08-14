8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025. Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 14-24 august

Antena Căutare
Noul turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025 se desfășoară în perioada 14-24 august, iar meciurile pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY. Iată lista românilor prezenți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 15:53 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 16:02
Începe Europe Smash – Sweden 2025, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY | Profimedia

Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări, transmite as.ro.

De la competiția din Suedia nu vor lipsi Bernadette Szocs, Elizabeta Samara sau Eduard Ionescu, iar meciurile se vor putea urmări exclusiv în AntenaPLAY.

Începe Europe Smash – Sweden 2025, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY

Competiția vine la scurt timp după WTT Champions Yokohama, unde au participat “Bernie” Szocs și Elizabeta Samara. Cel mai bine clasată româncă a fost eliminată în optimi, în timp ce cea de-a doua a fost out după un singur tur. Acum, cele două revin în acțiune în Suedia, unde participă atât la simplu, cât și la dublu, unde fac pereche.

Cele două sunt deja pe tabloul principal al competiției de feminin, unde vor mai evolua în calificări Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman. De cealaltă parte, pe tabloul masculin, Eduard Ionescu, locul 62 mondial, e sărit de calificări, unde își fac apariția Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu. România va fi reprezentată și la dublu, în competițiile de mixt și feminin.

Astăzi, 14 august, își încep aventura în calificări jucătoarele de pe tabloul feminin, Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman.

Lista românilor prezenți la Europe Smash – Sweden 2025

Iată lista românilor prezenți la Europe Smash – Sweden 2025 în perioada 14-24 august:

Masculin:

  • Tabloul principal: Eduard Ionescu
  • Calificări: Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu

Feminin:

  • Tabloul principal: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara
  • Calificări: Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan, Andreea Dragoman

Dublu feminin:

  • Perechea Elizabeta Samara – Bernadette Szocs și Adina Diaconu, alături de iberica Maria Xiao

Dublu mixt:

  • Perechea Bernadette Szocs – Eduard Ionescu
Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
