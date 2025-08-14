În luna august, abonații AntenaPLAY au ocazia să vadă o super producție ce aduce doze duble de adrenalină și suspans. Descoperă în filmul „Ferrari” o luptă cu timpul, moartea și propriile limite, pe care nu ai voie să o ratezi!

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc sau Transilvanian Ninja, dar şi block busters precum Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Aftersun şi multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din această lună. Printre ele se numără și producția „Ferrari”, pe care nu trebuie să o ratezi.

Filmul Ferrari de pe AntenaPLAY, producția pe care nu ai voie s-o ratezi! Descoperă o luptă cu timpul, moartea și propriile limite

Luna august vine cu și mai mult conținut exclusiv în AntenaPLAY! Documentare, competiții sportive, seriale, emisiuni și filme, toate le gătești pe platformă, la un click distanță.

Printre cele mai captivante producții pe care le poți vedea pe AntenaPlay se numără și filmul „Ferrari”.

În vara lui 1957, Enzo Ferrari (Adam Driver) ajunge în cel mai de criză punct al vieții sale. Cu imperiul auto în pericol și cu viața personală în derivă, fostul pilot de curse își asumă o decizie radicală: participarea la Mille Miglia, legendara cursă de 1.000 de mile prin Italia, însă lucrurile nu sunt deloc simple și totul se transformă într-o luptă cu timpul, moartea și propriile limite, în care fiecare kilometru poate fi ultimul.

La acel moment, Enzo Ferrari își jelea fiul pierdut în urmă cu un an și era afectat de relația dificilă cu soția, Laura. Infidelitățile lui Enzo au ieșit la iveală atunci când amanta (Lina Lardi) i-a cerut acestuia să își recunoască fiul nelegitim, Piero.

Între timp, firma Ferrari se află într-o situație financiară dificială după dezvoltarea revoluționară a monopostului de Formula 1 al echipei, lucru ce impune o înțelegere cu unul dintre concurenții din piață. Soția lui Enzo deține jumătate din acțiunile companiei, lucru ce îl împiedică pe Enzo să încheie tranzacția. În schimbul unei împuterniciri asupra acțiunilor sale, Laura, plină de resentimente, cere un cec de 500.000 de dolari americani, care va duce compania la faliment dacă îl încasează. Va alege oare să încaseze cecul de jumătate de milion de dolari sau va aștepta, ca să îl ajute pe Enzo, soțul său infidel, să salveze compania?

Intrigi, suspans, situații neprevăzute și complicate, toate se împletesc armonios în această dramă ce promite să te țină cu sufletul la gură.

Din distribuția filmului fac parte Adam Driver (Enzo Ferrari), Penélope Cruz (Laura Ferrari) și Shailene Woodley (Lina Lardi).

Vezi filmul „Ferrari”, dar și alte producții de senzație, pe AntenaPLAY!