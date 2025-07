Documentarul „He Said, She Said” scoate la iveală ce s-a întâmplat între Justin Baldoni și Blake Lively! Unde îl poți vedea

Descoperă unde poți vedea unul dintre cele mai apreciate și urmărite documentare ale momentului! În „He said, she said” se scoate la iveală ce s-a întâmplat între Justin Baldoni și Blake Lively, actorii care au jucat în adaptarea cinematografică a romanului „It Ends With Us”.

Documentarul „He Said, She Said” poate fi văzut pe AntenaPLAY | Antena 1/captura antenaplay

În producția „He Said, She Shid” se scoate la iveală ce s-a întâmplat între Justin Baldoni și Blake Lively, actorii care au jucat în adaptarea cinematografică a romanului „It Ends With Us”. Scandalul care a zguduit lumea de la Hollywood a devenit subiectul unui documentar captivant, pe care îl poți vedea deja pe AntenaPLAY!

Documentarul „He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni” scoate la iveală ce s-a întâmplat între cei doi actori! Unde îl poți vedea

Când regizorul Justin Baldoni a anunțat că actrița de top Blake Lively va fi protagonista adaptării cinematografice a bestsellerului „It Ends With Us”, rețelele sociale au explodat de entuziasm.

Însă controversele care au cuprins filmul amenință să umbrească mesajul său despre violența domestică. La patru luni după lansarea filmului, Lively a șocat Hollywood-ul printr-o plângere legală, acuzându-l pe Baldoni de comportament sexual neadecvat pe platourile de filmare și susținând că acesta a angajat o firmă de PR pentru a desfășura o campanie de denigrare online împotriva ei, cu scopul de a o reduce la tăcere.

Baldoni a negat acuzațiile și a răspuns rapid cu un contra-proces de 400 de milioane de dolari, acuzând-o pe Lively de defăimare și de încercarea de a prelua controlul creativ asupra filmului. Documentarul analizează toate dovezile scandaloase din acest caz captivant.

Dovezi, suspans, răsturnări neașteptate de situație, declarații și multe alte detalii importante, menite să facă lumină în acest caz, așa ar suna pe scurt descrierea documentarului pe care îl găsești pe AntenaPLAY.