Descoperă documentarele din AntenaPLAY pe care nu trebuie să le ratezi! De la lumea monarhiei și oână la scandalurile de la Hollywood, platforma oferă conținut interesant pentru toate gusturile!

Ca în fiecare lună, AntenaPLAY vine cu surprize una și una! De data aceasta, platforma ta de streaming preferată își îmbogățește oferta cu o gamă variată de filme și seriale, dar mai ales documentare fascinante și variate.

Descoperă care sunt producțiile pe care nu ai voie să le ratezi în perioada următoare.

Documentarele din AntenaPLAY pe care nu trebuie să le ratezi! Care sunt cele mai apreciate producții

Din 15 iulie 2025, în AntenaPLAY te poți bucura de documentare de excepție. De la destinul regal al lui Charles în „Born to Be King”, până la latura intimă a prințesei Diana în „Diana: A Mother’s Love” și „The Diana Interview: Revenge of a Princess”, aceste documentare oferă o perspectivă emoționantă asupra familiei regale britanice.

Descoperă și evoluția actualului cuplul regal britanic în „Charles and Camilla: King and Queen in Waiting”, de la intrigi la jocuri de culise.

În producția „He Said, She Shid” se scoate la iveală ce s-a întâmplat între Justin Baldoni și Blake Lively, actorii care au jucat în adaptarea cinematografică a romanului „It Ends With Us”. Scandalul care a zguduit lumea de la Hollywood a devenit subiectul unui documentar captivant, pe care îl poți vedea deja pe AntenaPLAY!

Pentru pasionații de muzică rock există documentarul „Phoenix: Povestea”, iar cei pasionați de politică și politică externă pot urmări producții interesante precum „Biden’s Decision”, „The VP Choice: Vance vs. Walz”, „The Choice 2024: Harris vs. Trump” sau „The Choice 2020: Trump vs. Biden”.

