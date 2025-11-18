Antena 1 transmite ultimul meci al Naționalei înainte de barajul pentru World Cup. Romania-San Marino, astăzi, începând cu 21:00

Diseară, începând cu ora 21.00, Antena 1 transmite ultima confruntare a Naționalei de fotbal a României înainte de barajul pentru World Cup: România – San Marino. După ce sâmbătă seara România a pierdut meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, elevii lui Mircea Lucescu vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.

România a terminat pe locul 3 Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026 şi se pregăteşte de tragerea la sorţi a play-off-urilor din luna martie, ce va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, live în AntenaPLAY.

Naționala de fotbal a României a avut parte de o seară de coșmar la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a înregistrat al doilea eșec în aceste preliminarii în fața Bosniei.

Seara va fi deschisă la ora 21.00 de emisiunea Hai România în fiecare zi!, în care fostul căpitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, şi Dan Pavel vor avea invitați în direct de pe stadionul Ilie Oană, din Ploieşti.

Imediat după meciul România - San Marino, Florin Răducioiu se reuneşte la Milano cu fostul său coechipier de la AC Milan, Alessandro “Billy” Costacurta, un jucător cu 5 trofee Champions League în palmares şi finalist al Cupei Mondiale din 1994 cu naţionala Italiei pentru un interviu de colecție din seria SuperMondial.