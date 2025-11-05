România își continuă drumul spre World Cup 2026. Meciul cu San Marino, exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY

România - San Marino, meci decisiv pentru calificarea Naționalei la World Cup 2026. Iată când este.

Tricolorii conduşi de Mircea Lucescu se pregătesc pentru luna noiembrie, una decisivă, în care intră pe locul 3 al Grupei H, cu 10 puncte după primele şase meciuri disputate. Austria e pe primul loc, cu 15 puncte, în timp ce Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.

Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România mai are şanse matematice de a încheia pe primul loc, adică de a se califica direct la World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

România – San Marino e pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.

Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru, conform Antena Sport.

Duelul care poate stabili dacă România se va califica direct la World Cup 2026 se va juca la Ploieşti, pe stadionul Ilie Oană, fiind primul care are loc departe de Arena Naţională, în aceste preliminarii.

World Cup 2026, cea mai importantă competiţie sportivă de anul viitor, va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.

România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul se va disputa pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul şi rezultatele României în Grupa H

România – Bosnia 0-1

San Marino – România 1-5

Austria – România 2-1

România – Cipru 2-0

Cipru – România 2-2

România – Austria 1-0

Bosnia – România (15 noiembrie, 21:45)

România – San Marino (18 noiembrie, 21:45).