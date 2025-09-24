Sezonul 2025-2026 din NHL se vede exclusiv în AntenaPLAY. Care este programul meciurilor din luna octombrie

Sezonul 2025-2026 din NHL, al 109-lea din istoria competiției, se vede exclusiv în AntenaPLAY începând cu 7 octombrie 2025.

Sezonul 2025-2026 din NHL, al 109-lea din istoria competiției, se vede exclusiv în AntenaPLAY începând cu 7 octombrie 2025 | Profimedia

AntenaPLAY pun la dispoziție o competiție sportivă spectaculoasă pentru toți abonații. Din 7 octombrie 2025, sezonul 2025-2026 din NHL poate fi urmărit în exclusivitate pe platforma de streaming.

Este ultimul în care vor exista 82 de meciuri în sezonul regulat. Începând de anul viitor, fiecare echipă va disputa câte 84 de partide.

În acest sezon, jucătorii NHL vor avea parte de o pauză, fiind prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Play-off-ul e programat să înceapă în luna aprilie, iar finala Cupei Stanley va avea loc în iunie, potrivit as.ro.

Care este programul meciurilor din luna octombrie în AntenaPLAY

Iată care este programul meciurilor din luna octombrie 2025 în AntenaPLAY:

• Los Angeles Kings – Winnipeg Jets – 11 octombrie, 20:30

• Washington Capitals – New York Rangers – 13 octombrie, 02:00

• Florida Panthers – Buffalo Sabres – 18 octombrie, 20:00

• Vancouver Canucks – Washington Capitals – 19 octombrie, 19:30

• Colorado Avalanche – Boston Bruins – 25 octombrie, ora 22:00

• Colorado Avalanche – New Jersey Devils – 26 octombrie, ora 20:00

• Detroit Red Wings – Anaheim Ducks – 1 noiembrie, ora 04:00.

Florida Panthers a învins-o pe Edmonton Oilers, cu scorul 5-2, în meciul 5 al finalei NHL

În iunie, Florida Panthers a învins-o pe Edmonton Oilers, cu scorul 5-2, în meciul 5 al finalei ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheață (NHL). Echipa are nevoie de o singură victorie pentru a obține un nou titlu NHL.

În sezonul trecut, finala Cupei Stanley a avut loc tot între Florida Panthers și Edmonton Oilers. La final, Florida Panthers a învins cu scorul de 4-3.

„Am spus-o de numeroase ori, ne bucurăm de moment. E un moment special, creăm memorii pe care le vom păstra pentru totdeauna. Nu sunt nervos, doar entuziasmat”, a declarat Brad Marchant după meci, conform sursei citate mai sus.

