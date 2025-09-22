Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku

Sporturile cu motor sunt îndrăgite de fani din toată lumea indiferent de vârstă. Este și cazul unei fetițe care îl susține cu toate puterile pe Carlos Sainz. Iată ce cerință specială a avut pentru pilotul ei favorit și cum i-a răspuns acesta.

Carlos Sainz a primit o cerință neobișnuită de la una dintre cele mai tinere fane. Thea are câțiva anișori, dar pare să fi fost talismanul norocos al spaniolului în Marele Premiu al Azerbaijanului.

Cum a reacționat fetița când Carlos Sainz a apărut pe circuit ținându-și promisiunea

Carlos Sainz și Alexander Albon au răspuns la o serie de întrebări de la fani. Videourile, care mai înduioșătoare, care mai amuzante, au fost postate pe rețelele de socializare. Unul dintre ele a devenit viral. Este cel cu micuța Thea, o susținătoare a lui Carlos Sainz.

Thea a avut o cerință specială pentru pilotul spaniol. După ce l-a rugat să o ajute să-i dea un nume unicornului ei de pluș, iar Carlos a trebuit să aleagă între Sparkles și Sprinkles, Thea l-a întrebat dacă poate să lipească pe casca lui un sticker cu un unicorn și să îl poarte pentru restul sezonului.

Carlos i-a făcut pe plan micuței, iar în weekendul din Baku a purtat pe cască un sticker cu un unicorn. Se pare că acesta i-a purtat noroc, fiind primul podium al sezonului cu echipa Williams.

Carlos Sainz s-a calificat în prima linie, pe locul II, iar cursa de duminică a terminat-o pe podium, pe locul III. Mai mult decât atât, pilotul a pus un sticker și pe trofeul primit.

Cum a reacționat Thea când a văzut că idolul ei, Carlos Sainz, poartă un sticker cu unicorn pe cască

Echipa Williams a postat și reacția micuței Thea la vederea lui Carlos Sainz purtând stikerul cu unicorn. Fetița este vizibil entuziasmată și strigă: „Uite-l pe Carlos al meu și uite și stikerul meu!”

Imaginile au făcut furori pe rețelele de socializare, oamenii din întreaga lume fiind înduioșați de inocența copilei. Chiar și echipele rivale din Formula 1 au comentat la postare, printre ele fiind Mercedes: „Este cel mai simpatic lucru pe care l-am văzut vreodată! Hai unicornii!”

Următorul weekend de Grand Prix se va desfășura în Singapore, 3 - 5 octombrie, iar Carlos Sainz va avea din nou de partea lui energia pozitivă a micuței Thea.