Luna august aduce noutăți în AntenaPLAY, printre ele fiind și filmul „Aftersun”. Descoperă povestea emoționantă a unui tată plecat în vacanță cu fiica lui, într-o dramă ce îți va cuceri inima instant.

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc sau Transilvanian Ninja, dar şi block busters precum Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Ferrari şi multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din această lună. Printre ele se numără și producția „Aftersun”, pe care nu trebuie să o ratezi.

Filmul „Aftersun” e acum pe AntenaPLAY! Descoperă povestea emoționantă a unui tată plecat în vacanță cu fiica lui

„Aftersun”este un film dramatic britanic semi-autobiografic din 2022, despre maturizare, inspirat din copilăria regizoarei Charlotte Wells. Producția i-a adus acesteuia premiul pentru cel mai bun debut al unui scriitor, regizor sau producător britanic la Premiile BAFTA, ediția 76. National Board of Review a numit „Aftersun” unul dintre cele mai bune filme ale anului 2022.

Filmul îi are în rolurile principale pe actorii Paul Mescal, Frankie Corio și Celia Rowlson-Hall. Paul Mescal a primit chiar și o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar.

O tânără în vârstă de 11 pe nume Sophie se bucură de o vacanță în Turcia alături de tatăl ei, Calum. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, s-a mutat la Londra după o despărțire amiabilă de mama fetei. Un detaliu interesant al filmului este faptul că tânăra înregistrează toată vacanță cu o camera Mini DV și imaginile sunt intercalate pe parcursul filmului, ca și când ar reflecta realitatea anului 1999 prin ochii fetei.

Sophie are șansa să se împrietenească și să observe diverși turiști englezi, aflați la vârsta adolescenței. Fata mai obișnuiește să se vadă cu Michael, un băiat cu care se joacă și discută. Tatăl fetei, în schimb, este consumat de depresie, anxietate și probleme, dar încearcă să ascundă totul de fiica lui. Relația dintre tată și fiică nu este una perfectă și acest lucru se vede în diferitele situații în care se ceartă sau arată că au păreri diferite despre viață și lucruri. Fiica își observă mereu tatăl și încearcă să îl consoleze în diferite situații. Frământări, dureri, gânduri nespuse, sentimente nerostite, tensiuni, împăcări, emoție, curaj, duioșie, toate împletite într-o dramă captivantă.

Douăzeci de ani mai târziu, amintirile tinerei Sophie devin un sfâșietor și puternic portret al relației lor, în timp ce aceasta încearcă să facă pace cu tatăl pe care îl cunoștea și cel care i-a rămas străin.

Cum se termină vacanța și prin ce alte situații mai trec cei doi? Află urmărind filmul „Aftersun” pe AntenaPLAY!