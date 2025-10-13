Antena Căutare
Super-filme de acțiune, în luna octombrie în AntenaPLAY. Vezi producțiile care te țin cu sufletul la gură

Luna octombrie aduce adrenalină pură în AntenaPLAY! Pentru iubitorii de acțiune, suspans și povești pline de curaj și răzbunare, platforma pregătește un maraton de filme care te vor ține lipit de ecran.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:48 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 17:02
Super-filme de acțiune, în luna octombrie în AntenaPLAY. Vezi producțiile care te țin cu sufletul la gură

De la mafioți fără scrupule și agenți secreți, până la eroi care sfidează moartea — iată ce super-producții poți urmări luna aceasta pe AntenaPlay!

Omul Legii (The Enforcer) – Antonio Banderas în cel mai puternic rol al carierei

Antonio Banderas interpretează unul dintre cele mai puternice roluri ale sale în „Omul Legii”, un film de acțiune, crimă și dramă din 2022, recomandat pentru publicul 16+. În inima Miami-ului, Cuda, cel mai de temut recuperator al mafiei, își riscă viața pentru a salva o tânără nevinovată, trădând organizația pe care chiar el a construit-o. O poveste intensă despre iertare, sacrificiu și ultima șansă la răscumpărare.

Criminal – Kevin Costner și Ryan Reynolds, o minte periculoasă într-un corp greșit

În thrillerul SF „Criminal” (2016, acțiune, sci-fi, thriller | 15+), Kevin Costner și Ryan Reynolds dau viață unei povești explozive despre o minte transferată într-un corp greșit. După ce un agent CIA moare în misiune, amintirile sale sunt implantate în creierul unui criminal condamnat la moarte. Rezultatul: o cursă nebună pentru salvarea lumii și un conflict între bine și rău, purtat chiar în interiorul aceleiași minți.

Ucide-i cu sânge rece (Cold Pursuit) – Răzbunarea are un nume: Liam Neeson

Un amestec savuros de acțiune, crimă, dramă, thriller și umor negru definește filmul „Ucide-i cu sânge rece” (2019 | 15+), în care Liam Neeson joacă rolul unui tată devastat de pierderea fiului său. Nels Coxman, un om obișnuit, se transformă într-un justițiar nemilos, pornind o vendetă împotriva cartelului responsabil pentru tragedia sa. O poveste despre durere, curaj și dorința de răzbunare dusă până la capăt.

Blacklight – Secrete de stat și o luptă pentru adevăr

Tot Liam Neeson revine și în „Blacklight”, o producție din 2022 plină de tensiune și mister (acțiune, dramă, thriller | 13+). Travis Block, un fost agent guvernamental, descoperă o conspirație periculoasă în interiorul instituției pentru care a lucrat toată viața. Prins între loialitate și adevăr, el trebuie să se confrunte cu propriul trecut și să afle cât de departe e dispus să meargă pentru a-l schimba.

Survive – Lumea s-a schimbat. Doar cei mai puternici rămân în viață

Într-o lume post-apocaliptică devastată de o inversare a polilor, o familie luptă pentru viață în „Survive” (2024, acțiune, aventură, horror | 16+). După ce o furtună le distruge barca și îi aruncă într-un peisaj arid, unde oceanele s-au uscat și creaturile hămesite pândesc din umbră, supraviețuirea devine o misiune aproape imposibilă. O poveste tensionată și vizual impresionantă despre instinct, frică și rezistență.

Citește și: Filmele de top ale lunii septembrie. Ce producții trebuie să vezi neapărat toamna aceasta pe AntenaPLAY

În luna octombrie, AntenaPLAY devine destinația ideală pentru pasionații de filme tari.
Fie că ești fanul lui Liam Neeson, te fascinează poveștile cu mafioți sau vrei să vezi cum arată lumea după o catastrofă globală, platforma îți aduce super-producții care îți accelerează pulsul.

Intră pe AntenaPLAY.ro și trăiește intens fiecare secundă. Pentru că în octombrie, acțiunea e în AntenaPLAY!

